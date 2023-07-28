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Власти Праги призвали отменить концерт Анны Нетребко

Власти Праги призвали отменить концерт Анны Нетребко - РИА Новости, 28.07.2023

Власти Праги призвали отменить концерт Анны Нетребко

Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил обсудил с представителями посольства Украины проведение запланированного на октябрь концерта российской певицы Анны... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:24

2023-07-28T17:24

2023-07-28T17:24

культура

прага

украина

анна нетребко

владимир зеленский

музыка

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил обсудил с представителями посольства Украины проведение запланированного на октябрь концерта российской певицы Анны Нетребко и заявил, что будет призывать организаторов его отменить. "Украинская сторона сообщила мне, что певица является представительницей режима и доверенным лицом Путина, которого поддерживала. Она включена в санкционный список, составленный службой безопасности и подписанный... (Владимиром Зеленским). Это не какой-то список министерства культуры", – сказал он информагентству ЧТК.Поспишил добавил, что посольство Украины не диктует свою волю пражской мэрии, а просто выражает мнение. Как сообщает информагентство, решение о проведении концерта остается за администрацией концертного зала в Общественном доме Праги. При этом его директор Властимил Ежек ранее сообщил журналистам, что не видит убедительных аргументов в пользу отмены выступления. Организаторы концерта, агентство Nachtigall Artists также не видят причин для его отмены. По словам продюсера Алены Кунертовой, уже продано 80% билетов. В случае отмены концерта агентство и артистка будут требовать компенсации, пишет ЧТК.

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прага, украина, анна нетребко, владимир зеленский, музыка