https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html
Россиянам рассказали, как правильно хранить мед
Россиянам рассказали, как правильно хранить мед - РИА Новости, 12.08.2023
Россиянам рассказали, как правильно хранить мед
При правильных условиях хороший мед может храниться до тысячи лет, сообщил РИА Новости пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов на Всероссийской ярмарке меда, которая РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T12:15
2023-08-12T12:15
2023-08-12T12:15
общество
еда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862610712_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_046f5bd67ad5ed4aefee56dacac7311d.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. При правильных условиях хороший мед может храниться до тысячи лет, сообщил РИА Новости пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов на Всероссийской ярмарке меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское". "Если соблюдать все правила, то качественный мед может храниться длительное время: от года до тысячи лет", - рассказал пчеловод. Хранить продукт рекомендуют в холодильнике. "Чем ниже температура, тем дольше срок годности меда", - отмечает эксперт, добавляя, что повышенная температура (+35 градусов) негативно сказывается на качестве меда. Особенно это касается гречишного меда. "Это единственный неустойчивый к комнатной температуре сорт, он сразу начинает расслаиваться", - подчеркнул пчеловод. По словам Мукимова, зимой мед можно хранить на балконе. "Мед устойчив к любым морозам и перепадам температур, если его из холода поместить в тепло - на качестве это никак не скажется", - уверяет пчеловод.
https://ria.ru/20230801/medovyy-1887389682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862610712_657:72:3072:1883_1920x0_80_0_0_db10339dc676e9fb302c64467a41b6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, еда, россия
Россиянам рассказали, как правильно хранить мед
Пчеловод Мукимов: хороший мед при правильных условиях может храниться тысячу лет
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. При правильных условиях хороший мед может храниться до тысячи лет, сообщил РИА Новости пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов на Всероссийской ярмарке меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское".
«
"Если соблюдать все правила, то качественный мед может храниться длительное время: от года до тысячи лет", - рассказал пчеловод.
Хранить продукт рекомендуют в холодильнике.
«
"Чем ниже температура, тем дольше срок годности меда", - отмечает эксперт, добавляя, что повышенная температура (+35 градусов) негативно сказывается на качестве меда.
Особенно это касается гречишного меда.
"Это единственный неустойчивый к комнатной температуре сорт, он сразу начинает расслаиваться", - подчеркнул пчеловод.
По словам Мукимова, зимой мед можно хранить на балконе.
«
"Мед устойчив к любым морозам и перепадам температур, если его из холода поместить в тепло - на качестве это никак не скажется", - уверяет пчеловод.
Медовый спас в 2023 году: история и традиции праздника