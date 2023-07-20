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На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна - РИА Новости, 20.07.2023
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14:55 20.07.2023 (обновлено: 14:56 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/zerno-1885289304.html
На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна
На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна - РИА Новости, 20.07.2023
На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:55
2023-07-20T14:56
украина
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
twitter
матеуш моравецкий
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом. В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной, заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, который истекает 15 сентября. "В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС. Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины", - написал Шмыгаль в своем аккаунте в Twitter. Также он призвал партнеров Киева и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
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украина, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, twitter, матеуш моравецкий, россия, польша
Украина, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter, Матеуш Моравецкий, Россия, Польша
На Украине отреагировали на желание Польши продлить запрет на ввоз зерна

Шмыгаль назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна недружественным и популистским шагом.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной, заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, который истекает 15 сентября.
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"В это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС. Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины", - написал Шмыгаль в своем аккаунте в Twitter.
Также он призвал партнеров Киева и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
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УкраинаДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияTwitterМатеуш МоравецкийРоссияПольша
 
 
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