https://ria.ru/20241224/morkov-1602526561.html

Морковь: корнеплод для здоровья кожи, против анемии и холестерина

Морковь — польза и вред для организма человека

Морковь: корнеплод для здоровья кожи, против анемии и холестерина

Морковь — один из самых часто употребляемых овощей. Вред и польза моркови для здоровья женщин и мужчин, какими свойствами она обладает, сколько ее можно есть,... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Морковь — один из самых часто употребляемых овощей. Вред и польза моркови для здоровья женщин и мужчин, какими свойствами она обладает, сколько ее можно есть, где еще применяется, а также как правильно выбрать и сколько хранить морковь — в материале РИА Новости.История и видыМорковь — это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ. Родиной растения из семейства зонтичные считают Афганистан. Там морковь начали культивировать еще четыре тысячи лет назад.Знали о моркови и кривичи Древней Руси (VI-IX вв.). В те времена существовал обычай приносить ее в дар покойнику: класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим. Овощ должен был служить ему пищей на том свете.Морковь считали овощем здоровья и процветания. В XVII веке женщины украшали ботвой растения шляпы, а в Португалии придумали готовить из него джем.Огородники выращивают более 60 сортов моркови оранжевого, красного, черного, желтого, белого, фиолетового цветов.Состав и калорийностьВ состав моркови входят витамины A, B3, B4, B5, B9, C, E, а также минералы: калий, натрий, фосфор, кальций, магний, железо.КБЖУ моркови на 100 грамм:— калорийность — 35 килокалорий;— белки — 1,3 грамма;— жиры — 0,1 грамма;— углеводы — 6,9 грамма.Полезные свойства— В овоще много витамина А и бета-каротина, от которых зависят и обмен веществ в организме, и внешний вид человека. Например, если есть дефицит витамина А, сохнет кожа и появляется перхоть. Витамин А влияет на глазные мышцы, сетчатку. Когда человек начинает хуже ориентироваться в темноте, а днем возникает ощущение песка в глазах и краснеют веки, нужно обратить внимание на свое меню, — рассказала РИА Новости рассказывает врач-диетолог Ольга Кораблева.Морковь улучшает кровообращение, помогает при анемии, снижает уровень холестерина.Кроме того, врачи часто назначают морковныйсок как общеукрепляющее средство, для профилактики авитаминоза, простуд и вирусных инфекций.Польза для кожи— Маски с морковью или морковным соком защищают кожу от сухости, нормализуют работу сальных желез. В овоще много витамина Е, который восстанавливает верхний слой кожи, заживляет мелкие трещины и избавляет от воспалений. Витамин С нормализует цвет лица и устраняет бледность, — пояснила медик.Для кишечникаМорковь — это источник растворимой клетчатки, которая очень важна для полноценной работы пищеварительной системы. Она замедляет всасывание глюкозы и крахмала в пищеварительном тракте, поддерживает адекватный состав микрофлоры.По мнению экспертов, морковь защищает клетки толстого кишечника от злокачественной трансформации, а также от токсических и инфекционных агентов.Вред и противопоказания— Морковь нежелательно употреблять при болезнях печени: если орган нездоров, то не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит (воспаление стенок тонкой кишки), — пояснила врач.Кроме того, морковь может нанести вред в виде аллергической реакции. С осторожностью нужно принимать ее при кормлении грудью — следить, нет ли у ребенка аллергии.Можно ли есть каждый деньМорковь в ежедневном рационе, при отсутствии противопоказаний, укрепляет иммунитет, очищает организм от токсинов, омолаживает его.Суточная норма потребления для взрослого человека составляет приблизительно три или четыре средних по размеру корнеплода (примерно 200 грамм).В детский рацион морковь вводится в виде сока с шести месяцев. Сначала дают всего несколько капель, затем морковь добавляется в вареном виде к другим овощным пюре. Для детей после двух лет дневная норма может составлять 30-60 грамм сока или пюре. При первых признаках аллергии от овоща стоит отказаться.По данным исследователей, употребление 200 грамм моркови один раз в сутки в течение трех недель приводит к снижению общего холестерина в крови на 11%, повышению выделения желчных кислот из организма на 50%.Польза и вред моркови для организма женщины— Витамин А в моркови ускоряет обмен веществ, а тартроновая кислота, которая есть в корнеплоде, не дает углеводам превратиться в жир, потому морковь очень хороша при похудении, — пояснила диетолог.Помимо того, что морковь полезна для кожи, она также снижает риск возникновения рака молочной железы за счет альфа- и бета-каротина и лютеина.При беременностиМорковный сок и морковь в умеренных количествах полезны беременным и кормящим женщинам. Они улучшают биологические свойства грудного молока, насыщая его активными микроэлементами, способствующими укреплению иммунной системы ребенка.Однако важно не злоупотреблять овощем, поскольку бета-каротин, попадая вместе с грудным молоком в организм ребенка, может привести к изменению цвета кожи и появлению повышенной чувствительности к солнечному излучению.Польза и вред моркови для здоровья мужчинИсследователи из США определили, что морковь способна значительно снизить риск развития рака простаты у мужчин, даже при отягощенном семейном анамнезе.Кроме того, фолиевая кислота (витамин В9) в составе овоща нормализует количество и качество семенной жидкости, а благодаря высокому содержанию в продукте витамина Е улучшается выработка тестостерона.