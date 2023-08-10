Рейтинг@Mail.ru
В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:28 10.08.2023 (обновлено: 17:29 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/ikona-1889339832.html
В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева
В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева - РИА Новости, 10.08.2023
В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева
Обследование иконы "Святая Троица" Андрея Рублева продолжается во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, скорее... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:28
2023-08-10T17:29
религия
третьяковская галерея
новости культуры
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885301922_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_7406f7085d6487c4fd808ddb761dae4d.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обследование иконы "Святая Троица" Андрея Рублева продолжается во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, скорее всего, работы займут меньше месяца, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр 19 июля. В нем было подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. 24 июля начали ее обследование. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы". "Со стороны центра Грабаря мы хотели заявить, что работа продолжается. Когда будут готовы результаты для вынесения на расширенный реставрационный совет, он состоится... Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. Первоначально предполагалось, что стадия обследования может занять больше месяца. Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца", - сказала собеседница агентства. По ее словам, пока преждевременно называть дату реставрационного совета. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885301922_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_47a3fc9aec5479863b4ccf1e206471be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
третьяковская галерея, новости культуры, москва
Религия, Третьяковская галерея, Новости культуры, Москва
В Центре Грабаря рассказали о работах по обследованию "Троицы" Рублева

Центр Грабаря: обследование "Троицы" Рублева займет меньше месяца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Прибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Обследование иконы "Святая Троица" Андрея Рублева продолжается во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, скорее всего, работы займут меньше месяца, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Елена Проханова.
"Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр 19 июля. В нем было подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. 24 июля начали ее обследование. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы".
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Троица" Рублева: что будет дальше с уникальной иконой
21 июля, 08:00
"Со стороны центра Грабаря мы хотели заявить, что работа продолжается. Когда будут готовы результаты для вынесения на расширенный реставрационный совет, он состоится... Проводятся комплексные работы, чтобы на реставрационном совете озвучить состояние сохранности. Первоначально предполагалось, что стадия обследования может занять больше месяца. Сейчас есть понимание, что это будет, наверное, меньше месяца", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, пока преждевременно называть дату реставрационного совета.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

Сотрудники компании АРТ-Курьер готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

Сотрудники компании АРТ-Курьер снимают со стенда икону Святая Троица Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 9

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РелигияТретьяковская галереяНовости культурыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала