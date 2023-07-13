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Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм - РИА Новости, 13.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 13.07.2023 (обновлено: 15:40 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/zelenskiy-1883951249.html
Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм
Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм - РИА Новости, 13.07.2023
Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T13:11
2023-07-13T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
владимир зеленский
вадим пристайко
нато
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. "Я не считаю, что этот сарказм здоровый", — сказал Пристайко. Накануне Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро. По словам посла, не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение. "Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен может позвонить мне и рассказать все, что хочет", — отметил Пристайко. По его словам, Украина нуждается в поддержке со стороны союзников, но не ждет, что они будут воевать "за нее": Киев только просит технику.
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, владимир зеленский, вадим пристайко, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол Украины в Лондоне осудил Зеленского за "нездоровый" сарказм

Пристайко: Зеленскому не стоило сарказмом показывать разногласия между Украиной и НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News осудил ответ Владимира Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
«
"Я не считаю, что этот сарказм здоровый", — сказал Пристайко.
Накануне Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский в ответ сказал, что может благодарить британского министра каждое утро.
По словам посла, не следует "показывать россиянам", что между странами НАТО и Украиной есть напряжение.
"Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен может позвонить мне и рассказать все, что хочет", — отметил Пристайко.
По его словам, Украина нуждается в поддержке со стороны союзников, но не ждет, что они будут воевать "за нее": Киев только просит технику.
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБен УоллесВладимир ЗеленскийВадим ПристайкоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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