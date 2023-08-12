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При взрыве газа в доме в Дагестане сильно пострадал ребенок - РИА Новости, 12.08.2023
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12:05 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/gaz-1889686746.html
При взрыве газа в доме в Дагестане сильно пострадал ребенок
При взрыве газа в доме в Дагестане сильно пострадал ребенок - РИА Новости, 12.08.2023
При взрыве газа в доме в Дагестане сильно пострадал ребенок
Подросток получил ожоги 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, он в крайне тяжелом состоянии, у его матери ожоги... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T12:05
2023-08-12T12:05
происшествия
дербент
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Подросток получил ожоги 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, он в крайне тяжелом состоянии, у его матери ожоги 90% поверхности тела, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале. В субботу произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. "Ребенок (14 лет) с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины - 60% поверхности тела. Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы", - говорится в сообщении. Двое других детей выписаны в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230804/postradavshie-1888267443.html
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происшествия, дербент, республика дагестан
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан
При взрыве газа в доме в Дагестане сильно пострадал ребенок

Ребенок находится в тяжелом состоянии после взрыва газа в доме в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Подросток получил ожоги 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, он в крайне тяжелом состоянии, у его матери ожоги 90% поверхности тела, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.
В субботу произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители.
"Ребенок (14 лет) с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины - 60% поверхности тела. Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы", - говорится в сообщении.
Двое других детей выписаны в удовлетворительном состоянии, их здоровью ничего не угрожает.
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ПроисшествияДербентРеспублика Дагестан
 
 
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