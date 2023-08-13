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Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург
Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург - РИА Новости, 13.08.2023
Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург
Российские туристы не могут улететь из Антальи уже целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings, сообщила РИА Новости пассажирка рейса. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:39
2023-08-13T17:39
2023-08-13T17:39
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СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Российские туристы не могут улететь из Антальи уже целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings, сообщила РИА Новости пассажирка рейса. Изначально вылет рейса WZ3062 с турецкого курорта в Екатеринбург был запланирован на 21.30 субботы (время совпадает с мск). "Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей", - сообщила пассажирка рейса. По ее словам, сейчас туристы остаются в отеле, кто-то спит в номерах, кто-то отдыхает в бассейне, все ждут нового времени вылета. По данным онлайн-табло аэропорта Антальи, предварительное время вылета вчерашнего рейса - 19.30 воскресенья.
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новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, турция
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Екатеринбург, Турция
Российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург
Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживают уже на целые сутки
СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Российские туристы не могут улететь из Антальи уже целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings, сообщила РИА Новости пассажирка рейса.
Изначально вылет рейса WZ3062 с турецкого курорта в Екатеринбург был запланирован на 21.30 субботы (время совпадает с мск).
"Самолет не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей", - сообщила пассажирка рейса.
По ее словам, сейчас туристы остаются в отеле, кто-то спит в номерах, кто-то отдыхает в бассейне, все ждут нового времени вылета.
По данным онлайн-табло аэропорта Антальи, предварительное время вылета вчерашнего рейса - 19.30 воскресенья.
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