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Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель - РИА Новости, 05.08.2023
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10:15 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kartofel-1888323968.html
Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель
Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель - РИА Новости, 05.08.2023
Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель
Выбирая картофель, следует ориентироваться на его цвет, форму, запах и размер - плоды должны быть среднего размера, тогда они содержат оптимальное количество... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T10:15
2023-08-05T10:15
роскачество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выбирая картофель, следует ориентироваться на его цвет, форму, запах и размер - плоды должны быть среднего размера, тогда они содержат оптимальное количество полезных веществ, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное - вредных. Несмотря на то, что допустимы повреждения до 4 миллиметров, лучше выбирать целые и аккуратные картофелины без глиняных комочков", - заявили там. Сами же клубни должны быть твердыми и упругими, без темных и зеленых пятен, наростов. Если картофель все же был куплен с такими дефектами, то зелень и наросты следует срезать, поскольку в позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека. "При выборе картофеля следует обратить внимание и на его запах. Если он неприятный, значит, клубни заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые могут проявиться при хранении дома", - добавили в Роскачестве. Там также посоветовали хранить дома плоды в темном, сухом и достаточно прохладном месте с температурой до 4–5 градусов. Можно также уложить их в сетки или в овощные ящики. В Роскачестве отметили, что иногда бывает трудно определить, какой именно из разных видов картофеля подойдет для конкретного блюда, но принято считать, что розовая картошка идеальна для жарки, желтоватая - для варки супа, а из белых рассыпчатых сортов получится отличное пюре.
https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html
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роскачество, общество, еда
Роскачество, Общество, Еда
Эксперты рассказали, как правильно выбрать картофель

Роскачество: выбирая картофель, следует отдавать предпочтение клубням среднего размера

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПокупатели в магазине
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости
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Покупатели в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выбирая картофель, следует ориентироваться на его цвет, форму, запах и размер - плоды должны быть среднего размера, тогда они содержат оптимальное количество полезных веществ, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Отдать предпочтение стоит картошке среднего размера, поскольку в таких клубнях содержится оптимальное количество полезных веществ и минимальное - вредных. Несмотря на то, что допустимы повреждения до 4 миллиметров, лучше выбирать целые и аккуратные картофелины без глиняных комочков", - заявили там.
Сами же клубни должны быть твердыми и упругими, без темных и зеленых пятен, наростов. Если картофель все же был куплен с такими дефектами, то зелень и наросты следует срезать, поскольку в позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека.
"При выборе картофеля следует обратить внимание и на его запах. Если он неприятный, значит, клубни заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые могут проявиться при хранении дома", - добавили в Роскачестве.
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Там также посоветовали хранить дома плоды в темном, сухом и достаточно прохладном месте с температурой до 4–5 градусов. Можно также уложить их в сетки или в овощные ящики.
В Роскачестве отметили, что иногда бывает трудно определить, какой именно из разных видов картофеля подойдет для конкретного блюда, но принято считать, что розовая картошка идеальна для жарки, желтоватая - для варки супа, а из белых рассыпчатых сортов получится отличное пюре.
 
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