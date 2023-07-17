Рейтинг@Mail.ru
Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада
Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада - РИА Новости, 17.07.2023
Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада
Между украинским режимом Владимира Зеленского и Западом появились серьезные трещины — и это уже сложно скрывать. "Судьбоносный" саммит НАТО в Вильнюсе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:00
2023-07-17T08:00
аналитика
украина
владимир зеленский
бен уоллес
нато
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6ffd1ae498d4b6764dce4c2376bb393.jpg
Между украинским режимом Владимира Зеленского и Западом появились серьезные трещины — и это уже сложно скрывать. "Судьбоносный" саммит НАТО в Вильнюсе завершился полным провалом для Киева и внес серьезную деморализацию в общество. А поскольку режим держится исключительно на западных штыках и финансовой помощи оттуда, тут же активизировались внутренние критики Зеленского, долго ждавшие своего часа.Конечно, виноваты сам Зеленский и его команда. Они так долго настраивали свою публику, так долго завышали планку ожиданий, что теперь им приходится задним числом отыгрывать обратно. "История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена", — пафосно провозглашали киевские пропагандисты еще за несколько дней до мероприятия.Киев носился как с писаной торбой с выдуманным им форматом двусторонних деклараций "о поддержке членства Украины в НАТО". После каждого подписания этого ничего не значащего документа с какой-нибудь очередной страной Зеленский выходил на публику и преподносил это чуть ли не как решающий шаг в Североатлантический альянс. Украинские чиновники и СМИ совершенно серьезно вели подсчет государств, подписавших эти бумажки.По мере приближения саммита стало понятно, что чудо-формулы, которую можно было бы продать публике как "перемогу", так и не придумали. Поэтому стали преподносить как некий прорыв отказ НАТО от ПДЧ (Плана действий по приобретению членства) для Украины. То есть на протяжении нескольких лет киевские власти ругали альянс за то, что тот отказывается предоставить Киеву ПДЧ, а теперь рассказывают публике: "Видите, какое достижение! Нам отказались предоставлять ПДЧ!"Но самым главным видимым итогом саммита все-таки стало вынесение наружу взаимного раздражения в отношениях Запада с Киевом. Твит Зеленского об "абсурдности" ситуации, когда судьбу Украины таки решили обсуждать без Украины, вызвал бурю возмущения у спонсоров киевского режима. За кулисами саммита замаячил пересмотр отношений с Киевом. Организатор мероприятия — президент Литвы Гитанас Науседа сейчас задним числом признает этот факт и высокий "драматизм" ситуации, в которую неумные слова Зеленского загнали участников.Пиком этой видимой для публики перепалки стал обмен мнениями между двумя "обиженками" — министром обороны Британии Беном Уоллесом и собственно киевским президентом. Уоллес заявил, что Украина могла бы проявлять больше благодарности за тонны оружия из Британии, а он не выполняет функции службы доставки Amazon. На что Зеленский ответил с не менее едким сарказмом.И вот тут начинается самое любопытное. Моментально на британское телевидение выскочил уже подзабытый всеми Петр Порошенко, который в качестве контраста рассыпался в глубочайших благодарностях британскому правительству за оказываемую помощь. Комментируя слова Уоллеса с наездом на президента Украины, предшественник Зеленского заявил: "Это слово друга, человека очень профессионального и очень ответственного". Звучало как благодарность за то, что британец прилюдно мокнул лидера киевского режима в помои.Верхом этого публичного унижения стало выступление на канале Sky News посла Украины Вадима Пристайко, который открыто осудил Зеленского за "нездоровый сарказм" относительно Уоллеса. Когда действующий посол публично критикует своего прямого начальника — это уже бунт на корабле. Напомним, что Пристайко — опытнейший дипломат, который еще недавно служил у Зеленского министром иностранных дел. Так что он прекрасно знает правила игры.Но критики не ограничились британскими СМИ. Почувствовав запах крови, эти шакалы, доселе сидевшие в засаде, тут же обрушились на своего вождя: "Акела промахнулся". Порошенко сейчас активно распространяет свои гневные выступления о полном провале руководства Украины в Вильнюсе. Вдруг вынырнула из небытия Юлия Тимошенко, которая набросилась на Зеленского и его команду за попытку легализации каннабиса. Падальщики готовы добивать оступившегося, с точки зрения западных хозяев, вожака стаи. У Редьярда Киплинга ситуация с низвержением волка Акелы объяснена так: "Когда вождь стаи промахивается, его зовут Мертвым Волком, потому что жить ему уже остается недолго". Судя по тому, как резко активизировались молчащие доселе критики Зеленского, они уже считают его мертвым волком. И только ждут сигнала от западных шерханов, чтобы можно было добить списанного вожака.
https://ria.ru/20230715/politika-1884270928.html
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_399609dc9796ff734be043527a83fdd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, владимир зеленский, бен уоллес, нато, петр порошенко
Аналитика, Украина, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, НАТО, Петр Порошенко

Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Между украинским режимом Владимира Зеленского и Западом появились серьезные трещины — и это уже сложно скрывать. "Судьбоносный" саммит НАТО в Вильнюсе завершился полным провалом для Киева и внес серьезную деморализацию в общество. А поскольку режим держится исключительно на западных штыках и финансовой помощи оттуда, тут же активизировались внутренние критики Зеленского, долго ждавшие своего часа.