Польза и вред видов морковиСырая морковьВ сырой моркови содержится значительно больше полезных веществ (витамины, минеральные и антиоксидантные компоненты). Овощ в таком видео полезно употреблять при наличии эндокринных нарушений в организме (ожирении, диабете).Кроме того, сырую морковь можно использовать как натуральный абразив, который помогает очистить зубы после основного приема пищи.Однако важно соблюдать меру при употреблении сырого овоща, а людям с язвой желудка, гастритом, воспалением кишечника, панкреатитом следует относиться к нему с осторожностью.Тертая морковь со сметанойВитамин А усваивается организмом человека только вместе с жиросодержащим продуктом.— В состав моркови входит провитамин бета-каротин. Чтобы из него образовался витамин А, морковь нужно после мытья и очистки потереть на терке и добавить к ней жиросодержащий продукт: растительное масло, сливки или сметану. Только в таком виде наш организм получит полноценный витамин А, — отметила диетолог.Вареная и тушеная морковьНесмотря на пользу сырой моркови, прием вареного, печеного или тушеного корнеплода приводит к более высокой биологической доступности некоторых ценных нутриентов. Например, из свежей моркови усваивается лишь 3% бета-каротина, а из отварной — 21-30%.— Кроме того, тушеная и вареная морковь хорошо усваивается и мягко действует на ЖКТ, — подчеркнула медик.Однако в ходе термической обработки в моркови возрастает гликемический индекс, что может неблагоприятно сказаться на общем состоянии людей, страдающих ожирением или сахарным диабетом.Морковный сок и фрешМорковный сок или фреш оказывают мягкий эффект на ЖКТ, хорошо усваиваются, не вызывают изжоги при повышенной кислотности желудка.Согласно исследованиям, регулярное употребление таких напитков улучшает состав крови и снижает риск развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.Морковный чайОснову для морковного чая делают из тертого и высушенного в духовке овоща. Затем полученную сухую массу смешивают с чайными листами и заваривают кипятком.Такой напиток, так же как и сама морковь, помогает в борьбе с респираторными инфекциями, при проблемах со зрением, при постоянных запорах и расстройствах пищеварения, а также при анемии и авитаминозе.Однако от него стоит отказаться в период обострения язвы, гастрита и прочих патологий ЖКТ, при индивидуальной непереносимости овоща и во время кормления грудью.Ботва морковиМорковная ботва богата селеном, укрепляющим иммунитет и снижающим риск развития рака.Также листья овоща применяются в народной медицине для нормализации тонуса матки, устранения отеков и профилактики мочекаменной болезни. Однако эти свойства не были подтверждены наукой.Морковь по-корейскиКорейская морковь обладает выраженным противовирусным, антибактериальным, антисептическим и желчегонным действием. Однако лицам с хроническими заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки от такого блюда лучше отказаться, поскольку специи являются очень агрессивными для ЖКТ.Морковь при диабетеУглеводы в моркови, в большей степени, представлены глюкозой и сахарозой. При этом ученые из США установили, что овощ обладает низким гликемическим индексом, следовательно, его можно есть людям с диабетом.Однако важно помнить, что в процессе термической обработки (варка, тушение) гликемический индекс повышается.Применение в медицине"Морковный стол" назначают в качестве лечебного питания людям с определенными заболеваниями.— Показания для морковной диеты — желчнокаменная болезнь, дискинезия желчных путей, отсутствие аппетита. Польза овоща в том, что он активизирует выделение желчи. Сок его не вызывает изжоги при повышенной кислотности желудка, а тушеная морковь хорошо усваивается и мягко действует на ЖКТ, — отметила Ольга Кораблева.Морковь в кулинарииРецепты приготовленияМорковный кексИнгредиенты:Приготовление:Яйца взбить с маслом и сахаром. Муку просеять и смешать с разрыхлителем.Соединить яично-масляную смесь и муку. Морковь натереть на терке, добавить в тесто, перемешать до однородности.Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для выпечки смазать маслом, выложить в нее тесто и поставить выпекаться примерно на 45 минут.Готовый кекс остудить и посыпать сахарной пудрой.Салат из моркови со сметаной и чеснокомИнгредиенты:Приготовление:Морковь очистить и натереть на крупной терке. Чеснок очистить и растолочь. Ингредиенты смешать со сметаной и посолить. При подаче можно украсить петрушкой.Как правильно выбратьМорковь не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятна и трещины (это означает, что у нее испорчена середина). Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется очень твердым. Область между ботвой и корнеплодом должна иметь насыщенный зеленый цвет.Ни в коем случае нельзя покупать морковь с явными признаками повреждения грызунами или насекомыми.Как и сколько хранитьОчищенная морковь может храниться в холодильнике до одной недели. Неочищенный овощ — в среднем до одного месяца. При температуре от 0 до 7 градусов, то есть на балконе и в подвале, — до 7-9 месяцев.

https://ria.ru/20210608/morkov-1736132718.html

https://ria.ru/20210323/kozha-1602418435.html

https://rsport.ria.ru/20201126/morkov-1586360068.html

https://ria.ru/20211020/gemoglobin-1755252738.html

https://ria.ru/20191112/1560831352.html

https://ria.ru/20150222/1049086274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, питание, овощи, здоровье - общество, морковь, здоровый образ жизни (зож)