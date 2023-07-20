https://ria.ru/20230720/zerno-1885289304.html

На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна

На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна - РИА Новости, 20.07.2023

На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:55

2023-07-20T14:55

2023-07-20T14:56

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом. В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной, заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, который истекает 15 сентября. "В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС. Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины", - написал Шмыгаль в своем аккаунте в Twitter. Также он призвал партнеров Киева и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.

https://ria.ru/20230719/zerno-1885179073.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html

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украина, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, twitter, матеуш моравецкий, россия, польша