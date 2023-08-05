https://ria.ru/20230805/sudno-1888378906.html

В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном

В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном - РИА Новости, 05.08.2023

В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном

Проверка организована после того, как в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T18:46

2023-08-05T18:46

2023-08-05T18:46

происшествия

лахденпохский район

северо-западная транспортная прокуратура

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Проверка организована после того, как в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее в субботу глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии в районе поселка Тиурула. Предварительно сообщалось о 10 пострадавших. Как рассказали РИА Новости в районной ЕДДС, на борту находились девять человек, которым помог выбраться на берег местный житель, все они отказались от медпомощи. "Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с маломерным судном", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство подтвердило, что все люди с борта маломерного судна были доставлены на берег.

https://ria.ru/20230803/yakhta-1887924817.html

https://ria.ru/20230730/lodka-1887206047.html

лахденпохский район

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происшествия, лахденпохский район, северо-западная транспортная прокуратура, здоровье - общество