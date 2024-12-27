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Прямиком из рая: польза дыни и особенности ее состава

Дыня: польза и вред, витамины, калорийность, свойства для здоровья организма женщин и мужчин

Прямиком из рая: польза дыни и особенности ее состава

Конец лета всегда украшается сезоном сладких и сочных дынь. Совместно с нутрициологом, ученым секретарем ОО "Нутрициологи России", врачом-педиатром, к.м.н... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:13:00+03:00

2024-12-27T14:13:00+03:00

2024-12-27T14:13:00+03:00

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Конец лета всегда украшается сезоном сладких и сочных дынь. Совместно с нутрициологом, ученым секретарем ОО "Нутрициологи России", врачом-педиатром, к.м.н. Екатериной Лавровой выясняем какие витамины содержит дыня, рассказываем об особых свойствах для организма женщин и детей и кому не стоит ее употреблять, чтобы не навредить организму.ДыняДревние арабы считали, что дыня попала на землю прямо из райских садов. Но как показывает история, дикая дыня появилась на территории Африки и Средней Азии. Окультуривать ее начали за много веков до н. э., предположительно в Северной Индии и странах Средней Азии. Со временем она появилась на Западе и на Востоке. В Европе она появилась в Средневековье. В России первые сорта дыни были завезены в 15-16 вв и впоследствии выращивались в Москве. Есть и другая версия, которая утверждает, что в России дыня появилась в 17 столетии, когда растение доставляли из Англии в Архангельск, где и выращивали дыню в парниках.Сегодня дыня — любимый многими овощ. Да, именно овощ, хотя и сладкий. Почему? Как и в случае с арбузом, дыню одновременно причисляют к ягодам, фруктам и овощам. Наличие семян и сладкой мякоти под кожурой, как и у ее собрата арбуза, относят дыню к ягодам, сладость и приятный аромат приближает ее к фруктам, а отношение к семейству "Тыквенные" и роду "Огурец" заставляет ботаников классифицировать ее как овощ. К тому же дыня является близким родственником огурца, да и ее плоды именуются тыквинами. Однако называть дыню фруктом или ягодой также правильно.СоставВ 100 граммах дыни содержится:Углеводный состав представлен, в первую очередь, моно- и дисахаридами (фруктоза и глюкоза) и около 1 грамма клетчатки. Содержание сахаров может быть другим — все зависит от сорта дыни.Дыня относится к некрахмалистым фруктам и почти на 90% состоит из воды. Но как и большинство летних сезонных фруктов, плод имеет богатый на полезные вещества состав.Какие витамины и минералы содержитВ дыне содержится много витамина С (около 30% от суточной нормы), бета-каротина и витамина А (по 10%). Также в мякоти фрукта имеются:Минеральный состав не уступает витаминному и показывает содержание всех основных микроэлементов за исключением брома и молибдена. При этом отмечается высокая концентрация кремния (почти 300% от суточной нормы)."Дыню можно рассматривать как источник Омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, правда съесть ее придется достаточно много, ведь в 100 граммах содержится только 1% от суточной нормы, но это лучше, чем ничего. При этом Омега-6 и холестерина в ней нет, что позволяет выровнять баланс жиров в организме", — отмечает Екатерина Лаврова.КалорийностьДыня — низкокалорийный продукт. На 100 г мякоти приходится всего 35 ккал.Польза для организма человекаЗа счет содержания большого количества воды (90%, к примеру, ее родственник огурец всего на 5% опережает) дыня помогает поддерживать водный баланс в организме человека. А высокая концентрация кремния способствует детоксикации организма. Вместе с витамином С кремний повышает эластичность и прочность капилляров, усиливает защиту организма от инфекций и предотвращает преждевременное старение.Также в мякоти присутствуют антиоксиданты: бета-каротин (провитамин А), кверцетин, кофейная кислота, селен, зеаксантин, холин, фитоин, лютеин. Они защищают организм от свободных радикалов. Лютеин и зеаксантин, в свою очередь, поддерживают здоровье глаз.Особые свойстваРазнообразие витаминов и минералов наделяют дыню особыми полезными свойствами как для организма взрослого, так и ребенка.Для женщинПо словам Екатерины Лавровой, каждый элемент в составе дыни благоприятно влияет на здоровье женщины:За регуляцию менструального цикла отвечает не только витамин E. Витамин С, кроме влияния на сосуды, поддерживает иммунитет, синтез коллагена, очень нужен во вторую фазу менструального цикла и во время менструации. Витамин В6 нужен для поддержания работы нервной системы, нормализации сна и снижения симптомов ПМС. А витамин В9 регулирует кроветворение (профилактика анемии) и участвует в гормональной регуляции менструального цикла. Все эти биологически активные вещества можно получить, съев порцию дыни.Для мужчинАскорбиновая кислота (витамин С) – антиоксидант, который улучшает проходимость кровеносных сосудов, делает их более эластичными. Кроме того, витамин С препятствует формированию канцерогенов, вызывающих заболевания простаты, улучшает выработку гормонов, участвует в кроветворении. Токоферол (витамин Е), содержащийся в дыне, участвует в образовании сперматозоидов, усиливает либидо. Екатерина Лаврова дополняет: нехватка токоферола в организме мужчины вызывает мышечную слабость, снижает либидо, уменьшает количество эритроцитов, провоцирует накопление жира.Витамины группы В повышают синтез тестостерона, восстанавливают энергообмен, защищают печень, улучшают работу сердца, нервной системы. В мякоти содержится строительный материал для тестостерона — цинк, который также усиливает подвижность сперматозоидов, предупреждает развитие простатита, увеличивает возможность зачатия. Селен, в свою очередь, регулирует работу половых органов, участвует в синтезе тестостерона.Для детейНатрий, который имеется в дыне, помогает усваивать кальций — важного элемента для роста костных тканей. За крепкие кости также отвечает кремний. Фосфор укрепляет нервную систему и иммунитет. Пектины и клетчатка поддерживают пищеварение."Дети, как никто иной нуждаются в полноценном сбалансированном рационе. Растущему организму необходимо поступление всех витаминов и микроэлементов. Поэтому включать в рацион дыню ребенку — более чем оправдано", — заявляет Екатерина Лаврова.Возможный вред и противопоказанияРоспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню людям с сахарным диабетом (особенно при тяжелом течении) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Как отмечает Екатерина Лаврова, данный продукт следует с осторожностью употреблять лицам, имеющим нарушения углеводного обмена и обмена веществ (метаболический синдром и др.), поскольку дыня содержит преимущественно фруктозу и глюкозу. В данном случае следует придерживаться допустимой нормы, установленной лечащим врачом. "Конечно, наличие клетчатки (1 грамм — не так уж и много, в тыкве, например в 1,5 раза больше) несколько затормозит высвобождение простых углеводов, но злоупотреблять все же не стоит", — комментирует эксперт.Обилие сахаров в продукте может привести к избыточному брожению в кишечнике, способствовать его вздутию и даже расстройству стула. Переедание может спровоцировать аллергическую реакцию, который может сопровождаться зудом губ, першением в горле, в крайнем случае — отеком гортани. Хотя при адекватном употреблении получить вред здоровому человеку от дыни достаточно сложно.Рекомендации по употреблению дыни и норма в суткиПо словам Екатерины Лавровой, нет общепринятых норм по употреблению того или иного продукта питания для всех — нормы устанавливаются индивидуально. Однако если учитывать рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ по количеству овощей и фруктов в рационе человека (около 500 грамм в сутки), то на дыню можно спокойно периодически выделять 200-300 грамм, но не более 500 грамм в день, иначе может быть дефицит других важных питательных веществ."Хоть это и овощ, но количество углеводов совершенно спокойно позволяет его приравнивать к фруктам (в 100 г яблока – 9,8 г углеводов). Поэтому будет логичным употреблять его как десерт, а не на пустой желудок или на ночь", — дополняет нутрициолог.