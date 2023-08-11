https://ria.ru/20230811/politsiya-1889555198.html

Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело

Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело - РИА Новости, 11.08.2023

Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело

Полиция направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена из Казани, сейчас отбывающего административный арест за дискредитацию... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:26

2023-08-11T14:26

2023-08-11T15:07

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КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Полиция направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена из Казани, сейчас отбывающего административный арест за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает МВД по Татарстану. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале о массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений "некого предпринимателя Баязитова", публично оскорбившего защитников России. По ее словам, бизнесмен заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. "В настоящее время по размещенным в сети интернет высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, полицейскими собран материал и направлен в следственное управление следственного комитета России по республике Татарстан для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении. По информации МВД, ранее фигурант уже дважды привлекался к ответственности – за демонстрирование символики экстремистских организаций и за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Решением суда он был оштрафован на 30 тысяч рублей и подвергнут административному аресту сроком на 14 суток. Представитель МВД по Татарстану уточнил, что в настоящее время мужчина отбывает административный арест.

https://ria.ru/20230628/shtraf-1880914853.html

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происшествия, казань, россия, лига безопасного интернета, ситуация в днр и лнр, общество