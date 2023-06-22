Россияне этим летом стали летать на отдых по зимним направлениям
Туроператор: россияне этим летом стали летать по зимним направлениям
© iStock.com / MystockimagesДевушка завтракает в бассейне отеля на Мальдивах
© iStock.com / Mystockimages
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россияне этим летом стали чаще покупать туры в страны, куда раньше летали зимой, в их числе Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Мальдивы, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура.
"Даже те, кто раньше путешествовал самостоятельно, стали обращаться к туроператорам, так как они помогают решить вопрос по оплате услуг иностранных авиаперевозчиков и отелей. Эта трансформация отрасли отразилась на географии путешествий. Сейчас в структуре летних продаж мы видим больше стран, куда раньше туристы летали преимущественно зимой", – сказал Демура.
Он отметил, что на выездной туризм также оказывает влияние волатильность рубля. "Как следствие, туристы стараются экономить и искать альтернативу привычному направлению, той же Турции, но при этом стараются удержать планку по уровню сервиса: вместо Белека, например, едут в ОАЭ или на Мальдивы, вместо Аланьи – в Египет или Таиланд", – рассказал глава компании.
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"Когда в хорошем отеле Мальдив можно отдохнуть по цене Турции – турист предпочтет полететь на Мальдивы. Это новый тренд. Лететь туда, где мечтал побывать, но раньше "не складывались обстоятельства", – добавил он.
Демура указал на еще одно изменение, произошедшее за последний год в отрасли, – возобновление въездного туризма из дружественных стран: Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. "Это стало возможным благодаря снятию ковидных ограничений", – пояснил он.
Эксперт отметил и рост спроса на путешествия в страны ближнего зарубежья со стороны россиян. "Это обусловлено возможностью добраться к месту назначения быстро прямыми рейсами, либо на личном автомобиле. Цель таких поездок как туризм, так и шопинг, учитывая, что многие зарубежные бренды покинули Россию", – указал он.
Собеседник агентства также рассказал, что за последний год туротрасли пришлось адаптироваться к увеличению продолжительности перелетов по целому ряду направлений как внутри России – Сочи, республики Кавказа – так и за рубеж. "Европейские страны, куда несколько лет назад можно было "рвануть" на уикенд, сейчас стали труднодоступными из-за усложнения процедур получения виз, отсутствия прямого авиасообщения", – рассказал он.