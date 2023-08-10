Рейтинг@Mail.ru
Россияне раскупают туры на Мальдивы - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:08 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/maldivy-1889275962.html
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Россияне раскупают туры на Мальдивы - РИА Новости, 10.08.2023
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:08
2023-08-10T14:08
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
туристы
цены
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840434388_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_a6d228840c44ba1a1a6e0a7e3c851659.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.В августе он превысил июньский на 40 процентов, подсчитали в группе компаний "Слетать.ру". Эксперты связывают это с увеличением частоты рейсов "Аэрофлота" с четырех до семи в неделю.По данным туроператоров Space Travel и Resort Holiday, в последний месяц лета интерес россиян к Мальдивам увеличился на 20 процентов по сравнению с первыми двумя.В Space Travel отметили, что Мальдивы особо популярны у туристов не только благодаря комфортному перелету, удобному расписанию, но также приемлемой стоимости авиабилетов. Этот факт отметили и в Fun&amp;Sun. "Спрос сейчас стабилен, выше прошлого года в среднем на три процента. Но благодаря хорошей цене на билеты клиенты покупают туры активно", – указали в пресс-службе туроператора.Еще один фактор роста спроса на Мальдивы – специальные предложения от гостиниц на отдых в сентябре и октябре. Скидки достигают 60 процентов.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840434388_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b0d9a2fef76eae4bba8f6df4d471fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, мальдивы, туристы, цены, аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, туристы, Цены, Аэрофлот
Россияне раскупают туры на Мальдивы

Спрос на Мальдивы летом резко вырос благодаря скидкам от отелей и новым рейсам

© РИА Новости / Мария СеливановаПляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa
Пляж в отеле JW Marriott Maldives Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.
В августе он превысил июньский на 40 процентов, подсчитали в группе компаний "Слетать.ру". Эксперты связывают это с увеличением частоты рейсов "Аэрофлота" с четырех до семи в неделю.
По данным туроператоров Space Travel и Resort Holiday, в последний месяц лета интерес россиян к Мальдивам увеличился на 20 процентов по сравнению с первыми двумя.
В Space Travel отметили, что Мальдивы особо популярны у туристов не только благодаря комфортному перелету, удобному расписанию, но также приемлемой стоимости авиабилетов. Этот факт отметили и в Fun&Sun. "Спрос сейчас стабилен, выше прошлого года в среднем на три процента. Но благодаря хорошей цене на билеты клиенты покупают туры активно", – указали в пресс-службе туроператора.
Еще один фактор роста спроса на Мальдивы – специальные предложения от гостиниц на отдых в сентябре и октябре. Скидки достигают 60 процентов.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
24 декабря 2022, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМальдивытуристыЦеныАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала