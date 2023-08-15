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Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане

Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане - РИА Новости, 15.08.2023

Меликов рассказал, по чьей вине мог произойти взрыв в Дагестане

Взрыв на АЗС в Дагестане мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения, заявил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:52

2023-08-15T13:52

2023-08-15T14:53

происшествия

чп на азс в махачкале

дербент

махачкала

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Взрыв на АЗС в Дагестане мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения, заявил глава республики Сергей Меликов."Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, "зеленки", — сказал глава республики на заседании оперативного штаба.Меликов подчеркнул, что в регионе будут более тщательно контролировать выдачу разрешений, чтобы избежать трагедий наподобие вчерашнего ЧП на автозаправке и взрыва газа в частном доме в Дербенте в минувшую субботу.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. По последним данным, число погибших выросло до 35.В больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей, в тяжелом состоянии. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Семьи погибших получат по миллиону рублей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

https://ria.ru/20230815/pozhar-1890183547.html

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T13:52 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чп на азс в махачкале, дербент, махачкала, сергей меликов