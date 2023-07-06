https://ria.ru/20230706/ukraina-1882639261.html
В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО
В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО
Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:16
2023-07-06T17:16
2023-07-06T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО, сообщил в четверг заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква."Сегодня Болгария, наш важный партнер в Черноморском регионе – стала 22-м государством, с которым мы формализовали поддержку членства Украины в альянсе. По результатам двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым в городе София подписана совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины", - написал Жовква в социальной сети. Как сообщает замглавы главы офиса Зеленского, документ в том числе удостоверяет, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только позволят условия; болгарские партнеры признают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности; закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине. "В Вильнюсе (на саммите НАТО 11-12 июля - ред.) Украина стремится получить четкое приглашение к членству в НАТО и рассчитывает на поддержку всех партнеров", - напомнил Жовква. Ранее Зеленский заявил, что прибыл в Болгарию, где он планирует провести переговоры с руководством страны. Также он заявил, что в ходе визита будет обсуждаться оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской "формулы мира". Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов увидел в визите в Зеленского попытку втянуть Болгарию в конфликт, "провоцировать и раздражать" Софию.Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
украина
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_7d2dcb7de2bf7db35498c86cb679409c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО
Офис Зеленского: в Софии подписана декларация о евроатлантической интеграции Украины
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО, сообщил в четверг заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Сегодня Болгария, наш важный партнер в Черноморском регионе
– стала 22-м государством, с которым мы формализовали поддержку членства Украины в альянсе. По результатам двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым в городе София подписана совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины", - написал Жовква в социальной сети.
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
Как сообщает замглавы главы офиса Зеленского, документ в том числе удостоверяет, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО
, как только позволят условия; болгарские партнеры признают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности; закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине. "В Вильнюсе
(на саммите НАТО 11-12 июля - ред.) Украина стремится получить четкое приглашение к членству в НАТО и рассчитывает на поддержку всех партнеров", - напомнил Жовква.
Ранее Зеленский заявил, что прибыл в Болгарию, где он планирует провести переговоры с руководством страны. Также он заявил, что в ходе визита будет обсуждаться оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской "формулы мира".
Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов увидел в визите в Зеленского попытку втянуть Болгарию в конфликт, "провоцировать и раздражать" Софию.
Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев