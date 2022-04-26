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Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва - РИА Новости, 26.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220426/netrebko-1785588207.html
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва - РИА Новости, 26.04.2022
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва
РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:24
2022-04-26T20:24
культура
новости культуры
музыка
анна нетребко
знаменитости
звезды
монте-карло (город)
юсиф эйвазов
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва. Об этом певица рассказала на своей странице в Facebook*. Она исполнила партию Манон Леско в одноименной опере Джакомо Пуччини в театре Монте-Карло 22 апреля. Дива пела вместо Марии Агресты. Причина замены — итальянская певица заболела, сообщение об этом появилось на сайте театра 14 апреля.В постановке также участвовал супруг Нетребко Юсиф Эйвазов. Он исполнил партию возлюбленного главной героини шевалье де Грие. И Эйвазов, и Нетребко хорошо знакомы с этими ролями — они уже их исполняли. Например, в 2016 году дебют оперной дивы в Большом театре состоялся именно в "Манон Леско". Режиссером постановки был Адольф Шапиро. В основе оперы Пуччини — роман аббата Прево. В ней рассказывается о трагической любви Манон и де Грие. На их пути множество испытаний, и паре так и не суждено обрести счастье. Согласно расписанию на сайте театра в Монте-Карло, следующие показы оперы "Манон Леско" пройдут 27 и 30 апреля. В афише, представленной на портале Анны Нетребко указывается, что 25 мая в Париже состоится сольный концерт с Малькольмом Мартино, а 27 мая певица проведет концерт в театре "Ла Скала". В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором осудила спецоперацию и заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, музыка, анна нетребко, знаменитости, звезды, монте-карло (город), юсиф эйвазов, адольф шапиро, париж, ла скала, большой театр, россия
20:24 26.04.2022
 
Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва

Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва и спела в Монте-Карло

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва. Об этом певица рассказала на своей странице в Facebook*.
Она исполнила партию Манон Леско в одноименной опере Джакомо Пуччини в театре Монте-Карло 22 апреля. Дива пела вместо Марии Агресты. Причина замены — итальянская певица заболела, сообщение об этом появилось на сайте театра 14 апреля.
В постановке также участвовал супруг Нетребко Юсиф Эйвазов. Он исполнил партию возлюбленного главной героини шевалье де Грие.
И Эйвазов, и Нетребко хорошо знакомы с этими ролями — они уже их исполняли. Например, в 2016 году дебют оперной дивы в Большом театре состоялся именно в "Манон Леско". Режиссером постановки был Адольф Шапиро.
В основе оперы Пуччини — роман аббата Прево. В ней рассказывается о трагической любви Манон и де Грие. На их пути множество испытаний, и паре так и не суждено обрести счастье.
Согласно расписанию на сайте театра в Монте-Карло, следующие показы оперы "Манон Леско" пройдут 27 и 30 апреля.
В афише, представленной на портале Анны Нетребко указывается, что 25 мая в Париже состоится сольный концерт с Малькольмом Мартино, а 27 мая певица проведет концерт в театре "Ла Скала".
В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором осудила спецоперацию и заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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КультураНовости культурыМузыкаАнна НетребкоЗнаменитостизвездыМонте-Карло (город)Юсиф ЭйвазовАдольф ШапироПарижЛа СкалаБольшой театрРоссия
 
 
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