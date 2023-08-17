https://ria.ru/20230817/muzyka-1890686026.html
В Праге отменили концерт Анны Нетребко
В Праге отменили концерт Анны Нетребко - РИА Новости, 17.08.2023
В Праге отменили концерт Анны Нетребко
Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко 16 октября в Праге отменили по политическим причинам, сообщает в четверг концертное агентство Nachtigall Artists РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:16
2023-08-17T18:16
2023-08-17T18:16
культура
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украина
штутгарт
анна нетребко
владимир путин
театр
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко 16 октября в Праге отменили по политическим причинам, сообщает в четверг концертное агентство Nachtigall Artists Management. "Руководство общественного дома договорилось с агентством Nachtigall Artists Management об отмене концерта Анны Нетребно", – сообщило агентство на своей странице в соцсети.Как говорится в заявлении агентства, концерт решили отменить по политическим соображениям ввиду "негативного отношения со стороны пражских политических кругов" и эмоционально-напряженной атмосферы. Никто из организаторов не одобрил принятое решение, но его сочли необходимым в этой ситуации. Продюсеры концерта сообщают, что вернут покупателям деньги в полном объеме. При это они отмечают, что были проданы все билеты. Ранее заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призвал организаторов отменить концерт Нетребко после консультаций с представителями посольства Украины, выступившими против его проведения. В июле прошлого года организатор концерта Нетребко в Штутгарте отменил мероприятие с участием певицы, а во Франкфурте концерт был перенесен по договоренности с организаторами. Некоторые отмены и переносы концертов Нетребко организаторами объясняются "солидарностью" с Украиной. В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также сказала, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
https://ria.ru/20230805/netrebko-1888304832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прага, украина, штутгарт, анна нетребко, владимир путин, театр, метрополитен-опера, музыка
Культура, Прага, Украина, Штутгарт, Анна Нетребко, Владимир Путин, Театр, Метрополитен-опера, Музыка
В Праге отменили концерт Анны Нетребко
В Праге "по политическим соображениям" отменили концерт Анны Нетребко
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко 16 октября в Праге отменили по политическим причинам, сообщает в четверг концертное агентство Nachtigall Artists Management.
«
"Руководство общественного дома договорилось с агентством Nachtigall Artists Management об отмене концерта Анны Нетребно", – сообщило агентство на своей странице в соцсети.
Как говорится в заявлении агентства, концерт решили отменить по политическим соображениям ввиду "негативного отношения со стороны пражских политических кругов" и эмоционально-напряженной атмосферы. Никто из организаторов не одобрил принятое решение, но его сочли необходимым в этой ситуации.
Продюсеры концерта сообщают, что вернут покупателям деньги в полном объеме. При это они отмечают, что были проданы все билеты.
Ранее заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призвал
организаторов отменить концерт Нетребко после консультаций с представителями посольства Украины, выступившими против его проведения.
В июле прошлого года организатор концерта Нетребко в Штутгарте отменил
мероприятие с участием певицы, а во Франкфурте концерт был перенесен по договоренности с организаторами. Некоторые отмены и переносы концертов Нетребко организаторами объясняются "солидарностью" с Украиной.
Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления
В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине.
По той же причине с ней разорвала
отношения Баварская государственная опера.
После этого представитель Нетребко сообщил
, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит
выступления, сначала в Европе
. Она также сказала, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" за отмененные выступления