https://ria.ru/20230813/reys-1889824898.html

Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург

Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург - РИА Новости, 13.08.2023

Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург

Российские туристы не могут улететь из Антальи уже целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings, сообщила РИА Новости пассажирка рейса. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:39

2023-08-13T17:39

2023-08-13T17:39

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анталья (провинция)

екатеринбург

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СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Российские туристы не могут улететь из Антальи уже целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings, сообщила РИА Новости пассажирка рейса. Изначально вылет рейса WZ3062 с турецкого курорта в Екатеринбург был запланирован на 21.30 субботы (время совпадает с мск). "Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей", - сообщила пассажирка рейса. По ее словам, сейчас туристы остаются в отеле, кто-то спит в номерах, кто-то отдыхает в бассейне, все ждут нового времени вылета. По данным онлайн-табло аэропорта Антальи, предварительное время вылета вчерашнего рейса - 19.30 воскресенья.

https://ria.ru/20230811/deti-1889649717.html

анталья (провинция)

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Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, турция