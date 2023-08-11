https://ria.ru/20230811/son-1889397380.html

Названы шесть факторов, которые мешают спать летом

Названы шесть факторов, которые мешают спать летом - РИА Новости, 11.08.2023

Названы шесть факторов, которые мешают спать летом

Летом человек может хуже засыпать и реже высыпаться, чем в другие времена года, считает кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева. В... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T02:55

2023-08-11T02:55

2023-08-11T03:35

общество

россия

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елена царева

сон

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Летом человек может хуже засыпать и реже высыпаться, чем в другие времена года, считает кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева. В интервью радио Sputnik она объяснила, с чем это связано и как нормализовать сон.Во-первых, трудности с засыпанием могут возникать из-за духоты, во-вторых, из-за слишком высокой температуры воздуха в спальне, отметила Царева. Она рекомендует перед сном тщательно проветривать помещение и стараться обеспечить в нем комфортную прохладу. Кроме того, следует обратить внимание на одеяло, которым вы укрываетесь, оно тоже может быть фактором, мешающим нормальному сну, продолжила врач."Третья причина — повышенная температура в кровати, если человек использует зимнее, тяжелое одеяло", — сказала Царева.Спровоцировать нарушение сна может также некачественное постельное белье, уверена она."Четвертая возможная причина проблем со сном — это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению", — предупредила Царева.По ее словам, летом особенно важно использовать простыни, пододеяльники и наволочки, изготовленные из натуральных, "дышащих" тканей.Следствием жаркой погоды может стать нарушение водно-электролитного баланса в организме, которое, в свою очередь, ведет к ухудшению сна, добавила врач."В жару мы теряем воду, а вместе с ней и электролиты. Их разбалансировка портит самочувствие и сон", — уточнила Царева.Чтобы избежать этого, нужно пить больше воды и ограничить употребление напитков, содержащих кофеин, советует врач.Наконец, на качестве сна может негативно отражаться шестой фактор — длинный световой день."Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна", — пояснила Царева.Если проблема связана с избытком света, устранить ее очень просто: нужно надевать маску для сна, заключила врач.

https://ria.ru/20221015/zdorove-1824226656.html

https://ria.ru/20221012/son-1823257976.html

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общество, россия, здоровье, елена царева, сон