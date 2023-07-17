https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада

Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада - РИА Новости, 17.07.2023

Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада

Между украинским режимом Владимира Зеленского и Западом появились серьезные трещины — и это уже сложно скрывать. "Судьбоносный" саммит НАТО в Вильнюсе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

аналитика

украина

владимир зеленский

бен уоллес

нато

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6ffd1ae498d4b6764dce4c2376bb393.jpg

Между украинским режимом Владимира Зеленского и Западом появились серьезные трещины — и это уже сложно скрывать. "Судьбоносный" саммит НАТО в Вильнюсе завершился полным провалом для Киева и внес серьезную деморализацию в общество. А поскольку режим держится исключительно на западных штыках и финансовой помощи оттуда, тут же активизировались внутренние критики Зеленского, долго ждавшие своего часа.Конечно, виноваты сам Зеленский и его команда. Они так долго настраивали свою публику, так долго завышали планку ожиданий, что теперь им приходится задним числом отыгрывать обратно. "История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена", — пафосно провозглашали киевские пропагандисты еще за несколько дней до мероприятия.Киев носился как с писаной торбой с выдуманным им форматом двусторонних деклараций "о поддержке членства Украины в НАТО". После каждого подписания этого ничего не значащего документа с какой-нибудь очередной страной Зеленский выходил на публику и преподносил это чуть ли не как решающий шаг в Североатлантический альянс. Украинские чиновники и СМИ совершенно серьезно вели подсчет государств, подписавших эти бумажки.По мере приближения саммита стало понятно, что чудо-формулы, которую можно было бы продать публике как "перемогу", так и не придумали. Поэтому стали преподносить как некий прорыв отказ НАТО от ПДЧ (Плана действий по приобретению членства) для Украины. То есть на протяжении нескольких лет киевские власти ругали альянс за то, что тот отказывается предоставить Киеву ПДЧ, а теперь рассказывают публике: "Видите, какое достижение! Нам отказались предоставлять ПДЧ!"Но самым главным видимым итогом саммита все-таки стало вынесение наружу взаимного раздражения в отношениях Запада с Киевом. Твит Зеленского об "абсурдности" ситуации, когда судьбу Украины таки решили обсуждать без Украины, вызвал бурю возмущения у спонсоров киевского режима. За кулисами саммита замаячил пересмотр отношений с Киевом. Организатор мероприятия — президент Литвы Гитанас Науседа сейчас задним числом признает этот факт и высокий "драматизм" ситуации, в которую неумные слова Зеленского загнали участников.Пиком этой видимой для публики перепалки стал обмен мнениями между двумя "обиженками" — министром обороны Британии Беном Уоллесом и собственно киевским президентом. Уоллес заявил, что Украина могла бы проявлять больше благодарности за тонны оружия из Британии, а он не выполняет функции службы доставки Amazon. На что Зеленский ответил с не менее едким сарказмом.И вот тут начинается самое любопытное. Моментально на британское телевидение выскочил уже подзабытый всеми Петр Порошенко, который в качестве контраста рассыпался в глубочайших благодарностях британскому правительству за оказываемую помощь. Комментируя слова Уоллеса с наездом на президента Украины, предшественник Зеленского заявил: "Это слово друга, человека очень профессионального и очень ответственного". Звучало как благодарность за то, что британец прилюдно мокнул лидера киевского режима в помои.Верхом этого публичного унижения стало выступление на канале Sky News посла Украины Вадима Пристайко, который открыто осудил Зеленского за "нездоровый сарказм" относительно Уоллеса. Когда действующий посол публично критикует своего прямого начальника — это уже бунт на корабле. Напомним, что Пристайко — опытнейший дипломат, который еще недавно служил у Зеленского министром иностранных дел. Так что он прекрасно знает правила игры.Но критики не ограничились британскими СМИ. Почувствовав запах крови, эти шакалы, доселе сидевшие в засаде, тут же обрушились на своего вождя: "Акела промахнулся". Порошенко сейчас активно распространяет свои гневные выступления о полном провале руководства Украины в Вильнюсе. Вдруг вынырнула из небытия Юлия Тимошенко, которая набросилась на Зеленского и его команду за попытку легализации каннабиса. Падальщики готовы добивать оступившегося, с точки зрения западных хозяев, вожака стаи. У Редьярда Киплинга ситуация с низвержением волка Акелы объяснена так: "Когда вождь стаи промахивается, его зовут Мертвым Волком, потому что жить ему уже остается недолго". Судя по тому, как резко активизировались молчащие доселе критики Зеленского, они уже считают его мертвым волком. И только ждут сигнала от западных шерханов, чтобы можно было добить списанного вожака.

https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, украина, владимир зеленский, бен уоллес, нато, петр порошенко