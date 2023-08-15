https://ria.ru/20230815/reysy-1890054745.html

Застрявшие в Турции: на что рассчитывать пассажирам задержанных рейсов

Застрявшие в Турции: на что рассчитывать пассажирам задержанных рейсов - РИА Новости, 15.08.2023

Застрявшие в Турции: на что рассчитывать пассажирам задержанных рейсов

Поломка сразу двух самолетов авиакомпании Red Wings задержала в Турции группу российских туристов. Вчера вечером и сегодня утром они вылетели домой. Те, кто... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:00

2023-08-15T08:09

туризм

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туристы

проблемы - туризм

анталья (провинция)

екатеринбург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

red wings airlines

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Поломка сразу двух самолетов авиакомпании Red Wings задержала в Турции группу российских туристов. Вчера вечером и сегодня утром они вылетели домой. Те, кто ждали с выходных, наконец-то отправились к морю. Возместят ли им убытки, потерянные дни отпуска, стыковки — неизвестно. Эксперты утверждают: о компенсациях речь не идет, так как вопрос касался безопасности. О том, на что пассажир имеет право, если рейс перенесли, а отпуск начался с серьезным опозданием, — в материале РИА Новости.Отложенный полет"Наш вылет Екатеринбург — Анталья авиакомпании Red Wings должен был состояться в 7:20 13 августа. Мы приехали в аэропорт, рейс перенесли на 19:05, потом каждые два часа из раза в раз время сдвигали из-за, как сообщали, неисправного самолета", — вспоминает Ольга Пырина из Нижнего Тагила.По ее словам, отменить полет не могли, но и четко сказать, когда он будет, тоже. "Авиакомпания просто переносила его, будто сама не знала почему. Нам говорили, что самолет в Турции, а людям в Анталье — что в Екатеринбурге", — объясняет туристка. Пырина добавляет, что в отеле пассажиров разместили. Первый завтрак — шведский стол без ограничений, потом обед и ужин — гречка с котлетой. Вчера утром выдали ланч-боксы с сэндвичем и яблоком.На момент написания материала Ольга уже сидела в самолете и ожидала вылета.Это не единственные задержки. "Рейс WZ3071 должен был вылетать 14 августа в 8:30. Никак нас не оповестив, перенесли на 9:55, о чем мы узнали случайно, уже при бронировании места в самолете, — рассказывает Михаил Полежаев из Екатеринбурга. — В воскресенье вечером в очередной раз передвинули на 18:30. В понедельник утром снова — уже на 1:55 15 августа".Он говорит, что отменить тур, со слов сотрудников Pegas Touristik, нельзя, так как ничего не возместят. "Обещают компенсировать сутки, но это копейки и не стоит потерянного отдыха, особенно если летишь на неделю", — отмечает турист.В Анталье тоже проблемы — уже с возвращением. Туристов разместили в гостинице, но некоторые путешественники, не выдержав неизвестности, полетели в Россию самостоятельно другими бортами.Отправка рейса WZ3062 с турецкого курорта в Екатеринбург была запланирована на 21:30 субботы (время совпадает с московским)."Самолет не вылетел по причине поломки, а она не устраняется, потому что нет запасных деталей", — сообщала пассажирка рейса.Сломались два самолета"Задержка рейсов произошла из-за внештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing 777 из трех имеющихся в парке авиакомпании", — объяснили в Red Wings. В итоге для вывоза пассажиров запросили на коммерческой основе дополнительный лайнер у авиакомпании "Икар". Именно на нем и отправились туристы из России в Анталью и обратно.Перевозчик принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания в соответствие заявленному — так прокомментировали ситуацию в Росавиации.Сегодня утром авиакомпания должна стабилизировать время вылетов-прилетов.Кстати, ранее Госдума в четыре раза повысила штрафы за задержку авиарейсов и доставку багажа. Суммы невелики: наказание в законопроекте, одобренном депутатами в третьем чтении, вырастет с 25 до 100 рублей за каждый час просрочки. Президент Владимир Путин подписал 4 августа федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". Документ еще не вступил в силу.Что авиакомпания обязана делатьОднако, по словам экспертов, даже когда законопроект начнет действовать, пассажиры задержанных Red Wings рейсов вряд ли получат компенсации. Существующие правила обязывают авиаперевозчика обеспечить комфорт ожидания. Все прописано четко. Так, в случае задержки рейса авиакомпания должна:Если в такой ситуации не предоставили ни отеля, ни питания, пассажир может приобрести это за свой счет, а потом обратиться за возмещением к авиакомпании.От ответственности освобождаетсяПолучить компенсацию за, например, потерянные стыковки — совсем сложно. "Нужно учитывать тот факт, что закон освобождает авиаперевозчика от ответственности за задержку рейса, если она связана с обеспечением безопасности пассажиров. Не применяется штраф, предусмотренный 120-й статьей Воздушного кодекса России", — говорит глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.Он объясняет: согласно закону, авиакомпания освобождается от ответственности, если просрочка произошла "вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика"."Внесены поправки в Воздушный кодекс — в статью о задержках рейсов, где указаны не только штрафные санкции, но и обязанность возмещения убытков пассажирам", — добавляет эксперт.Он вспоминает истории, когда удавалось добиться компенсации. Например, уплыл круиз из-за задержки рейса, сгорели стыковки. Или музыканты опоздали на свой концерт, и группе выставили штраф. Но нужно понимать: если причина задержки объективно связана с безопасностью, ответственности не будет. "Она наступит в том случае, если была коммерческая халатность. В моей практике однажды перевозчик не оплатил аэропортовые сборы, и им не дали слотов", — приводит пример Мохов.Однако если причина задержки объективная, уточняет он, суды отказывают пассажирам в 99 процентах случаев.О компенсации речь не идетМетеоусловия и неисправности приводят к задержке полетов, однако компенсация в таких случаях не предусмотрена. "Технические неполадки случаются, к сожалению. Но самое важное — безопасность пассажиров, — подтверждает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. — Учитывая ограниченный парк для выполнения зарубежных полетов, если происходит неполадка, очень сложно быстро решить вопрос".По словам Георгия Мохова, когда перевозчик вместе с туроператором снимает остроту ситуации (предоставляет еду, воду, гостиницу, информацию), то потом никаких претензий от пассажиров обычно и не бывает. Если только связанные с денежными потерями — например, опозданием на стыковку. Получить компенсацию за потерянный день отдыха проще: суды чаще идут навстречу клиентам. Но, говорит эксперт, туроператоры, как правило, либо продлевают проживание на сутки, смещая обратный вылет, либо компенсируют убытки дополнительным ужином, бесплатной экскурсией, повышением категории номера. Туристы редко обращаются в суд — сумма небольшая, а хлопот много.

https://ria.ru/20230814/reys-1890048197.html

https://ria.ru/20230726/aviareys-1886401968.html

https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890049142.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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