https://ria.ru/20230814/reys-1890048197.html

Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после многочасовой задержки

Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после многочасовой задержки - РИА Новости, 14.08.2023

Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после многочасовой задержки

Рейс авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:05

2023-08-14T19:05

2023-08-14T19:05

туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Рейс Red Wings WZ-3061 должен был вылететь из уральской столицы в Анталью 13 августа в 07.20 по местному времени (05.20 мск). Росавиация сообщала, что задержка связана с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно перевезет авиакомпания "Икар". Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс Red Wings WZ-3061 вылетел в 18.30 мск. По информации уральской транспортной прокуратуры, 23 пассажира отказались от полета. Также, по данным ведомства, ожидается, что второй борт в Анталью, который должен был вылететь в понедельник в 8.30 по местному времени (6.30 мск), отправится в Турцию 15 августа в 01.55 (23.55 понедельника мск).

https://ria.ru/20230724/turkish-1886009073.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), екатеринбург, кольцово, новости - туризм