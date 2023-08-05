https://ria.ru/20230805/kartofel-1888323968.html

Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель

Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель - РИА Новости, 05.08.2023

Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель

Выбирая картофель, следует ориентироваться на его цвет, форму, запах и размер - плоды должны быть среднего размера, тогда они содержат оптимальное количество... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:15

2023-08-05T10:15

2023-08-05T10:15

роскачество

общество

еда

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выбирая картофель, следует ориентироваться на его цвет, форму, запах и размер - плоды должны быть среднего размера, тогда они содержат оптимальное количество полезных веществ, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное - вредных. Несмотря на то, что допустимы повреждения до 4 миллиметров, лучше выбирать целые и аккуратные картофелины без глиняных комочков", - заявили там. Сами же клубни должны быть твердыми и упругими, без темных и зеленых пятен, наростов. Если картофель все же был куплен с такими дефектами, то зелень и наросты следует срезать, поскольку в позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека. "При выборе картофеля следует обратить внимание и на его запах. Если он неприятный, значит, клубни заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые могут проявиться при хранении дома", - добавили в Роскачестве. Там также посоветовали хранить дома плоды в темном, сухом и достаточно прохладном месте с температурой до 4–5 градусов. Можно также уложить их в сетки или в овощные ящики. В Роскачестве отметили, что иногда бывает трудно определить, какой именно из разных видов картофеля подойдет для конкретного блюда, но принято считать, что розовая картошка идеальна для жарки, желтоватая - для варки супа, а из белых рассыпчатых сортов получится отличное пюре.

https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскачество, общество, еда