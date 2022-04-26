https://ria.ru/20220426/netrebko-1785588207.html
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва - РИА Новости, 26.04.2022
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва
РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:24
2022-04-26T20:24
2022-04-26T20:24
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва. Об этом певица рассказала на своей странице в Facebook*. Она исполнила партию Манон Леско в одноименной опере Джакомо Пуччини в театре Монте-Карло 22 апреля. Дива пела вместо Марии Агресты. Причина замены — итальянская певица заболела, сообщение об этом появилось на сайте театра 14 апреля.В постановке также участвовал супруг Нетребко Юсиф Эйвазов. Он исполнил партию возлюбленного главной героини шевалье де Грие. И Эйвазов, и Нетребко хорошо знакомы с этими ролями — они уже их исполняли. Например, в 2016 году дебют оперной дивы в Большом театре состоялся именно в "Манон Леско". Режиссером постановки был Адольф Шапиро. В основе оперы Пуччини — роман аббата Прево. В ней рассказывается о трагической любви Манон и де Грие. На их пути множество испытаний, и паре так и не суждено обрести счастье. Согласно расписанию на сайте театра в Монте-Карло, следующие показы оперы "Манон Леско" пройдут 27 и 30 апреля. В афише, представленной на портале Анны Нетребко указывается, что 25 мая в Париже состоится сольный концерт с Малькольмом Мартино, а 27 мая певица проведет концерт в театре "Ла Скала". В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором осудила спецоперацию и заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220331/netrebko-1781156436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, анна нетребко, знаменитости, звезды, монте-карло (город), юсиф эйвазов, адольф шапиро, париж, ла скала, большой театр, россия
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва
Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва и спела в Монте-Карло
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва. Об этом певица рассказала на своей странице в Facebook*.
Она исполнила партию Манон Леско в одноименной опере Джакомо Пуччини в театре Монте-Карло 22 апреля. Дива пела вместо Марии Агресты. Причина замены — итальянская певица заболела, сообщение об этом появилось
на сайте театра 14 апреля.
В постановке также участвовал супруг Нетребко Юсиф Эйвазов. Он исполнил партию возлюбленного главной героини шевалье де Грие.
И Эйвазов, и Нетребко хорошо знакомы с этими ролями — они уже их исполняли. Например, в 2016 году дебют оперной дивы в Большом театре состоялся
именно в "Манон Леско". Режиссером постановки был Адольф Шапиро.
В основе оперы Пуччини — роман аббата Прево. В ней рассказывается о трагической любви Манон и де Грие. На их пути множество испытаний, и паре так и не суждено обрести счастье.
Согласно расписанию на сайте театра в Монте-Карло, следующие показы оперы "Манон Леско" пройдут
27 и 30 апреля.
В афише, представленной на портале Анны Нетребко указывается
, что 25 мая в Париже состоится сольный концерт с Малькольмом Мартино, а 27 мая певица проведет концерт в театре "Ла Скала".
В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
Второго марта стало
известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
В конце марта Нетребко опубликовала
пост, в котором осудила спецоперацию и заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.