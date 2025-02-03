https://ria.ru/20250203/tonometr-1839410509.html

Какой тонометр лучше: как выбрать прибор, плюсы и минусы разных моделей

Лучший тонометр для измерения давления: рейтинг-2025, автоматический и механический

Какой тонометр лучше: как выбрать прибор, плюсы и минусы разных моделей

Тонометр врачи советуют иметь в домашней аптечке всем людям старше 35 лет. А вот какой именно прибор для измерения давления выбрать (например, автоматический... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T19:58:00+03:00

2025-02-03T19:58:00+03:00

2025-02-03T19:58:00+03:00

технологии

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Тонометр врачи советуют иметь в домашней аптечке всем людям старше 35 лет. А вот какой именно прибор для измерения давления выбрать (например, автоматический или механический) - большой вопрос. На что нужно обращать внимание, чтобы получить не просто лидера рейтинга, но и подходящий по всем параметрам для использования дома прибор - в материале РИА Новости.ТонометрНа сегодня тонометр - один из наиболее распространенных и востребованных медицинских приборов. Он достаточно простой в использовании, компактный и вполне доступный по цене. При этом домашний тонометр избавляет человека от необходимости обращаться к врачу при малейшем подозрении, что причиной плохого самочувствия стали проблемы с давлением. Ведь измерить нужный показатель можно самостоятельно, не выходя из дома.Само название “тонометр” произошло от двух греческих терминов: tonos (“напряжение”) и metreo (“измерять”). Первый аппарат, напоминающий по своему внешнему виду и принципу работы современные тонометры, появился в конце XIX века. На плече пациента крепилась специальная манжета, в которую при помощи резиновой груши нагнеталось давление. Это делалось до тех пор, пока пульсация артерий не прекращалась. Далее в дело вступал ртутный манометр: по уровню ртути, который совпадал с возобновлением пульсации, определялось только систолическое (или так называемое “верхнее”) давление.Следующей важной вехой в эволюции тонометров до современных многофункциональных гаджетов стал метод Короткова. Хирург Николай Коротков предложил слушать тоны артерии после ослабления манжеты при помощи стетоскопа, при этом самый первый тон считать давлением систолическим (“верхним”), а финальный - диастолическим (то есть “нижним”).Зачем нуженОсновная задача тонометра - это измерение артериального давления. Контролировать данный показатель очень важно, прежде всего - для граждан, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой (гипертония и так далее). Регулярные измерения позволяют не только контролировать состояние человека, но и судить об эффективности назначенного лечения.Следить за показателями артериального давления важно и нужно в любом возрасте. Эта полезная привычка может помочь вовремя выявить отклонения от нормы и предотвратить развитие серьезных недугов. Но людям старше 35 лет врачи советуют иметь тонометр в домашней аптечке в обязательном порядке.Современные тонометры определяют не только показатели “верхнего” и “нижнего” (то есть систолического и диастолического) давления. Подсчитывают они и такой показатель как пульс, или частота сердечных сокращений.Устройство тонометраКонструкция тонометра зависит от того, к какому типу относится конкретный прибор: механическому или автоматическому.Универсальный элемент любого тонометра - это манжета, которая фиксируется на руке для проведения измерения. В состав механического прибора также входит груша, при помощи которой человек вручную нагнетает в манжету воздух, а также стетоскоп (для прослушивания сердечных тонов) и манометр (с его помощью фиксируются нужные показатели).Комплектация автоматических приборов включает сам тонометр, манжету и, если предусмотрена работа от сети - адаптер. Полуавтоматический тонометр находится где-то между ними: его комплектация аналогична автоматическим моделям плюс груша, которая в ручном режиме заполняет манжету воздухом.Как выбрать тонометрВыбирая тонометр, важно обращать внимание на несколько ключевых параметров.Тип тонометраВыделяется три основных вида тонометров: механические, полуавтоматические и автоматические.Автоматический тонометр - самый простой и удобный, ведь все необходимые манипуляции он выполнит самостоятельно. Все, что потребуется при этом от человека - лишь нажать кнопку “старт”. Результаты по окончании измерения выводятся на экран.С механическим тонометром человеку придется самому нагнетать воздух в манжету, ослаблять клапан, чтобы снизить давление, одновременно слушая через стетоскоп нужные тоны и следя за показаниями манометра. Если необходимо отслеживать показатели в динамике, то результаты придется записывать.В полуавтоматическом тонометре человек вручную нагнетает воздух в закрепленную на руке манжету, а уже “верхнее” и “нижнее” давление тонометр определит самостоятельно и также, как и автоматический, выведет на экран.Автоматические тонометры, как правило, дороже механических и “полуавтоматов”. Однако важно учитывать, что “механика” может быть не комфортна в использовании, прежде всего - для пожилых людей.“Механический прибор для многих граждан может стать не самым лучшим выбором, - говорит провизор Надежда Ершова. - Самому себе измерять давление таким тонометром неудобно, а в случае гипертонического криза или просто плохого самочувствия высока вероятность неверной интерпретации результатов. Помимо этого у пожилых высока вероятность погрешности и в связи с проблемами со слухом и зрением, а также возможны сложности с нагнетанием самой груши, если есть слабость в руках. Поэтому для людей старшего возраста при отсутствии мерцательной аритмии лучшим выбором станет автомат”.Расположение манжетыВыбор манжеты - очень важный шаг при подборе хорошего тонометра. Ведь от того, насколько данный элемент подходит конкретному владельцу тонометра, во многом будет зависеть точность измерений.