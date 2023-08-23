Как прошел первый день саммита БРИКС в ЮАР

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От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.