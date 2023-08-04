https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

При таком союзнике, как Польша, Украине никакие враги не нужны

При таком союзнике, как Польша, Украине никакие враги не нужны - РИА Новости, 04.08.2023

При таком союзнике, как Польша, Украине никакие враги не нужны

У Украины нет более заклятого врага, чем ее главный союзник в Европе — Польша. С каждым новым заверением в вечной дружбе поляки все сильнее удушают украинцев в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:02

аналитика

польша

украина

варшава

бен уоллес

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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У Украины нет более заклятого врага, чем ее главный союзник в Европе — Польша. С каждым новым заверением в вечной дружбе поляки все сильнее удушают украинцев в своих как бы дружеских объятиях. События последних дней — наглядное тому подтверждение.Первопричиной снова послужило украинское зерно. Поляки уже всадили нож в спину своему союзнику, добившись европейского эмбарго на поставки украинской агропродукции в ряд стран ЕС. А по мере приближения 15 сентября, когда истекает срок этого запрета, Варшава подбивает своих европейских соседей на совместную блокаду украинского зерна в случае, если Еврокомиссия откажется продлевать ее до конца года.В условиях прекращения пресловутой зерновой сделки позиция Польши практически ведет к истреблению украинского сельского хозяйства как такового. На это последовала гневная реакция официального Киева. Что, в свою очередь, вызвало гнев поляков: Марцин Пшидач — глава офиса международной политики канцелярии президента Польши потребовал от украинских холопов большего уважения к своим милостивым покровителям.В общем, поляк фактически повторил обиженные слова министра обороны Британии Бена Уоллеса о неблагодарности Украины. Именно памятуя излишнюю нервозность Владимира Зеленского по поводу слов британца, киевский МИД решил упредить события и прибег к крайней реакции на слова поляка — посол Польши был демонстративно вызван на ковер в связи с "неприемлемыми" словами Пшидача. Украинские чиновники даже не поняли, что тем самым полностью подтверждают слова поляка о неблагодарности.И вот тут-то началось! Насколько глупой была реакция украинского внешнеполитического ведомства, настолько же нервными оказались дальнейшие действия Польши. Украинский посол в Варшаве также вызван в тамошний МИД. Но самое показательное — это поток гневных комментариев польских чиновников, политиков, экспертов всех мастей.Можно сейчас долго цитировать эти образчики изящной словесности от оскорбленных поляков. Для осознания всей глубины мысли этих критиков приведем лишь пару самых характерных цитат.Министр образования и науки Пшемыслав Чарнек примерно в духе классического советского анекдота о министерстве культуры и прачечной заявил: "Мы не согласны на такого рода трактование поляков, крупнейших союзников Украины. Мы помогаем, помогали и будем помогать, потому что это в интересах польского народа. <…> Но мы не дадим делать вещи такого рода. Мы союзники, а не фраера". Да-да, это дословная цитата министра образования Польши — с использованием именно этого слова.В том же духе высказалась Беата Шидло, в недавнем прошлом премьер-министр Польши, а ныне депутат Европарламента, представляющая польскую правящую партию. Опять-таки дословная цитата: "Это что-то небывалое. Власти Украины существуют не для того, чтобы судить и критиковать то, о чем говорят поляки. Вместо того чтобы возмущаться и делать абсурдные жесты и заявления, украинская власть должна принять близко к сердцу мнения, исходящие из Польши".Заявлениями, составленными в таком же духе, сейчас буквально забито польское информационное пространство. Вот оно — истинное нутро польских великодержавных шовинистов, полагающих, что их мечты о новой Речи Посполитой вот-вот воплотятся в жизнь! Так долго говорили высокопарные речи о "защите демократии", о "дружбе с украинским народом", о "европейских ценностях", но стоило украинскому холопу наступить на больную мозоль польского пана — и тут же из всех щелей поперло истинное отношение к украинцам, описанное еще у Тараса Шевченко: "Пришли ксендзы и подожгли наш тихий рай".Как видите, за эти века ничего в отношении Варшавы к землям, которые там называют Восточными Кресами, не изменилось! Поляки считают себя вправе посылать украинцев на убой, при этом лишают их возможности заработать. Но как только со стороны самих украинцев звучит возмущение — тут же следуют яростные окрики: "Холоп, знай свое место! Кто ты такой, чтобы критиковать своего пана!"Понятно, что сейчас Киев и Варшава уже начали отыгрывать назад в своих резких заявлениях, пытаются загасить пожар, объясняя это единственным аргументом: "Трения между Польшей и Украиной играют на руку России". МИД Польши уже пытается менее эмоциональным языком, без использования жаргона министра образования донести до украинцев ту же мысль: "Ваша миссия — воевать с Россией и погибать. Но при этом вы должны понимать, что мы вам не позволим торговать зерном и не простим Волынскую резню" (это, само собой, не дословная цитата, но именно это — суть обширного заявления заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского). И наверняка дипломатический скандал на время стихнет. До очередного неминуемого взрыва эмоций.Но в любом случае нынешняя перепалка между Киевом и Варшавой очень полезна для самих украинцев. Пусть почитают, что о них на самом деле думают в Польше и какую роль отводят в "дружной семье европейских народов". Собственно, как и в те времена, которые описывал Тарас Шевченко, — когда на Русь пришли ксендзы и "разлили широкое море слез и крови".

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887280645.html

https://ria.ru/20230730/zerno-1886871604.html

https://ria.ru/20230802/polsha-1887870227.html

https://ria.ru/20230803/ugroza-1887889429.html

https://ria.ru/20230802/konflikt-1887868767.html

польша

украина

варшава

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аналитика, польша, украина, варшава, бен уоллес, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, зерновая сделка