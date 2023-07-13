https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html

Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм

Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм - РИА Новости, 13.07.2023

Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T13:11

2023-07-13T13:11

2023-07-13T15:40

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. "Я не считаю, что этот сарказм здоровый", — сказал Пристайко. Накануне Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро. По словам посла, не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение. "Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен может позвонить мне и рассказать все, что хочет", — отметил Пристайко. По его словам, Украина нуждается в поддержке со стороны союзников, но не ждет, что они будут воевать "за нее": Киев только просит технику.

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Кирилл Волков

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