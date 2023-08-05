Сезон арбузов: как их правильно выбирать и с чем есть
© iStock.com / sertsДевушка ест арбуз
© iStock.com / serts
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. В начале августа везде традиционно открываются бахчевые развалы. Хотя арбузы и дыни на прилавках появляются гораздо раньше, считается, что именно сейчас они особенно спелые и сладкие. О том, как отличить "мальчика" от "девочки", не нарваться на накачанный химией экземпляр и где растут самые сахарные полосатые ягоды, — в материале РИА Новости.
"Иностранцы" и наши
Арбузы выращивают практически во всех южных регионах России. Привозят и из других стран: Турции, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Египта. Но самыми вкусными считаются бахчевые из Астраханской и Ростовской областей. Это уже давно гастрономический бренд.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСбор урожая арбузов на полях фермерского хозяйства в селе Гарасу Кюрдамирского района Азербайджана
© Sputnik / Мурад Оруджев
Сбор урожая арбузов на полях фермерского хозяйства в селе Гарасу Кюрдамирского района Азербайджана
"Самые шикарные арбузы, с переливчатым сахарным изломом, я ела только во времена студенческих отрядов в Астраханской области. В магазинах и палатках такие попадаются редко. То ли продавцы обманывают, и это из других регионов, то ли мне не везет", — признается туристка из Москвы Алина Малахова.
По ее словам, "невероятные" арбузы растут в районе озера Баскунчак. Их не поливают, поэтому они довольно мелкие, а корочка — тоненькая. Транспортировке, правда, практически не подлежат — даже в Астрахань их не возят, так что попробовать удается не каждому.
Мальчик, девочка — лотерея
Выбрать сладкую дыню, как правило, не составляет труда: она должна быть желтая и ароматная. А вот с арбузом сложнее. Притащить домой огромный плод за немалые деньги, а потом разочароваться — обычное дело.
Основные советы от бывалых такие: хвостик должен быть сухим (значит, плод сорвали спелым), кожица — гладкой и глянцевой, без пятен и вмятин, а поверхность — почти идеально ровной.
Торговля арбузами и дынями на бахчевом развале
Контактное пятно (на котором арбуз лежал на земле) — желтое или белое, но не зеленое.
Если постучать, звук глухой, сдавить руками — треск, как говорят: "арбуз звенит". И еще: он должен быть увесистым для своего размера.
Еще считается, что лучше брать "девочку". Взгляните с противоположной от хвостика стороны (там был цветочек) — там есть кружочек. У "девочки" он гораздо больше. "Нас учили, что именно такие арбузы очень сладкие, и в них меньше семян. Сама убеждалась в этом не раз", — отмечает Малахова.
Продажа дынь и арбузов в Москве
На самом деле это миф, никаких М- и Ж-плодов не бывает. Ведь ягоды завязываются только из женских цветов, а мужскими опыляются.
«
"Меня часто просят поделиться секретом, как выбирать. Честно: я не знаю. В одной партии совершенно одинаковых на вид арбузов могут быть и сладкие, и не очень. Причем вкусные часто именно корявенькие, которые брать не советуют", — рассказывает продавец бахчевого развала Махмуд.
По его словам, хвостик — тоже не показатель. Зеленый порой свидетельствует как раз о свежести арбуза, а сухой — о том, что он хранился слишком долго и перезрел. "Если плод кажется легким для своего размера, скорее всего, он перележал и потерял много влаги. В августе-сентябре практически все спелые", — подчеркивает торговец.
Сертификат на полосатую ягоду
Арбузы и дыни специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупать на официальных бахчевых развалах и в магазинах. У продавцов на руках должны быть сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие, что плоды прошли проверку на безопасность и соответствуют требованиям.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТорговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве
Торговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве
Тогда есть гарантия, что не превышен уровень нитратов. В спелых арбузах химии мало: плоды берут во время созревания столько, сколько нужно. У потенциально опасных плодов не очень яркая, склизкая мякоть и кисловатый вкус.
Еще с советских времен ходят слухи, что арбузы для скорейшего созревания и сладости накачивают селитрой, сахаром и прочими веществами чуть ли не через шприц. Специалисты опровергают эти выдумки. Такие меры экономически невыгодны, а проколы приведут к неминуемой порче арбузов.
Польза и вкус
Арбуз, помимо множества антиоксидантов, витаминов группы B и клетчатки, почти на 90 процентов состоит из воды. Так что он поддерживает баланс жидкости в организме, здоровье сердца и иммунной системы. Однако людям с диабетом и повышенным содержанием сахара в крови злоупотреблять арбузами не стоит.
А вот дыню диабетикам можно — у нее гликемический индекс ниже. Но все же лучше посоветоваться с врачом.
© iStock.com / RawpixelДевушка ест арбуз
Девушка ест арбуз
© iStock.com / Rawpixel
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© iStock.com / undefined undefinedСалат из курицы и арбуза
Салат из курицы и арбуза
© iStock.com / undefined undefined
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© iStock.com / ShaiithЛимонад из лайма и арбуза
Лимонад из лайма и арбуза
© iStock.com / Shaiith
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Девушка ест арбуз
© iStock.com / Rawpixel
1 из 3
Салат из курицы и арбуза
© iStock.com / undefined undefined
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Лимонад из лайма и арбуза
© iStock.com / Shaiith
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Из арбузов и дынь получаются хорошие напитки. Смешайте кусочки мякоти со льдом, добавьте немного мятных листьев и лимонного сока — освежающий коктейль готов. А если плеснуть туда водки или текилы — слабоалкогольный.
Рецепт смузи: мякоть арбуза (дыни), любые ягоды, йогурт или кокосовое молоко, мед или сахар надо промолоть в блендере до однородной консистенции. При желании добавьте лед и украсьте веточкой мяты.
© iStock.com / OcsanaDenДыня c прошутто
© iStock.com / OcsanaDen
Дыня c прошутто
Кусочки арбуза и дыни можно просто заморозить, превратив в фруктовый лед. А если с пломбиром — то и в джелато.
Интересны и салаты с бахчевыми. Арбуз прекрасно сочетается с острыми и солеными ингредиентами: с рукколой, мятой, козьим сыром, фетой, курицей. Заправка — оливковое масло и лимонный сок.
Рецепт салата от шеф-повара ресторана MORÓ (Москва) Олега Кусова
© Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Moro"Арбуз с сыром фета и красным луком
© Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Moro"
Арбуз с сыром фета и красным луком
Ингредиенты:
Арбуз — 180 граммов;
Сыр фета — 30 граммов;
Красный лук — 10 граммов;
Зерна граната — 15 граммов;
Петрушка — 3 грамма;
Мята — 3 грамма;
Соль — 2 грамма;
Черный перец — 0,5 грамма;
Сумах — 0,5 грамма;
Оливковое масло — 20 граммов.
Способ приготовления:
Нарежьте мякоть сладкого, спелого арбуза на четыре одинаковых кубика. Уберите косточки, выложите на тарелку. Сверху — кусочки греческой феты (она должна быть соленой и рассыпчатой). В отдельной миске крупно порубите петрушку и мяту, нарежьте красный лук полукольцами, добавьте зерна граната, перемешайте — и на арбуз с фетой. Полейте оливковым маслом, посыпьте черным перцем и специей сумах.
Моченые арбузы, коронное блюдо Ростовской области, рецепт от известного ресторана "Крепостной вал" (Азов)
© Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Крепостной вал"Моченые арбузы
© Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Крепостной вал"
Моченые арбузы
Ингредиенты:
Несколько арбузов
Выбирают поздние сорта, в меру спелые, лучше немного недозревшие, без царапин, вмятин, темных пятен и других повреждений. Средней величины, весом не более двух килограммов и с тонкой кожурой. Обязательно с плотной мякотью — сахарные, рассыпчатые сорта не подходят.
Рассол:
Соль — 700-800 граммов;
Сахар — 500 граммов;
Ведро воды (10 литров);
Горчица — по вкусу.
Способ приготовления:
Плоды промывают, протыкают в нескольких местах деревянной шпажкой не менее 10-15 раз, располагая проколы симметрично. Затем укладывают в подготовленные деревянные бочки, заполняя емкость на две трети. Заливают рассолом на несколько сантиметров выше уровня уложенных ягод. Накрывают гнетом, чтобы придавить, но не раздавить.
Бочки оставляют на двое суток при комнатной температуре. Вытекший или испарившийся рассол доливают до необходимого количества, емкость накрывают марлей, сложенной вдвое, и переносят в подвал, где процесс продолжится около двух недель. Засолку проводят не раньше осени, добиваясь оптимальной температуры для брожения.