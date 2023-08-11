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Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело - РИА Новости, 11.08.2023
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14:26 11.08.2023 (обновлено: 15:07 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/politsiya-1889555198.html
Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело
Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело - РИА Новости, 11.08.2023
Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело
Полиция направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена из Казани, сейчас отбывающего административный арест за дискредитацию... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:26
2023-08-11T15:07
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КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Полиция направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена из Казани, сейчас отбывающего административный арест за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает МВД по Татарстану. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале о массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений "некого предпринимателя Баязитова", публично оскорбившего защитников России. По ее словам, бизнесмен заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти. "В настоящее время по размещенным в сети интернет высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, полицейскими собран материал и направлен в следственное управление следственного комитета России по республике Татарстан для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении. По информации МВД, ранее фигурант уже дважды привлекался к ответственности – за демонстрирование символики экстремистских организаций и за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Решением суда он был оштрафован на 30 тысяч рублей и подвергнут административному аресту сроком на 14 суток. Представитель МВД по Татарстану уточнил, что в настоящее время мужчина отбывает административный арест.
https://ria.ru/20230628/shtraf-1880914853.html
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происшествия, казань, россия, лига безопасного интернета, ситуация в днр и лнр, общество
Происшествия, Казань, Россия, Лига безопасного интернета, Ситуация в ДНР и ЛНР, Общество
Против бизнесмена дискредитирующего ВС в Казани возбудят уголовное дело

Против бизнесмена дискредитирующего ВС России в Казани возбудят уголовное дело

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Полиция направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена из Казани, сейчас отбывающего административный арест за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале о массовых обращениях по поводу экстремистских заявлений "некого предпринимателя Баязитова", публично оскорбившего защитников России. По ее словам, бизнесмен заявил, что поддерживающих СВО нужно убивать, а тем, кто считает себя русским, желает смерти.
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"В настоящее время по размещенным в сети интернет высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, полицейскими собран материал и направлен в следственное управление следственного комитета России по республике Татарстан для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
По информации МВД, ранее фигурант уже дважды привлекался к ответственности – за демонстрирование символики экстремистских организаций и за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Решением суда он был оштрафован на 30 тысяч рублей и подвергнут административному аресту сроком на 14 суток.
Представитель МВД по Татарстану уточнил, что в настоящее время мужчина отбывает административный арест.
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