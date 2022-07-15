https://ria.ru/20220715/netrebko-1802851148.html

Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия

Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия - РИА Новости, 15.07.2022

Организаторы концерта Нетребко в Штутгарте подтвердили отмену мероприятия

Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh подтвердила отмену запланированного на 3 сентября в Штутгарте концерта российской певицы Анны Нетребко. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:41

2022-07-15T19:41

2022-07-15T19:41

культура

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анна нетребко

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БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости. Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh подтвердила отмену запланированного на 3 сентября в Штутгарте концерта российской певицы Анны Нетребко.В конце прошлой недели об отмене концерта сообщали местные газеты, при этом в течение текущей недели билеты на концерт оставались в продаже.В документе отмечается, что причиной отказа в предоставлении площадки министр финансов земли Даниял Баяз назвал то, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу для общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков", и промоутер C2 Concerts не согласен с такой оценкой."Мы очень сожалеем о решении Земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о вызванной этим отмене концерта", – добавили в компании.

https://ria.ru/20220713/otmena-1802287870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, анна нетребко, штутгарт, юсиф эйвазов, баден-вюртемберг, музыка