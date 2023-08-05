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В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном - РИА Новости, 05.08.2023
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18:46 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/sudno-1888378906.html
В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном
В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном - РИА Новости, 05.08.2023
В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном
Проверка организована после того, как в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:46
2023-08-05T18:46
происшествия
лахденпохский район
северо-западная транспортная прокуратура
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Проверка организована после того, как в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее в субботу глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии в районе поселка Тиурула. Предварительно сообщалось о 10 пострадавших. Как рассказали РИА Новости в районной ЕДДС, на борту находились девять человек, которым помог выбраться на берег местный житель, все они отказались от медпомощи. "Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с маломерным судном", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство подтвердило, что все люди с борта маломерного судна были доставлены на берег.
https://ria.ru/20230803/yakhta-1887924817.html
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происшествия, лахденпохский район, северо-западная транспортная прокуратура, здоровье - общество
Происшествия, Лахденпохский район, Северо-Западная транспортная прокуратура, Здоровье - Общество
В Карелии организовали проверку после происшествия с маломерным судном

Прокуратура организовала проверку после того, как маломерное судно перевернулось в Карелии

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияЛодка с туристами
Лодка с туристами - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
Лодка с туристами. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Проверка организована после того, как в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее в субботу глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что маломерное судно перевернулось в Лахденпохском районе Карелии в районе поселка Тиурула. Предварительно сообщалось о 10 пострадавших. Как рассказали РИА Новости в районной ЕДДС, на борту находились девять человек, которым помог выбраться на берег местный житель, все они отказались от медпомощи.
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«
"Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с маломерным судном", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство подтвердило, что все люди с борта маломерного судна были доставлены на берег.
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ПроисшествияЛахденпохский районСеверо-Западная транспортная прокуратураЗдоровье - Общество
 
 
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