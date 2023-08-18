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Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр - РИА Новости, 18.08.2023
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14:00 18.08.2023 (обновлено: 16:49 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/stalino-1890850803.html
Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр
Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр - РИА Новости, 18.08.2023
Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр
Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие?
2023-08-18T14:00
2023-08-18T16:49
освобождение
донбасс
донецк
красная армия
великая отечественная война (1941-1945)
освобождение 1943
ссср
днр
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Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр
Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие?
audio/mpeg
Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр
Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие?
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода заведующую Музеем Великой Отечественной Войны города Донецк Декурно Людмилу Ливерьевну.Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Руслан Жигалов
донбасс
донецк
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96
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донбасс, донецк, красная армия, великая отечественная война (1941-1945), освобождение 1943, ссср, днр, аудио, социальный навигатор
Освобождение, Донбасс, Донецк, Красная армия, Великая Отечественная война (1941-1945), Освобождение 1943, СССР, ДНР, Социальный навигатор
Освобождение

Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр

Освобождение
Сталино. Часть 2. Кто заставил немцев бежать за Днепр
14:00
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Оккупация Сталино продлилась почти 700 дней и ночей. За это время немцы уничтожили свыше 100 тысяч жителей города и узников концлагерей. Даже в этих условиях городское подполье продолжало бороться и наносить удары по оккупантам. Как освобождали столицу Донбасса? Почему учителям и детям пришлось взять в руки оружие?
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода заведующую Музеем Великой Отечественной Войны города Донецк Декурно Людмилу Ливерьевну.
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Артур Арушанян
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Руслан Жигалов
ОсвобождениеДонбассДонецкКрасная армияВеликая Отечественная война (1941-1945)Освобождение 1943СССРДНРСоциальный навигатор
 
 
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