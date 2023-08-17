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Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах - РИА Новости, 17.08.2023
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Туризм
 
08:00 17.08.2023 (обновлено: 08:05 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/maldivy-1890484221.html
Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах
Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах - РИА Новости, 17.08.2023
Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах
Спрос на Мальдивы летом вырос на 40 процентов. Теперь отдых там по цене сопоставим с турецким, хотя традиционно острова считались дорогой экзотикой. Как выбрать РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:00
2023-08-17T08:05
туризм
туризм
маршруты - туризм
мальдивы
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
достопримечательности
куда поехать
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на Мальдивы летом вырос на 40 процентов. Теперь отдых там по цене сопоставим с турецким, хотя традиционно острова считались дорогой экзотикой. Как выбрать отель, сколько стоит путевка и когда лететь, чтобы сэкономить, — в материале РИА Новости.Не хуже Турции"Мальдивы — круглогодичное направление. Средняя температура воздуха и океана в течение года почти одинакова, разница — два-три градуса. Низкий сезон — примерно с мая по сентябрь, когда бывают кратковременные дожди", — рассказывает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская. Несезон на островах — понятие условное, объясняют эксперты. На этот период у гостиниц есть спецпредложения. Скидки, указывают туроператоры, иногда достигают 60 процентов.Отельеры Турции — традиционно самого популярного летнего направления у россиян — существенно подняли цены. Туристы стали искать альтернативу. Так Мальдивы вошли в пятерку самых востребованных курортных стран. И смогли конкурировать с пятизвездочными гостиницами Бодрума и Белека по стоимости. Для сравнения: летом средний чек за путевку в Турцию составил 189 тысяч рублей, на острова — дороже всего на 11 процентов — 212 тысяч рублей, уточняют в "Слетать.ру".При этом с обеими странами удобное авиасообщение и выбор отелей — огромный, рассказала совладелец и управляющий партнер туроператора "Мальдивиана" Екатерина Михеева.Хотя формат отдыха существенно отличается. На Мальдивы едут за белым песком, лазурной водой Индийского океана, уединением и высоким уровнем сервиса. Турция же знаменита развлечениями и экскурсионными программами, распространенной системой "все включено", активной анимацией.Можно дешевлеВпрочем, отдых на Мальдивах может быть разным. Как люксовым — в отелях, занимающих весь атолл, так и относительно бюджетным.Мальдивы недорого — тоже возможный вариант. Для этого придется отправиться на локальные острова, где живут и местные. Неделя в гестхаусе — от 188 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР.Маафуши — самый известный из архипелагов для бюджетного отдыха. До него от аэропорта Мале — 20 минут на катере (перелет на гидросамолете на Мальдивах — всегда дорогое удовольствие). Плюс — несколько десятков демократичных гестхаусов и риф рядом. Минусы тоже есть: протяженность бикини-пляжа — всего 150 метров. Ведь на локальных островах загорать в купальнике разрешено не на всем побережье. И одеваться нужно скромно, поскольку страна мусульманская.Популярны у россиян Тодду, Омаду и Дигура. Отели там недорогие, пляжи длинные, риф рядом, можно увидеть черепах, скатов, акул, перечисляет руководитель онлайн-турагентства Islandii.com Александр Хорошкевич.Красивые и живые кораллы — у острова Фериду, правда, рыб там не очень много. Пляж длинный, вход в воду удобный, туристов мало, кафе — тоже, говорит эксперт.Дайверам он рекомендует отправиться на Дангети, где несколько интересных мест для погружения. Минус — небольшой пляж, на котором часто бывают водоросли.Как с картинкиДорогой вариант — тот самый, что в рекламных проспектах, — острова-резорты. Их выбирает большинство гостей.Стоимость отдыха зависит от класса отеля и набора услуг. В начале сентября недельное путешествие на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в "пятерке" с завтраками можно найти за 313 тысяч рублей, рассказали в "Слетать.ру". "Русский Экспресс" предлагает десятидневный тур за 377 тысяч рублей.Есть более бюджетные варианты. Так, Space Travel продает путевку на неделю в "четверку" с завтраками за 277 тысяч рублей на двоих. В "Мальдивиане" можно приобрести пакет в пятизвездочную гостиницу за 181 тысячу на двоих, но к этой сумме придется добавить еще расходы на авиабилеты.Если отправиться на острова бизнес-классом (с 28 октября это можно сделать не только на самолетах "Аэрофлота" и Azur Air, но и на Lujo Black Jet), то 11 ночей в "пятерке" будут стоить от 912 тысяч рублей на двоих, рассказали в Loti."Много бронирований last minute, в последний момент, зачастую — день в день", — отмечает Екатерина Михеева.Также туристы активно покупают путевки на зиму, говорят эксперты. "Проплачено уже более 20 процентов от прошлогоднего объема новогодних заездов. Хотя основной поток начнется в сентябре", — говорит Филатовская.Объем бронирований на Новый год примерно такой же, как в 2022-м, но отдыхающие выбирают отели более высокого уровня — "пятерки" и делюкс, рассказали в пресс-службе Space Travel.Остров на выборЗа каноническими Мальдивами — широким белоснежным пляжем, чистым небом, 50 оттенками синего океана и виллами на воде — отправляйтесь в Hilton Maldives Amingiri Resort &amp; Spa, отели сетей Sun Siyam и Joali, One&amp;Only, Fairmont Maldives, Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives, рекомендуют в Loti.Поклонникам дайвинга и снорклинга стоит рассмотреть гостиницы с "домашними" рифами — например, Hufaven Fushi, Lily Beach Resort &amp; Spa, Park Hyatt Maldives Hadahaa, Furaveri Island Resort &amp; Spa, Sun Siyam Vilu Reef, Conrad Maldives, Paradise Island Resort &amp; Spa."За подводным миром я бы поехала на Ari Atoll: это Мекка дайверов с самыми лучшими рифами", — добавляет Екатерина Михеева.Для серфинга и кайтсерфинга лучшее место — отель Kuda Villingili, более бюджетный вариант — Sun Siyam Olhuveli. Гурманам — в отели, куда приезжают на гастроли мишленовские повара. Так, у Loti это гостиницы c подводными ресторанами, например, Huvafen Fushi или Conrad Maldives.Превосходно готовят в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. В отеле One&amp;Only Reethi Rah есть восхитительный сад-ресторан Botanica с авторской вегетарианской и современной интернациональной кухней.
https://ria.ru/20230516/maldivy-1872224000.html
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, мальдивы, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , отдых на море, мале, azur air
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Мальдивы, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , Отдых на море, Мале, Azur Air

Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах

© iStock.com / SimonSkafarДевушка отдыхает на пляже на Мальдивах
Девушка отдыхает на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© iStock.com / SimonSkafar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на Мальдивы летом вырос на 40 процентов. Теперь отдых там по цене сопоставим с турецким, хотя традиционно острова считались дорогой экзотикой. Как выбрать отель, сколько стоит путевка и когда лететь, чтобы сэкономить, — в материале РИА Новости.

Не хуже Турции

"Мальдивы — круглогодичное направление. Средняя температура воздуха и океана в течение года почти одинакова, разница — два-три градуса. Низкий сезон — примерно с мая по сентябрь, когда бывают кратковременные дожди", — рассказывает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.
Несезон на островах — понятие условное, объясняют эксперты. На этот период у гостиниц есть спецпредложения. Скидки, указывают туроператоры, иногда достигают 60 процентов.
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Отельеры Турции — традиционно самого популярного летнего направления у россиян — существенно подняли цены. Туристы стали искать альтернативу. Так Мальдивы вошли в пятерку самых востребованных курортных стран. И смогли конкурировать с пятизвездочными гостиницами Бодрума и Белека по стоимости. Для сравнения: летом средний чек за путевку в Турцию составил 189 тысяч рублей, на острова — дороже всего на 11 процентов — 212 тысяч рублей, уточняют в "Слетать.ру".
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При этом с обеими странами удобное авиасообщение и выбор отелей — огромный, рассказала совладелец и управляющий партнер туроператора "Мальдивиана" Екатерина Михеева.
Хотя формат отдыха существенно отличается. На Мальдивы едут за белым песком, лазурной водой Индийского океана, уединением и высоким уровнем сервиса. Турция же знаменита развлечениями и экскурсионными программами, распространенной системой "все включено", активной анимацией.

