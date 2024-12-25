https://ria.ru/20241225/bol-1824728129.html

Боль в левом боку: причины, виды и меры профилактики

Боли в левом боку у мужчин и женщин: причины, диагностика, лечение

Боль в левом боку: причины, виды и меры профилактики

Боли в левом боку могут быть вызваны как безобидными, так и опасными для здоровья причинами, если вовремя не распознать патологию. О том, почему может болеть... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T20:29:00+03:00

2024-12-25T20:29:00+03:00

2024-12-25T20:29:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Боли в левом боку могут быть вызваны как безобидными, так и опасными для здоровья причинами, если вовремя не распознать патологию. О том, почему может болеть живот сбоку у женщин и мужчин, о чем говорят неприятные ощущения внизу, спереди и на уровне легких, а также меры профилактики — в материале РИА Новости.Боли в левом бокуС болью в левом боку сталкиваются в течение жизни практически каждый человек. Обычно это кратковременные неприятные ощущения, которые были вызваны перенапряжением или безобидным вздутием живота и проходят самостоятельно. Однако если боли затягиваются на продолжительное время или имеют острый характер с повышением температуры, то это может указывать на ряд серьезных заболеваний.Боли в левом боку также могут отличаться по симптомам и причинам у лиц разного пола и возраста, поэтому условно выделяют три категории — мужчины, женщины и дети.У мужчинПомимо общих причин боли, таких как патологии кишечника, селезенки, почек, желудка и др., у мужчин неприятные ощущения в левом боку внизу могут свидетельствовать о заболеваниях половой системы, например:Боль в органах половой системы может отдавать в другие области живота, например, в селезенку или кишечник, от чего порой сложно понять, что именно болит.У женщинУ женщин боли в левом боку могут также указывать на патологии половой системы — воспаление придатков, тазовая спечная болезнь, кисты яичников, миома и др. Однако не все боли являются симптомами заболеваний. Так, у девушек и женщин репродуктивного возраста (примерно с 14 до 49 лет) могут быть неприятные ощущения в левом боку и внизу живота по физиологическим причинам — овуляция в левом яичнике (выход яйцеклетки из фолликула) или критические дни.Также причиной боли в левом боку у женщин может быть выкидыш, внематочная беременность или поздние сроки, когда плод давит на близлежащие органы.У детейБоли в левом боку у детей практически ничем не отличаются от неприятных ощущений у взрослых. Однако сложность диагностики патологий заключается в том, что ребенок может не точно указать место локализации боли или вовсе не способен в силу своего возраста и развития. Поэтому для детей зачастую используют больше методов для диагностики.ПричиныБолеть в левом боку может по разным причинам, но при различных заболеваний дополнительные симптомы могут указывать на конкретные области, поэтому важно изучить полную картину состояния здоровья больного.Виды болейВ левом боку боль бывает разной — колющей, острой, ноющей и тянущей. Каждая ощущается по своему и может сигнализировать о стадии заболевания.КолющаяКолющая боль может быть симптомом повышенного газообразования или же заболевания почек. Но на этом список не заканчивается:“У многих колет в боку, когда они занимаются бегом. Если приступить к физической нагрузке резко, то можно спровоцировать слишком быстрое поступление крови из “резервов”. Таким резервом является селезенка, которая находится в левом боку. Кровь из нее не успевает равномерно распределиться по телу”, — поделился Юрий Корюкалов, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, реабилитолог.По словам эксперта, орган переполняется кровью и своим увеличенным размером давит на собственную оболочку, из-за чего и появляется колющая боль.⠀ОстраяЕсли боль принимает острый характер, то это говорит о том, что необходимо обратиться к врачу. Нестерпимые ощущения могут возникнуть в любой области и дополниться другими неприятными симптомами.НоющаяНоющая боль зачастую носит постоянный характер и может сигнализировать о каком-либо воспалении. Она может усиливаться или стихать в зависимости от внешних воздействий.ТянущаяТакая боль часто является безобидным симптомом по “женским” причинам. Но может быть и признаком заболеваний почек, половой системы или селезенки.Когда обращаться к врачуПри возникновении болей важно правильно оценивать ситуацию и обращать внимание на свое состояние:“Если боль в левом боку вызвана газообразованием или несварением, она пройдет сама по себе. Однако, если вы испытываете боль в левой части тела в сочетании с любым из таких симптомов как лихорадка, рвота или тошнота, озноб, учащенное дыхание, чувство головокружения, рвота или кровавый стул, неутихающая боль после приема препаратов, то вам следует обратиться к врачу”, — рассказал Иван Давыдов, заведующий отделением онкологии, онколог, онкоуролог, хирург медицинской клиники НАКФФ.ДиагностикаДиагностика боли в левом боку зависит от локализации неприятных ощущений и других симптомов. Если же определить болезненную зону не удается, то необходимо обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь.Врачебная диагностика будет включать сбор анамнеза, осмотр пациента, пальпацию и другие манипуляции, например, измерение температуры тела, давления и др.ЛечениеУстранение боли слева зависит от недуга. Зачастую для облегчения состояния назначают спазмолитики или обезболивающие препараты, а также медикаменты, направленные на снятие первопричины. Важно не заниматься самолечением, а при болях, в особенности постоянных и острых, обращаться к врачу.ПрофилактикаЧтобы снизить риск болей в левом боку, важно придерживаться общих профилактических мер:

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https://ria.ru/20220301/poyasnitsa-1775761733.html

https://rsport.ria.ru/20220801/taz-1806438728.html

https://rsport.ria.ru/20221003/diastaz-1821256558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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