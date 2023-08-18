https://ria.ru/20230818/shaurma-1890803378.html
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире - РИА Новости, 18.08.2023
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:24
2023-08-18T12:24
2023-08-18T12:24
происшествия
россия
владимир
владимирская область
здоровье - общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869943195_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_c03ada619800ed28aab5f536bc474854.jpg
РЯЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского регионального СУСК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах отравления жителей Владимира шаурмой, сообщил СК РФ. В четверг управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о подозрении на острую кишечную инфекцию у 17 "посетителей пунктов общественного питания" во Владимире. Предварительно, все отравившиеся ели шаурму. Позднее ведомство сообщило, что число обращений за медпомощью увеличилось до 33 случаев. По данным прокуратуры региона, речь идет о трех предприятиях быстрого питания. "Глава ведомства поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК РФ.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
россия
владимир
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869943195_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c0e822cf3b16e8cb507f406d05d3eade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир, владимирская область, здоровье - общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимир, Владимирская область, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о массовом отравлении шаурмой во Владимире
Бастрыкин поручил доложить, почему 33 человека во Владимире отравились шаурмой