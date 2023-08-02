https://ria.ru/20230802/otdykh-1887652931.html
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на отдых зимой
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на отдых зимой - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на отдых зимой
Туроператоры начали подготовку к зимнему сезону и предлагают путевки по пляжным направлениям, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:36
2023-08-02T02:36
2023-08-02T02:36
туризм
новости - туризм
таиланд
египет
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Туроператоры начали подготовку к зимнему сезону и предлагают путевки по пляжным направлениям, сообщает АТОР. Самыми востребованными для отдыха на море зимой будут три страны – Таиланд, Египет и ОАЭ, отмечают участники рынка. В этот список войдет и Турция, хотя купаться в это время года там холодно.В рейтинге популярных стран для зимнего отдыха будут также присутствовать Индия (в частности, ГОА), Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Вьетнам, Куба, Сейшелы. Но их объемы ожидаются гораздо меньше, чем у прогнозируемых лидеров.Наиболее демократичными по цене будут Египет и ОАЭ, считают эксперты. Таиланд чуть дороже, но дешевле Шри-Ланки, Вьетнама, Гоа. Самыми недешевыми сейчас получаются туры на Кубу и Сейшелы.На языке цифр это выглядит так: пока можно найти путевку на шесть дней в Египет на начало декабря с перелетом и проживанием в трехзвездочной гостинице на "все включено" за 134 тысяч рублей на двоих. Стоимость аналогичного отдыха Турции – от 142 тысяч рублей, а в ОАЭ, в эмирате Шарджа, в отеле, предлагающем только завтраки, – от 152 тысяч рублей.Похожий по условиям отпуск на девять дней в Таиланде обойдется в сумму от 174 тысяч. Неделя на Мальдивах с проживанием в гестхаусе – от 188 тысяч рублей. Путевку на двоих менее чем за 200 тысяч рублей можно найти во Вьетнам и Индию.Куба – дороже, отпуск там обойдется не менее, чем в 270 тысяч, а на Сейшелах – от 327 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230729/otpusk-1887021700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, египет, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Египет, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на отдых зимой
АТОР: Египет и ОАЭ – самые дешевые страны для пляжного отдыха зимой