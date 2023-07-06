https://ria.ru/20230706/ukraina-1882639261.html

В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО

В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО - РИА Новости, 06.07.2023

В офисе Зеленского сообщили о подписании декларации об интеграции в НАТО

Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:16

2023-07-06T17:16

2023-07-06T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

болгария

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866727375_0:150:3126:1908_1920x0_80_0_0_95563e66b0db941abf89927679cda470.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО, сообщил в четверг заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква."Сегодня Болгария, наш важный партнер в Черноморском регионе – стала 22-м государством, с которым мы формализовали поддержку членства Украины в альянсе. По результатам двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым в городе София подписана совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины", - написал Жовква в социальной сети. Как сообщает замглавы главы офиса Зеленского, документ в том числе удостоверяет, что Болгария поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только позволят условия; болгарские партнеры признают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить достаточный уровень безопасности; закрепляет готовность Болгарии продолжать оказывать политическую и материальную поддержку Украине. "В Вильнюсе (на саммите НАТО 11-12 июля - ред.) Украина стремится получить четкое приглашение к членству в НАТО и рассчитывает на поддержку всех партнеров", - напомнил Жовква. Ранее Зеленский заявил, что прибыл в Болгарию, где он планирует провести переговоры с руководством страны. Также он заявил, что в ходе визита будет обсуждаться оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской "формулы мира". Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов увидел в визите в Зеленского попытку втянуть Болгарию в конфликт, "провоцировать и раздражать" Софию.Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

украина

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, болгария, нато, ситуация в днр и лнр