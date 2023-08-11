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Диетолог рассказала о правильных порциях торта для взрослых и детей - РИА Новости, 11.08.2023
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03:21 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/portsii-1889406188.html
Диетолог рассказала о правильных порциях торта для взрослых и детей
Диетолог рассказала о правильных порциях торта для взрослых и детей - РИА Новости, 11.08.2023
Диетолог рассказала о правильных порциях торта для взрослых и детей
Порция торта для взрослого человека не должна превышать 150 граммов, однако в этой граммовке может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, поэтому рекомендуется РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:21
2023-08-11T03:21
общество
москва
антонина стародубова
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Порция торта для взрослого человека не должна превышать 150 граммов, однако в этой граммовке может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, поэтому рекомендуется стандартный кусок торта разделить еще на три части, для детей порция не должна превышать 75 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова во Всемирный день малинового торта. "Классическими порционными кусками считается кусок торта в 150 граммов для взрослого и 75 граммов для ребенка. Однако в 150 граммах классических тортов может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, в связи с чем, на основании диетологических данных, рекомендуемой порцией может служить кусок весом около 65 граммов. А значит, если хотите кусочек торта - отрежьте стандартный кусок, разделите его на три части - и получите свою порцию", - сказала Стародубова. Также главный диетолог отметила, что употребление торта в качестве десерта после основного прима пищи приводит к меньшему риску переедания в сравнении с употреблением торта в качестве отдельного приема пищи. "В связи с этим уместней съесть кусочек торта на десерт после обеда. Заодно с поступившими с основными блюдами белками углеводы из торта усилят сигнал о насыщении в мозге и позволят вовремя остановиться, а наличие пищи в желудке и кишечнике замедлит усвоение сахаров и снизит пик глюкозы в крови", - пояснила Стародубова. Кроме того, Стародубова уточнила, что замена ингредиентов в торте действительно может снизить его калорийность, но несущественно. "Популярное использование фруктов или пюре из них положительно влияет на состав блюда за счет минеральных веществ, витаминов, биологически активных соединений, содержащихся во фруктах, но сладость фруктам придают простые сахара, и при достижении желаемой сладости изделия суммарная калорийность снижается несущественно", - сказала Стародубова. Всемирный день малинового торта празднуется 11 августа.
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общество, москва, антонина стародубова, россия
Общество, Москва, Антонина Стародубова, Россия
Диетолог рассказала о правильных порциях торта для взрослых и детей

Стародубова: порция торта для взрослого человека не должна превышать 150 граммов

© Фото : Freepik/azerbaijan_stockersМедовик
Медовик - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Freepik/azerbaijan_stockers
Медовик . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Порция торта для взрослого человека не должна превышать 150 граммов, однако в этой граммовке может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, поэтому рекомендуется стандартный кусок торта разделить еще на три части, для детей порция не должна превышать 75 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова во Всемирный день малинового торта.
«
"Классическими порционными кусками считается кусок торта в 150 граммов для взрослого и 75 граммов для ребенка. Однако в 150 граммах классических тортов может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, в связи с чем, на основании диетологических данных, рекомендуемой порцией может служить кусок весом около 65 граммов. А значит, если хотите кусочек торта - отрежьте стандартный кусок, разделите его на три части - и получите свою порцию", - сказала Стародубова.
Также главный диетолог отметила, что употребление торта в качестве десерта после основного прима пищи приводит к меньшему риску переедания в сравнении с употреблением торта в качестве отдельного приема пищи.
"В связи с этим уместней съесть кусочек торта на десерт после обеда. Заодно с поступившими с основными блюдами белками углеводы из торта усилят сигнал о насыщении в мозге и позволят вовремя остановиться, а наличие пищи в желудке и кишечнике замедлит усвоение сахаров и снизит пик глюкозы в крови", - пояснила Стародубова.
Кроме того, Стародубова уточнила, что замена ингредиентов в торте действительно может снизить его калорийность, но несущественно.
"Популярное использование фруктов или пюре из них положительно влияет на состав блюда за счет минеральных веществ, витаминов, биологически активных соединений, содержащихся во фруктах, но сладость фруктам придают простые сахара, и при достижении желаемой сладости изделия суммарная калорийность снижается несущественно", - сказала Стародубова.
Всемирный день малинового торта празднуется 11 августа.
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