Классический вариант - это манжета, которая крепится вокруг плеча. Ее не менее популярная альтернатива - манжета на запястье. Последняя может быть более удобной, так как с ней не нужно высоко закатывать рукав одежды, а также стать альтернативой для тех, кому сложно подобрать размер манжеты на плечо. Однако для людей старшего возраста запястные тонометры, скорей всего, не подойдут, как и для граждан, страдающих от атеросклероза.Размер манжетыВажно обращать внимание не только на тип, но и на размер манжеты. Точнее, на ее длину, которая должна соответствовать обхвату плеча. “Если рука полная, стандартная манжета может просто не застегнуться или разойтись в процессе нагнетания воздуха”, - говорит Надежда Ершова.Как правило, в комплекте с прибором идет стандартная манжета на плечо универсального размера. В том случае, если данные параметры человеку не подходят, манжету нужного размера лучше приобрести отдельно. Важный момент: она должна быть совместима с выбранным типом прибора.Правильно подобранную манжету необходимо еще и верно зафиксировать. Не стоит затягивать ее слишком туго, она не должна доставлять человеку дискомфорт. Манжета должна размещаться на пару сантиметров выше локтевого сгибаПамятьЕсли человеку необходимо регулярно измерять давление и контролировать показатели, ему стоит присмотреться к приборам, память которых позволяет сохранить на длительное время большое количество результатов.Еще одна полезная функция - так называемый “гостевой режим”, который также присутствует на некоторых приборах. Такой режим позволяет не оставлять в памяти прибора результаты конкретных измерений. Это полезно, если прибором вдруг разово захотел воспользоваться кто-то еще помимо владельца.ПитаниеПо источнику питания тонометры делятся на две большие группы. Первые работают от сети, для этого прибор имеет специальный адаптер. Вторые - от батареек, что позволяет не зависеть от территориальной близости к розетке и проводить измерения в любой части квартиры и даже брать прибор с собой в поездку.Оптимальным выбором может стать прибор, который способен работать как от сети, так и от батареек.Дополнительные функции“Продвинутые” модели современных тонометров нередко оснащены и другими дополнительными функциями. К таковым относятся:Эксперты советуют прежде, чем решиться на покупку, задуматься, насколько дополнительные функции действительно будут востребованы. Порой есть смысл сделать выбор в пользу более простого прибора.ПроизводительСегодня на отечественном рынке представлены медицинские приборы самых разных производителей. Одни из них более известны (за счет рекламы, широкого ассортимента и так далее), другие практически не знакомы широкому потребителю. Конечно, громкое имя не всегда гарантирует лучшее качество товара, однако крупные компании, давно существующие на рынке, в большинстве случаев дорожат своей репутацией, а значит, и качеству продукции уделяют серьезное внимание.“Говоря о конкретных производителях тонометров, которых я могла бы рекомендовать, стоит выделить три фирмы: Omron, AnD и Tensoval, - отмечает Надежда Ершова. - Первые две - это японские производители, которые появились на российском рынке вот уже более 20 лет назад и отличаются очень высоким качеством приборов. Еще одно преимущество - оба производителя могут похвастаться широким ассортиментом моделей (в том числе - с различными дополнительными функциями), среди которых можно найти приборы по доступной для каждого цене. Что касается тонометров немецкой марки Tensoval, то они сочетают сразу два профессиональных метода измерения давления - осциллометрический и метод Короткова, что позволяет точно контролировать артериальное давление даже у пациентов с различными нарушениями сердечного ритма”.Правила эксплуатацииТочность полученных результатов может зависеть не только от правильного выбора самого прибора, но и во многом от того, насколько корректно человек будет осуществлять процесс измерения. Для этого, как минимум, необходимо внимательно прочитать инструкцию к прибору перед тем, как впервые включить тонометр.В той же инструкции должно быть прописано, что можно и нельзя делать с приобретенным прибором. Например, как тонометр переживет транспортировку, попадание влаги и прочие ситуации. Если тонометр планируется часто брать в дорогу, можно приобрести кейс для транспортировки, чтобы избежать повреждений.Хотя измерение давления многим кажется простой рутинной процедурой, оно все же требует некоторой подготовки. Как минимум за полчаса до этого не рекомендуется курить, пить кофе и прочие напитки с кофеином, заниматься спортом или другими видами физической активности. Сильный стресс или переживания также могут отразиться на результатах, как и переполненный мочевой пузырь (так что перед тем, как взять в руки тонометр, лучше посетить уборную).Размещать манжету тонометра поверх одежды нельзя, эта деталь (и находящиеся внутри датчики) должна соприкасаться исключительно с кожей.Измерять давление лучше в положении сидя, при этом ноги человека не должны висеть в воздухе, они должны твердо стоять на полу. Нужно расслабиться, облокотиться на спинку стула, руку положить на стол. В идеале вокруг должно быть тихо и спокойно.Уход за тонометромВладелец должен защищать прибор от падений с высоты и прочих механических повреждений, попадания внутрь влаги, перепадов температур и прочих видов воздействия, которые могут стать причиной неисправности.Если необходимо очистить прибор от загрязнений, это стоит делать аккуратно при помощи салфеток или чуть влажной ткани. Допускается использование спиртовых салфеток для дополнительной дезинфекции прибора, при этом обрабатывать тонометр стоит очень осторожно.Советы экспертов“Некоторые граждане предпочитают измерять давление несколько раз подряд, а после - выводить средний показатель. Но результаты измерений в этом случае будут неверными, - предупреждает Надежда Ершова. - Дело в том, что после первого измерения сосуды спазмированы, как следствие, при повторном измерении, если оно проведено сразу же, результат будет искажен. Между измерениями на одной руке должно пройти не менее 10 минут. Если измеряют давление поочередно на обеих руках, то разница между показаниями может составлять примерно 10 единиц. Это нормально”.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, здоровье - общество