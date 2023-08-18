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Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире - РИА Новости, 18.08.2023
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12:24 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/shaurma-1890803378.html
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире - РИА Новости, 18.08.2023
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:24
2023-08-18T12:24
происшествия
россия
владимир
владимирская область
здоровье - общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах отравления жителей Владимира шаурмой, сообщил СК РФ. В четверг управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о подозрении на острую кишечную инфекцию у 17 "посетителей пунктов общественного питания" во Владимире. Предварительно, все отравившиеся ели шаурму. Позднее ведомство сообщило, что число обращений за медпомощью увеличилось до 33 случаев. По данным прокуратуры региона, речь идет о трех предприятиях быстрого питания. "Глава ведомства поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК РФ.
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происшествия, россия, владимир, владимирская область, здоровье - общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Бастрыкин поручил доложить, почему 33 человека во Владимире отравились шаурмой

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах отравления жителей Владимира шаурмой, сообщил СК РФ.
В четверг управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о подозрении на острую кишечную инфекцию у 17 "посетителей пунктов общественного питания" во Владимире.
Предварительно, все отравившиеся ели шаурму. Позднее ведомство сообщило, что число обращений за медпомощью увеличилось до 33 случаев. По данным прокуратуры региона, речь идет о трех предприятиях быстрого питания.
"Глава ведомства поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК РФ.
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ПроисшествияРоссияВладимирВладимирская областьЗдоровье - ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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