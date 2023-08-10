https://ria.ru/20230810/ikona-1889339832.html

В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева

В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева - РИА Новости, 10.08.2023

В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева

Обследование иконы "Святая Троица" Андрея Рублева продолжается во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, скорее... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:28

2023-08-10T17:28

2023-08-10T17:29

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обследование иконы "Святая Троица" Андрея Рублева продолжается во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, скорее всего, работы займут меньше месяца, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр 19 июля. В нем было подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. 24 июля начали ее обследование. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы". "Со стороны центра Грабаря мы хотели заявить, что работа продолжается. Когда будут готовы результаты для вынесения на расширенный реставрационный совет, он состоится... Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. Первоначально предполагалось, что стадия обследования может занять больше месяца. Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца", - сказала собеседница агентства. По ее словам, пока преждевременно называть дату реставрационного совета. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

третьяковская галерея, новости культуры, москва