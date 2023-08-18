https://ria.ru/20230818/shaurma-1890803378.html

Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире - РИА Новости, 18.08.2023

Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:24

2023-08-18T12:24

2023-08-18T12:24

происшествия

россия

владимир

владимирская область

здоровье - общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах отравления жителей Владимира шаурмой, сообщил СК РФ. В четверг управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о подозрении на острую кишечную инфекцию у 17 "посетителей пунктов общественного питания" во Владимире. Предварительно, все отравившиеся ели шаурму. Позднее ведомство сообщило, что число обращений за медпомощью увеличилось до 33 случаев. По данным прокуратуры региона, речь идет о трех предприятиях быстрого питания. "Глава ведомства поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК РФ.

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, владимир, владимирская область, здоровье - общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)