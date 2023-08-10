https://ria.ru/20230810/maldivy-1889275962.html
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Россияне раскупают туры на Мальдивы - РИА Новости, 10.08.2023
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:08
2023-08-10T14:08
2023-08-10T14:08
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.В августе он превысил июньский на 40 процентов, подсчитали в группе компаний "Слетать.ру". Эксперты связывают это с увеличением частоты рейсов "Аэрофлота" с четырех до семи в неделю.По данным туроператоров Space Travel и Resort Holiday, в последний месяц лета интерес россиян к Мальдивам увеличился на 20 процентов по сравнению с первыми двумя.В Space Travel отметили, что Мальдивы особо популярны у туристов не только благодаря комфортному перелету, удобному расписанию, но также приемлемой стоимости авиабилетов. Этот факт отметили и в Fun&Sun. "Спрос сейчас стабилен, выше прошлого года в среднем на три процента. Но благодаря хорошей цене на билеты клиенты покупают туры активно", – указали в пресс-службе туроператора.Еще один фактор роста спроса на Мальдивы – специальные предложения от гостиниц на отдых в сентябре и октябре. Скидки достигают 60 процентов.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальдивы, туристы, цены, аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, туристы, Цены, Аэрофлот
Россияне раскупают туры на Мальдивы
Спрос на Мальдивы летом резко вырос благодаря скидкам от отелей и новым рейсам
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Туроператоры фиксируют повышенный спрос россиян на туры на Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли.
В августе он превысил июньский на 40 процентов, подсчитали в группе компаний "Слетать.ру". Эксперты связывают это с увеличением частоты рейсов "Аэрофлота
" с четырех до семи в неделю.
По данным туроператоров Space Travel и Resort Holiday, в последний месяц лета интерес россиян к Мальдивам увеличился на 20 процентов по сравнению с первыми двумя.
В Space Travel отметили, что Мальдивы особо популярны у туристов не только благодаря комфортному перелету, удобному расписанию, но также приемлемой стоимости авиабилетов. Этот факт отметили и в Fun&Sun. "Спрос сейчас стабилен, выше прошлого года в среднем на три процента. Но благодаря хорошей цене на билеты клиенты покупают туры активно", – указали в пресс-службе туроператора.
Еще один фактор роста спроса на Мальдивы – специальные предложения от гостиниц на отдых в сентябре и октябре. Скидки достигают 60 процентов.
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето