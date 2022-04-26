https://ria.ru/20220426/netrebko-1785588207.html

Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва

Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва - РИА Новости, 26.04.2022

Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва

РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:24

2022-04-26T20:24

2022-04-26T20:24

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва. Об этом певица рассказала на своей странице в Facebook*. Она исполнила партию Манон Леско в одноименной опере Джакомо Пуччини в театре Монте-Карло 22 апреля. Дива пела вместо Марии Агресты. Причина замены — итальянская певица заболела, сообщение об этом появилось на сайте театра 14 апреля.В постановке также участвовал супруг Нетребко Юсиф Эйвазов. Он исполнил партию возлюбленного главной героини шевалье де Грие. И Эйвазов, и Нетребко хорошо знакомы с этими ролями — они уже их исполняли. Например, в 2016 году дебют оперной дивы в Большом театре состоялся именно в "Манон Леско". Режиссером постановки был Адольф Шапиро. В основе оперы Пуччини — роман аббата Прево. В ней рассказывается о трагической любви Манон и де Грие. На их пути множество испытаний, и паре так и не суждено обрести счастье. Согласно расписанию на сайте театра в Монте-Карло, следующие показы оперы "Манон Леско" пройдут 27 и 30 апреля. В афише, представленной на портале Анны Нетребко указывается, что 25 мая в Париже состоится сольный концерт с Малькольмом Мартино, а 27 мая певица проведет концерт в театре "Ла Скала". В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором осудила спецоперацию и заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220331/netrebko-1781156436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, анна нетребко, знаменитости, звезды, монте-карло (город), юсиф эйвазов, адольф шапиро, париж, ла скала, большой театр, россия