Конечно, виноваты сам Зеленский и его команда. Они так долго настраивали свою публику, так долго завышали планку ожиданий, что теперь им приходится задним числом отыгрывать обратно. "История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена", — пафосно провозглашали киевские пропагандисты еще за несколько дней до мероприятия.
Участники протестов во Франции убегают от сотрудников полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Итоги политического сезона: радоваться нечему
15 июля, 08:00
Киев носился как с писаной торбой с выдуманным им форматом двусторонних деклараций "о поддержке членства Украины в НАТО". После каждого подписания этого ничего не значащего документа с какой-нибудь очередной страной Зеленский выходил на публику и преподносил это чуть ли не как решающий шаг в Североатлантический альянс. Украинские чиновники и СМИ совершенно серьезно вели подсчет государств, подписавших эти бумажки.
По мере приближения саммита стало понятно, что чудо-формулы, которую можно было бы продать публике как "перемогу", так и не придумали. Поэтому стали преподносить как некий прорыв отказ НАТО от ПДЧ (Плана действий по приобретению членства) для Украины. То есть на протяжении нескольких лет киевские власти ругали альянс за то, что тот отказывается предоставить Киеву ПДЧ, а теперь рассказывают публике: "Видите, какое достижение! Нам отказались предоставлять ПДЧ!"
Но самым главным видимым итогом саммита все-таки стало вынесение наружу взаимного раздражения в отношениях Запада с Киевом. Твит Зеленского об "абсурдности" ситуации, когда судьбу Украины таки решили обсуждать без Украины, вызвал бурю возмущения у спонсоров киевского режима. За кулисами саммита замаячил пересмотр отношений с Киевом. Организатор мероприятия — президент Литвы Гитанас Науседа сейчас задним числом признает этот факт и высокий "драматизм" ситуации, в которую неумные слова Зеленского загнали участников.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Кружевные трусики для ВСУ: реальные итоги саммита НАТО
14 июля, 08:00
Пиком этой видимой для публики перепалки стал обмен мнениями между двумя "обиженками" — министром обороны Британии Беном Уоллесом и собственно киевским президентом. Уоллес заявил, что Украина могла бы проявлять больше благодарности за тонны оружия из Британии, а он не выполняет функции службы доставки Amazon. На что Зеленский ответил с не менее едким сарказмом.
И вот тут начинается самое любопытное. Моментально на британское телевидение выскочил уже подзабытый всеми Петр Порошенко, который в качестве контраста рассыпался в глубочайших благодарностях британскому правительству за оказываемую помощь. Комментируя слова Уоллеса с наездом на президента Украины, предшественник Зеленского заявил: "Это слово друга, человека очень профессионального и очень ответственного". Звучало как благодарность за то, что британец прилюдно мокнул лидера киевского режима в помои.
Верхом этого публичного унижения стало выступление на канале Sky News посла Украины Вадима Пристайко, который открыто осудил Зеленского за "нездоровый сарказм" относительно Уоллеса. Когда действующий посол публично критикует своего прямого начальника — это уже бунт на корабле. Напомним, что Пристайко — опытнейший дипломат, который еще недавно служил у Зеленского министром иностранных дел. Так что он прекрасно знает правила игры.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
12 июля, 08:00
Но критики не ограничились британскими СМИ. Почувствовав запах крови, эти шакалы, доселе сидевшие в засаде, тут же обрушились на своего вождя: "Акела промахнулся". Порошенко сейчас активно распространяет свои гневные выступления о полном провале руководства Украины в Вильнюсе. Вдруг вынырнула из небытия Юлия Тимошенко, которая набросилась на Зеленского и его команду за попытку легализации каннабиса. Падальщики готовы добивать оступившегося, с точки зрения западных хозяев, вожака стаи.
У Редьярда Киплинга ситуация с низвержением волка Акелы объяснена так: "Когда вождь стаи промахивается, его зовут Мертвым Волком, потому что жить ему уже остается недолго". Судя по тому, как резко активизировались молчащие доселе критики Зеленского, они уже считают его мертвым волком. И только ждут сигнала от западных шерханов, чтобы можно было добить списанного вожака.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Беззубой Европе грозит война с Украиной
14 июля, 08:00
 
АналитикаУкраинаВладимир ЗеленскийБен УоллесНАТОПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала