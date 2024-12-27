Прямиком из рая: польза дыни и особенности ее состава
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
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Конец лета всегда украшается сезоном сладких и сочных дынь. Совместно с нутрициологом, ученым секретарем ОО "Нутрициологи России", врачом-педиатром, к.м.н. Екатериной Лавровой выясняем какие витамины содержит дыня, рассказываем об особых свойствах для организма женщин и детей и кому не стоит ее употреблять, чтобы не навредить организму.
Дыня
Древние арабы считали, что дыня попала на землю прямо из райских садов. Но как показывает история, дикая дыня появилась на территории Африки и Средней Азии. Окультуривать ее начали за много веков до н. э., предположительно в Северной Индии и странах Средней Азии. Со временем она появилась на Западе и на Востоке. В Европе она появилась в Средневековье. В России первые сорта дыни были завезены в 15-16 вв и впоследствии выращивались в Москве. Есть и другая версия, которая утверждает, что в России дыня появилась в 17 столетии, когда растение доставляли из Англии в Архангельск, где и выращивали дыню в парниках.
Сегодня дыня — любимый многими овощ. Да, именно овощ, хотя и сладкий. Почему? Как и в случае с арбузом, дыню одновременно причисляют к ягодам, фруктам и овощам. Наличие семян и сладкой мякоти под кожурой, как и у ее собрата арбуза, относят дыню к ягодам, сладость и приятный аромат приближает ее к фруктам, а отношение к семейству "Тыквенные" и роду "Огурец" заставляет ботаников классифицировать ее как овощ. К тому же дыня является близким родственником огурца, да и ее плоды именуются тыквинами. Однако называть дыню фруктом или ягодой также правильно.
© Фото : FreepikДыня
© Фото : Freepik
Дыня
Состав
В 100 граммах дыни содержится:
- 90 г воды;
- 0,6 г растительного белка;
- 0,3 г жиров;
- 7,4 г углеводов;
- 0,41 г золы;
- 8,1 г сахаров;
- 0,8 г клетчатки.
Углеводный состав представлен, в первую очередь, моно- и дисахаридами (фруктоза и глюкоза) и около 1 грамма клетчатки. Содержание сахаров может быть другим — все зависит от сорта дыни.
Дыня относится к некрахмалистым фруктам и почти на 90% состоит из воды. Но как и большинство летних сезонных фруктов, плод имеет богатый на полезные вещества состав.
Какие витамины и минералы содержит
В дыне содержится много витамина С (около 30% от суточной нормы), бета-каротина и витамина А (по 10%). Также в мякоти фрукта имеются:
- витамины группы B – В1, В2, В5, В6, В9;
- витамин Е;
- витамин К;
- витамин РР;
- холин (витамин B4).
Минеральный состав не уступает витаминному и показывает содержание всех основных микроэлементов за исключением брома и молибдена. При этом отмечается высокая концентрация кремния (почти 300% от суточной нормы).
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"Дыню можно рассматривать как источник Омега-3 — полиненасыщенных жирных кислот, правда съесть ее придется достаточно много, ведь в 100 граммах содержится только 1% от суточной нормы, но это лучше, чем ничего. При этом Омега-6 и холестерина в ней нет, что позволяет выровнять баланс жиров в организме", — отмечает Екатерина Лаврова.
Калорийность
Дыня — низкокалорийный продукт. На 100 г мякоти приходится всего 35 ккал.
Польза для организма человека
За счет содержания большого количества воды (90%, к примеру, ее родственник огурец всего на 5% опережает) дыня помогает поддерживать водный баланс в организме человека. А высокая концентрация кремния способствует детоксикации организма. Вместе с витамином С кремний повышает эластичность и прочность капилляров, усиливает защиту организма от инфекций и предотвращает преждевременное старение.
Также в мякоти присутствуют антиоксиданты: бета-каротин (провитамин А), кверцетин, кофейная кислота, селен, зеаксантин, холин, фитоин, лютеин. Они защищают организм от свободных радикалов. Лютеин и зеаксантин, в свою очередь, поддерживают здоровье глаз.
Особые свойства
Разнообразие витаминов и минералов наделяют дыню особыми полезными свойствами как для организма взрослого, так и ребенка.
Для женщин
По словам Екатерины Лавровой, каждый элемент в составе дыни благоприятно влияет на здоровье женщины:
- 1.Железо (в 100 г дыни – 1 г железа) важно не только для профилактики анемии. Сейчас изучается участие этого микроэлемента при планировании беременности и обмене веществ. Также он участвует в росте и целостности эпидермиса, волос и ногтей.
- 2.Магний поддерживает нормальную функцию мышц и нервной системы, устойчивый сердечный ритм, здоровую иммунную систему, укрепляет кости, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и нормальное кровяное давление.
- 3.Цинк защищает организм от токсинов и чужеродных веществ, предотвращая воспаление, и стимулирует иммунитет. Цинк также помогает свертыванию крови, восприятию вкуса и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, контролирует работу сальных желез.
- 4.Селен увеличивает активность стволовых клеток, поддерживает эластичность кожи, замедляя старение. Также стимулирует антиоксидантную защиту организма, повышает двигательную активность, улучшает сон, настроение, состояние ногтей, волос, кожи. Участвует в синтезе коэнзима Q-10. Улучшает жировой, белковый, углеводный обмены веществ, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца. Стабилизирует деятельность эндокринной, половой и нервной систем.
- 5.Кальций и фосфор вместе с витамином D предотвращают размягчение костей, а также отвечают за сокращение и тонус мышц. Кремний снимает раздражение и воспаление кожи, улучшает ее общий, уменьшает выпадение волос, ускоряет их рост, укрепляет ногти.
- 6.Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, важен при регуляции менструального цикла.
- 7.Витамин А и бета-кротин защищает клетки от повреждения, предотвращает преждевременное старение, улучшает состояние кожи и волос, зрение.
За регуляцию менструального цикла отвечает не только витамин E. Витамин С, кроме влияния на сосуды, поддерживает иммунитет, синтез коллагена, очень нужен во вторую фазу менструального цикла и во время менструации. Витамин В6 нужен для поддержания работы нервной системы, нормализации сна и снижения симптомов ПМС. А витамин В9 регулирует кроветворение (профилактика анемии) и участвует в гормональной регуляции менструального цикла. Все эти биологически активные вещества можно получить, съев порцию дыни.
Для мужчин
Аскорбиновая кислота (витамин С) – антиоксидант, который улучшает проходимость кровеносных сосудов, делает их более эластичными. Кроме того, витамин С препятствует формированию канцерогенов, вызывающих заболевания простаты, улучшает выработку гормонов, участвует в кроветворении. Токоферол (витамин Е), содержащийся в дыне, участвует в образовании сперматозоидов, усиливает либидо. Екатерина Лаврова дополняет: нехватка токоферола в организме мужчины вызывает мышечную слабость, снижает либидо, уменьшает количество эритроцитов, провоцирует накопление жира.
Витамины группы В повышают синтез тестостерона, восстанавливают энергообмен, защищают печень, улучшают работу сердца, нервной системы. В мякоти содержится строительный материал для тестостерона — цинк, который также усиливает подвижность сперматозоидов, предупреждает развитие простатита, увеличивает возможность зачатия. Селен, в свою очередь, регулирует работу половых органов, участвует в синтезе тестостерона.
Для детей
Натрий, который имеется в дыне, помогает усваивать кальций — важного элемента для роста костных тканей. За крепкие кости также отвечает кремний. Фосфор укрепляет нервную систему и иммунитет. Пектины и клетчатка поддерживают пищеварение.
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"Дети, как никто иной нуждаются в полноценном сбалансированном рационе. Растущему организму необходимо поступление всех витаминов и микроэлементов. Поэтому включать в рацион дыню ребенку — более чем оправдано", — заявляет Екатерина Лаврова.
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Возможный вред и противопоказания
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню людям с сахарным диабетом (особенно при тяжелом течении) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Как отмечает Екатерина Лаврова, данный продукт следует с осторожностью употреблять лицам, имеющим нарушения углеводного обмена и обмена веществ (метаболический синдром и др.), поскольку дыня содержит преимущественно фруктозу и глюкозу. В данном случае следует придерживаться допустимой нормы, установленной лечащим врачом.
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"Конечно, наличие клетчатки (1 грамм — не так уж и много, в тыкве, например в 1,5 раза больше) несколько затормозит высвобождение простых углеводов, но злоупотреблять все же не стоит", — комментирует эксперт.
Обилие сахаров в продукте может привести к избыточному брожению в кишечнике, способствовать его вздутию и даже расстройству стула. Переедание может спровоцировать аллергическую реакцию, который может сопровождаться зудом губ, першением в горле, в крайнем случае — отеком гортани. Хотя при адекватном употреблении получить вред здоровому человеку от дыни достаточно сложно.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДыня на поле крестьянско-фермерского хозяйства в Краснодарском крае
Дыня на поле крестьянско-фермерского хозяйства в Краснодарском крае
Рекомендации по употреблению дыни и норма в сутки
По словам Екатерины Лавровой, нет общепринятых норм по употреблению того или иного продукта питания для всех — нормы устанавливаются индивидуально. Однако если учитывать рекомендации Минздрава РФ и ВОЗ по количеству овощей и фруктов в рационе человека (около 500 грамм в сутки), то на дыню можно спокойно периодически выделять 200-300 грамм, но не более 500 грамм в день, иначе может быть дефицит других важных питательных веществ.
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"Хоть это и овощ, но количество углеводов совершенно спокойно позволяет его приравнивать к фруктам (в 100 г яблока – 9,8 г углеводов). Поэтому будет логичным употреблять его как десерт, а не на пустой желудок или на ночь", — дополняет нутрициолог.
Применение дыни
С древних времен дыню использовали для лечения различных заболеваний: туберкулеза, ревматизма, бессонницы, запоров, геморрое, малокровии и ожирения. Сегодня она все также остается популярным лечебным ингредиентом в народной медицине. Из мякоти и кожуры дыни готовят мази для лечения гематом, а сок дыни, как уверяют врачеватели, способен вылечить насморк, мочекаменную болезнь и избавить от глистов.
Несмотря на разнообразие целебных свойств, дыню преимущественно используют в кулинарии, а иногда и в косметических целях.
В кулинарии
Обычно дыню употребляют в свежем виде и используют как самостоятельный продукт, подавая ее на стол в качестве десерта или закуски. Она отлично сочетается с сырами и морепродуктами. Для длительного хранения плоды вялят, сушат, делают цукаты, готовят варенье, повидло или "дынный мед" (очищенную мякоть дыни уваривают с сахаром до загустения).
Благодаря своему сладкому вкусу и характерной текстуре дыня часто используется для приготовления пирогов, кексов, творожных запеканок и салатов — фрукт отлично сочетается с другими овощами. Приверженцы правильного питания нередко применяют дыню для приготовления полезного мороженого, смузи или низкокалорийного мусса.
В косметологии
Дыню часто можно встретить в составе кремов и масок для лица и тела: все дело в содержащихся жирных маслах в семечках и витамине А в мякоти фрукта. Масло семечек также используется для изготовления масла для волос, который восстанавливает, питает и ускоряет рост волос.
© iStock.com / OcsanaDenДыня c прошутто
© iStock.com / OcsanaDen
Дыня c прошутто
Как выбрать и хранить дыню
Роспотребнандзор рекомендует покупать дыню в конце августа или в начале сентября, поскольку их выращивают без покрытий и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений. При выборе удачного фрукта нужно осмотреть плод — цвет дыни должен быть равномерным без зеленых участков и внешних дефектов. Если дыня слишком твердая, скорее всего она еще не дозрела, а очень мягкая консистенция говорит о перезрелом овоще. Также обязательно понюхайте дыню: сладкий запах говорит о зрелости, а вот отсутствие аромата должно насторожить — покупать такую дыню на стол еще рано. При разрезании оцените мякоть и как семена отделяются от нее. Сделать это у зрелой дыни не составит особого труда.
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"Покупайте дыни, как и другие продукты питания, у проверенных поставщиков, где вы точно знаете, что она не содержит в себе никаких вредных веществ и запрещенных удобрений", — предупреждает Екатерина Лаврова.
После разрезания оберните дыню пищевой пленкой и храните в холодильнике в отделе для овощей не более 3-4 дней. Для долгого хранения дыня не подходит, в связи с этим выбирайте адекватные для вас размеры дыни, чтобы потом не выбрасывать. Если нет возможности доесть оставшуюся часть плода, лучше всего переработать ее в цукаты, варенье или мороженое.
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Популярные вопросы
На популярные вопросы отвечает Екатерина Лаврова.
Можно ли беременным?
Екатерина Лаврова: "Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню беременным и кормящим матерям. Здесь опять-таки встает вопрос в умеренности и возможном нарушении переваривания (особенности женского организма во время беременности и кормления)".
С какого возраста можно давать ребенку?
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Екатерина Лаврова: "Детям раннего возраста (до 3 лет) не стоит включать дыни в рацион питания. Поскольку это тяжелый для переваривания продукт, их ферментативная система может не справиться с нагрузкой и привести к расстройствам пищеварения".
Однако, как утверждают другие специалисты, все индивидуально. Главное — следить за тем, чтобы у ребенка не было аллергической реакции.
Можно ли есть при похудении?
Екатерина Лаврова: "Если ориентироваться только на калорийность, то да, можно сказать, что это низкокалорийный продукт. Но любой нутрициолог и диетолог скажут вам, что важно еще обращать внимание и на баланс белков/жиров/углеводов в продукте. Так что злоупотреблять дыней при похудении все же не стоит, если речь идет о здоровом снижении веса без последствий для здоровья. Но в сезон дыня может быть отличной альтернативой десертам - тортам, пирожным и др.".
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