Применение дыниС древних времен дыню использовали для лечения различных заболеваний: туберкулеза, ревматизма, бессонницы, запоров, геморрое, малокровии и ожирения. Сегодня она все также остается популярным лечебным ингредиентом в народной медицине. Из мякоти и кожуры дыни готовят мази для лечения гематом, а сок дыни, как уверяют врачеватели, способен вылечить насморк, мочекаменную болезнь и избавить от глистов.Несмотря на разнообразие целебных свойств, дыню преимущественно используют в кулинарии, а иногда и в косметических целях.В кулинарииОбычно дыню употребляют в свежем виде и используют как самостоятельный продукт, подавая ее на стол в качестве десерта или закуски. Она отлично сочетается с сырами и морепродуктами. Для длительного хранения плоды вялят, сушат, делают цукаты, готовят варенье, повидло или "дынный мед" (очищенную мякоть дыни уваривают с сахаром до загустения).Благодаря своему сладкому вкусу и характерной текстуре дыня часто используется для приготовления пирогов, кексов, творожных запеканок и салатов — фрукт отлично сочетается с другими овощами. Приверженцы правильного питания нередко применяют дыню для приготовления полезного мороженого, смузи или низкокалорийного мусса.В косметологииДыню часто можно встретить в составе кремов и масок для лица и тела: все дело в содержащихся жирных маслах в семечках и витамине А в мякоти фрукта. Масло семечек также используется для изготовления масла для волос, который восстанавливает, питает и ускоряет рост волос.Как выбрать и хранить дынюРоспотребнандзор рекомендует покупать дыню в конце августа или в начале сентября, поскольку их выращивают без покрытий и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений. При выборе удачного фрукта нужно осмотреть плод — цвет дыни должен быть равномерным без зеленых участков и внешних дефектов. Если дыня слишком твердая, скорее всего она еще не дозрела, а очень мягкая консистенция говорит о перезрелом овоще. Также обязательно понюхайте дыню: сладкий запах говорит о зрелости, а вот отсутствие аромата должно насторожить — покупать такую дыню на стол еще рано. При разрезании оцените мякоть и как семена отделяются от нее. Сделать это у зрелой дыни не составит особого труда."Покупайте дыни, как и другие продукты питания, у проверенных поставщиков, где вы точно знаете, что она не содержит в себе никаких вредных веществ и запрещенных удобрений", — предупреждает Екатерина Лаврова.После разрезания оберните дыню пищевой пленкой и храните в холодильнике в отделе для овощей не более 3-4 дней. Для долгого хранения дыня не подходит, в связи с этим выбирайте адекватные для вас размеры дыни, чтобы потом не выбрасывать. Если нет возможности доесть оставшуюся часть плода, лучше всего переработать ее в цукаты, варенье или мороженое.Популярные вопросыНа популярные вопросы отвечает Екатерина Лаврова.Можно ли беременным?Екатерина Лаврова: "Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню беременным и кормящим матерям. Здесь опять-таки встает вопрос в умеренности и возможном нарушении переваривания (особенности женского организма во время беременности и кормления)".С какого возраста можно давать ребенку?Екатерина Лаврова: "Детям раннего возраста (до 3 лет) не стоит включать дыни в рацион питания. Поскольку это тяжелый для переваривания продукт, их ферментативная система может не справиться с нагрузкой и привести к расстройствам пищеварения".Однако, как утверждают другие специалисты, все индивидуально. Главное — следить за тем, чтобы у ребенка не было аллергической реакции.Можно ли есть при похудении?Екатерина Лаврова: "Если ориентироваться только на калорийность, то да, можно сказать, что это низкокалорийный продукт. Но любой нутрициолог и диетолог скажут вам, что важно еще обращать внимание и на баланс белков/жиров/углеводов в продукте. Так что злоупотреблять дыней при похудении все же не стоит, если речь идет о здоровом снижении веса без последствий для здоровья. Но в сезон дыня может быть отличной альтернативой десертам - тортам, пирожным и др.".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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