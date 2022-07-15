https://ria.ru/20220715/netrebko-1802851148.html
Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия
Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия - РИА Новости, 15.07.2022
Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия
Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh подтвердила отмену запланированного на 3 сентября в Штутгарте концерта российской певицы Анны Нетребко. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:41
2022-07-15T19:41
2022-07-15T19:41
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БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости. Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh подтвердила отмену запланированного на 3 сентября в Штутгарте концерта российской певицы Анны Нетребко.В конце прошлой недели об отмене концерта сообщали местные газеты, при этом в течение текущей недели билеты на концерт оставались в продаже.В документе отмечается, что причиной отказа в предоставлении площадки министр финансов земли Даниял Баяз назвал то, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу для общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков", и промоутер C2 Concerts не согласен с такой оценкой."Мы очень сожалеем о решении Земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о вызванной этим отмене концерта", – добавили в компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости культуры, анна нетребко, штутгарт, юсиф эйвазов, баден-вюртемберг, музыка
Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия
Организаторы подтвердили отмену концерта Нетребко в Штутгарте 3 сентября
БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости. Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh подтвердила отмену запланированного на 3 сентября в Штутгарте концерта российской певицы Анны Нетребко.
В конце прошлой недели об отмене концерта сообщали местные газеты, при этом в течение текущей недели билеты на концерт оставались в продаже.
"Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова 3 сентября в парадном дворе штутгартского замка должен быть, к сожалению, отменен без возможности замены (даты и площадки) по причине отказа Земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга", – сообщается в поступившем в РИА Новости пресс-релизе промоутера.
В документе отмечается, что причиной отказа в предоставлении площадки министр финансов земли Даниял Баяз назвал то, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу для общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков", и промоутер C2 Concerts не согласен с такой оценкой.
"Мы очень сожалеем о решении Земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о вызванной этим отмене концерта", – добавили в компании.