Можно дешевле

Впрочем, отдых на Мальдивах может быть разным. Как люксовым — в отелях, занимающих весь атолл, так и относительно бюджетным.
Мальдивы недорого — тоже возможный вариант. Для этого придется отправиться на локальные острова, где живут и местные. Неделя в гестхаусе — от 188 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР.
© iStock.com / Dave PrimovВид сверху на остров Маафуши, Мальдивы
Въид сверху на остров Маафуши, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© iStock.com / Dave Primov
Вид сверху на остров Маафуши, Мальдивы
Маафуши — самый известный из архипелагов для бюджетного отдыха. До него от аэропорта Мале — 20 минут на катере (перелет на гидросамолете на Мальдивах — всегда дорогое удовольствие).
Плюс — несколько десятков демократичных гестхаусов и риф рядом. Минусы тоже есть: протяженность бикини-пляжа — всего 150 метров. Ведь на локальных островах загорать в купальнике разрешено не на всем побережье. И одеваться нужно скромно, поскольку страна мусульманская.
Популярны у россиян Тодду, Омаду и Дигура. Отели там недорогие, пляжи длинные, риф рядом, можно увидеть черепах, скатов, акул, перечисляет руководитель онлайн-турагентства Islandii.com Александр Хорошкевич.
© iStock.com / TG23

Пляж на острове Тодду, Мальдивы

Пляж на острове Тодду, Мальдивы

Пляж на острове Тодду, Мальдивы

© iStock.com / TG23
1 из 3
© iStock.com / Arkadij SchellПляж на острове Расду, Мальдивы
Пляж на острове Расду, Мальдивы
Пляж на острове Расду, Мальдивы
© iStock.com / Arkadij Schell
2 из 3
© iStock.com / Denis KabanovОстров Омаду, Мальдивы
Остров Омаду, Мальдивы
Остров Омаду, Мальдивы
© iStock.com / Denis Kabanov
3 из 3

Пляж на острове Тодду, Мальдивы

© iStock.com / TG23
1 из 3
Пляж на острове Расду, Мальдивы
© iStock.com / Arkadij Schell
2 из 3
Остров Омаду, Мальдивы
© iStock.com / Denis Kabanov
3 из 3
Красивые и живые кораллы — у острова Фериду, правда, рыб там не очень много. Пляж длинный, вход в воду удобный, туристов мало, кафе — тоже, говорит эксперт.
Дайверам он рекомендует отправиться на Дангети, где несколько интересных мест для погружения. Минус — небольшой пляж, на котором часто бывают водоросли.

Как с картинки

Дорогой вариант — тот самый, что в рекламных проспектах, — острова-резорты. Их выбирает большинство гостей.
© Фото : Дмитрий РаспоповМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Дмитрий Распопов
Мальдивы
Стоимость отдыха зависит от класса отеля и набора услуг. В начале сентября недельное путешествие на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в "пятерке" с завтраками можно найти за 313 тысяч рублей, рассказали в "Слетать.ру". "Русский Экспресс" предлагает десятидневный тур за 377 тысяч рублей.
Есть более бюджетные варианты. Так, Space Travel продает путевку на неделю в "четверку" с завтраками за 277 тысяч рублей на двоих. В "Мальдивиане" можно приобрести пакет в пятизвездочную гостиницу за 181 тысячу на двоих, но к этой сумме придется добавить еще расходы на авиабилеты.
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Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
15 августа, 11:27
Если отправиться на острова бизнес-классом (с 28 октября это можно сделать не только на самолетах "Аэрофлота" и Azur Air, но и на Lujo Black Jet), то 11 ночей в "пятерке" будут стоить от 912 тысяч рублей на двоих, рассказали в Loti.
"Много бронирований last minute, в последний момент, зачастую — день в день", — отмечает Екатерина Михеева.
Также туристы активно покупают путевки на зиму, говорят эксперты. "Проплачено уже более 20 процентов от прошлогоднего объема новогодних заездов. Хотя основной поток начнется в сентябре", — говорит Филатовская.
© РИА Новости / Мария СеливановаИз Мале туристов развозят по островам на гидропланах
Из Мале туристов развозят по островам на гидропланах - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Из Мале туристов развозят по островам на гидропланах
Объем бронирований на Новый год примерно такой же, как в 2022-м, но отдыхающие выбирают отели более высокого уровня — "пятерки" и делюкс, рассказали в пресс-службе Space Travel.

