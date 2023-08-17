https://ria.ru/20230817/maldivy-1890484221.html

Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах

Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах - РИА Новости, 17.08.2023

Новый конкурент Турции у российских туристов. Правила отдыха на Мальдивах

Спрос на Мальдивы летом вырос на 40 процентов. Теперь отдых там по цене сопоставим с турецким, хотя традиционно острова считались дорогой экзотикой. Как выбрать РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:00

2023-08-17T08:05

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Спрос на Мальдивы летом вырос на 40 процентов. Теперь отдых там по цене сопоставим с турецким, хотя традиционно острова считались дорогой экзотикой. Как выбрать отель, сколько стоит путевка и когда лететь, чтобы сэкономить, — в материале РИА Новости.Не хуже Турции"Мальдивы — круглогодичное направление. Средняя температура воздуха и океана в течение года почти одинакова, разница — два-три градуса. Низкий сезон — примерно с мая по сентябрь, когда бывают кратковременные дожди", — рассказывает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская. Несезон на островах — понятие условное, объясняют эксперты. На этот период у гостиниц есть спецпредложения. Скидки, указывают туроператоры, иногда достигают 60 процентов.Отельеры Турции — традиционно самого популярного летнего направления у россиян — существенно подняли цены. Туристы стали искать альтернативу. Так Мальдивы вошли в пятерку самых востребованных курортных стран. И смогли конкурировать с пятизвездочными гостиницами Бодрума и Белека по стоимости. Для сравнения: летом средний чек за путевку в Турцию составил 189 тысяч рублей, на острова — дороже всего на 11 процентов — 212 тысяч рублей, уточняют в "Слетать.ру".При этом с обеими странами удобное авиасообщение и выбор отелей — огромный, рассказала совладелец и управляющий партнер туроператора "Мальдивиана" Екатерина Михеева.Хотя формат отдыха существенно отличается. На Мальдивы едут за белым песком, лазурной водой Индийского океана, уединением и высоким уровнем сервиса. Турция же знаменита развлечениями и экскурсионными программами, распространенной системой "все включено", активной анимацией.Можно дешевлеВпрочем, отдых на Мальдивах может быть разным. Как люксовым — в отелях, занимающих весь атолл, так и относительно бюджетным.Мальдивы недорого — тоже возможный вариант. Для этого придется отправиться на локальные острова, где живут и местные. Неделя в гестхаусе — от 188 тысяч рублей на двоих, подсчитали в АТОР.Маафуши — самый известный из архипелагов для бюджетного отдыха. До него от аэропорта Мале — 20 минут на катере (перелет на гидросамолете на Мальдивах — всегда дорогое удовольствие). Плюс — несколько десятков демократичных гестхаусов и риф рядом. Минусы тоже есть: протяженность бикини-пляжа — всего 150 метров. Ведь на локальных островах загорать в купальнике разрешено не на всем побережье. И одеваться нужно скромно, поскольку страна мусульманская.Популярны у россиян Тодду, Омаду и Дигура. Отели там недорогие, пляжи длинные, риф рядом, можно увидеть черепах, скатов, акул, перечисляет руководитель онлайн-турагентства Islandii.com Александр Хорошкевич.Красивые и живые кораллы — у острова Фериду, правда, рыб там не очень много. Пляж длинный, вход в воду удобный, туристов мало, кафе — тоже, говорит эксперт.Дайверам он рекомендует отправиться на Дангети, где несколько интересных мест для погружения. Минус — небольшой пляж, на котором часто бывают водоросли.Как с картинкиДорогой вариант — тот самый, что в рекламных проспектах, — острова-резорты. Их выбирает большинство гостей.Стоимость отдыха зависит от класса отеля и набора услуг. В начале сентября недельное путешествие на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в "пятерке" с завтраками можно найти за 313 тысяч рублей, рассказали в "Слетать.ру". "Русский Экспресс" предлагает десятидневный тур за 377 тысяч рублей.Есть более бюджетные варианты. Так, Space Travel продает путевку на неделю в "четверку" с завтраками за 277 тысяч рублей на двоих. В "Мальдивиане" можно приобрести пакет в пятизвездочную гостиницу за 181 тысячу на двоих, но к этой сумме придется добавить еще расходы на авиабилеты.Если отправиться на острова бизнес-классом (с 28 октября это можно сделать не только на самолетах "Аэрофлота" и Azur Air, но и на Lujo Black Jet), то 11 ночей в "пятерке" будут стоить от 912 тысяч рублей на двоих, рассказали в Loti."Много бронирований last minute, в последний момент, зачастую — день в день", — отмечает Екатерина Михеева.Также туристы активно покупают путевки на зиму, говорят эксперты. "Проплачено уже более 20 процентов от прошлогоднего объема новогодних заездов. Хотя основной поток начнется в сентябре", — говорит Филатовская.Объем бронирований на Новый год примерно такой же, как в 2022-м, но отдыхающие выбирают отели более высокого уровня — "пятерки" и делюкс, рассказали в пресс-службе Space Travel.Остров на выборЗа каноническими Мальдивами — широким белоснежным пляжем, чистым небом, 50 оттенками синего океана и виллами на воде — отправляйтесь в Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa, отели сетей Sun Siyam и Joali, One&Only, Fairmont Maldives, Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives, рекомендуют в Loti.Поклонникам дайвинга и снорклинга стоит рассмотреть гостиницы с "домашними" рифами — например, Hufaven Fushi, Lily Beach Resort & Spa, Park Hyatt Maldives Hadahaa, Furaveri Island Resort & Spa, Sun Siyam Vilu Reef, Conrad Maldives, Paradise Island Resort & Spa."За подводным миром я бы поехала на Ari Atoll: это Мекка дайверов с самыми лучшими рифами", — добавляет Екатерина Михеева.Для серфинга и кайтсерфинга лучшее место — отель Kuda Villingili, более бюджетный вариант — Sun Siyam Olhuveli. Гурманам — в отели, куда приезжают на гастроли мишленовские повара. Так, у Loti это гостиницы c подводными ресторанами, например, Huvafen Fushi или Conrad Maldives.Превосходно готовят в Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. В отеле One&Only Reethi Rah есть восхитительный сад-ресторан Botanica с авторской вегетарианской и современной интернациональной кухней.

https://ria.ru/20230516/maldivy-1872224000.html

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

https://ria.ru/20230815/prazdniki-1890141284.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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