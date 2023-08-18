https://ria.ru/20230818/stalino-1890850803.html

Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр

Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр - РИА Новости, 18.08.2023

Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр

Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие?

2023-08-18T14:00

2023-08-18T14:00

2023-08-18T16:49

освобождение

донбасс

донецк

красная армия

великая отечественная война (1941-1945)

освобождение 1943

ссср

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851055_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_edbcbf4e3763c958b350cc08883015b2.png

Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие? audio/mpeg

Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие? audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода заведующую Музеем Великой Отечественной Войны города Донецк Декурно Людмилу Ливерьевну.Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Руслан Жигалов

донбасс

донецк

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, донецк, красная армия, великая отечественная война (1941-1945), освобождение 1943, ссср, днр, аудио, социальный навигатор