Остров на выбор

За каноническими Мальдивами — широким белоснежным пляжем, чистым небом, 50 оттенками синего океана и виллами на воде — отправляйтесь в Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa, отели сетей Sun Siyam и Joali, One&Only, Fairmont Maldives, Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives, рекомендуют в Loti.
© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы. Завтрак на пляже в отеле Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives
Мальдивы. Завтрак на пляже в отеле Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Мальдивы. Завтрак на пляже в отеле Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives
Поклонникам дайвинга и снорклинга стоит рассмотреть гостиницы с "домашними" рифами — например, Hufaven Fushi, Lily Beach Resort & Spa, Park Hyatt Maldives Hadahaa, Furaveri Island Resort & Spa, Sun Siyam Vilu Reef, Conrad Maldives, Paradise Island Resort & Spa.
"За подводным миром я бы поехала на Ari Atoll: это Мекка дайверов с самыми лучшими рифами", — добавляет Екатерина Михеева.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resert & Spa

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Мальдивы. Катера, на которых туристов развозят из аэропорта в Мале по расположенным на островах отелям

Мальдивы. Катера, на которых туристов развозят из аэропорта в мале по расположенным на островах отелям

Мальдивы. Катера, на которых туристов развозят из аэропорта в Мале по расположенным на островах отелям

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Номера в отеле Patina Maldives Fari, Islands

Номера в отеле Patina Maldives Fari Islands называют стильными

Номера в отеле Patina Maldives Fari, Islands

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы. Закат
Мальдивы. Закат
Мальдивы. Закат
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Виллы на воде в Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

Виллы на воде в Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA

Виллы на воде в Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Главный бассейн в отеле Patina Maldives, Fari Islands

Главный бассейн в отеле Patina Maldives Fari Islands

Главный бассейн в отеле Patina Maldives, Fari Islands

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаПриветствие гостей в номере отеля JW Marriott Maldives Resort & Spa на Мальдивах
Приветствие гостей в номере отеля JW Marriott Maldives Resort & Spa на Мальдивах
Приветствие гостей в номере отеля JW Marriott Maldives Resort & Spa на Мальдивах
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7

Вид на водные виллы в отеле Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7

Мальдивы. Катера, на которых туристов развозят из аэропорта в Мале по расположенным на островах отелям

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7

Номера в отеле Patina Maldives Fari, Islands

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
Мальдивы. Закат
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7

Виллы на воде в Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7

Главный бассейн в отеле Patina Maldives, Fari Islands

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
Приветствие гостей в номере отеля JW Marriott Maldives Resort & Spa на Мальдивах
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
Для серфинга и кайтсерфинга лучшее место — отель Kuda Villingili, более бюджетный вариант — Sun Siyam Olhuveli.
© РИА Новости / Мария СеливановаРыбное ассорти в ресторане на Мальдивах
Рыбное ассорти в ресторане на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Рыбное ассорти в ресторане на Мальдивах
Гурманам — в отели, куда приезжают на гастроли мишленовские повара. Так, у Loti это гостиницы c подводными ресторанами, например, Huvafen Fushi или Conrad Maldives.
Превосходно готовят в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. В отеле One&Only Reethi Rah есть восхитительный сад-ресторан Botanica с авторской вегетарианской и современной интернациональной кухней.
Пляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Россияне раскупают туры на Мальдивы
10 августа, 14:08
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмМальдивыТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)Достопримечательностикуда поехатькуда можно лететьчто посмотретьОтдых на мореМалеAzur Air
 
 
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