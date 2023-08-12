https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html

Россиянам рассказали, как правильно хранить мед

Россиянам рассказали, как правильно хранить мед - РИА Новости, 12.08.2023

Россиянам рассказали, как правильно хранить мед

При правильных условиях хороший мед может храниться до тысячи лет, сообщил РИА Новости пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов на Всероссийской ярмарке меда, которая РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:15

2023-08-12T12:15

2023-08-12T12:15

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. При правильных условиях хороший мед может храниться до тысячи лет, сообщил РИА Новости пчеловод из Башкирии Фируз Мукимов на Всероссийской ярмарке меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское". "Если соблюдать все правила, то качественный мед может храниться длительное время: от года до тысячи лет", - рассказал пчеловод. Хранить продукт рекомендуют в холодильнике. "Чем ниже температура, тем дольше срок годности меда", - отмечает эксперт, добавляя, что повышенная температура (+35 градусов) негативно сказывается на качестве меда. Особенно это касается гречишного меда. "Это единственный неустойчивый к комнатной температуре сорт, он сразу начинает расслаиваться", - подчеркнул пчеловод. По словам Мукимова, зимой мед можно хранить на балконе. "Мед устойчив к любым морозам и перепадам температур, если его из холода поместить в тепло - на качестве это никак не скажется", - уверяет пчеловод.

https://ria.ru/20230801/medovyy-1887389682.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, еда, россия