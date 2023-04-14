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Дружба дружбой, а хлебушек врозь. Польша требует заблокировать Украину - РИА Новости, 14.04.2023
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08:00 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html
Дружба дружбой, а хлебушек врозь. Польша требует заблокировать Украину
Дружба дружбой, а хлебушек врозь. Польша требует заблокировать Украину - РИА Новости, 14.04.2023
Дружба дружбой, а хлебушек врозь. Польша требует заблокировать Украину
Всего неделя прошла после горячих объятий президентов Польши и Украины в Варшаве и нашумевших слов Владимира Зеленского о том, что между этими странами не будет РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:00
2023-04-14T08:00
аналитика
еврокомиссия
польша
украина
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
зерновая сделка
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Всего неделя прошла после горячих объятий президентов Польши и Украины в Варшаве и нашумевших слов Владимира Зеленского о том, что между этими странами не будет никаких границ — "ни политических, ни экономических, ни (что очень важно) исторических".Польские комментаторы после этих слов до сих пор грезят проектом возрождения новой Речи Посполитой, обсуждая ее возможные границы. Но на деле, как видим, происходит совершенно обратный процесс: границы не только не исчезают — на них появляются новые кордоны из тракторов, полицейских заслонов и разъяренных фермеров. Очень символично, что предыдущий министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик ушел в отставку в тот самый день, когда в Варшаве лобызались Зеленский и Дуда. Свой пост он покинул в знак протеста против решения Еврокомиссии об отказе возобновить пошлины на сельхозпродукцию с Украины, которые были временно убраны в прошлом году после начала специальной военной операции.Подчеркнем: польское правительство в ультимативной форме требует от Брюсселя введения барьеров для украинской агропродукции (причем речь идет не только о зерне, но и о кукурузе, подсолнечнике и даже мясе птицы) в то самое время, когда президенты двух стран рассказывают о ликвидации всяческих границ между ними! Ну не показательно ли?В этом, собственно говоря, и заключается понимание Польшей "дружеских отношений" с Украиной. Не только сейчас — так было во все времена. Любая уния с Украиной, любое ее поглощение или появление какой бы то ни было украинской территории в составе Польши моментально оборачивались нещадной эксплуатацией этих территорий и холопов, их населяющих. Собственно, так и пришло в украинский и русский языки слово "быдло", что в буквальном переводе с польского означает "скот", — именно этим словом польские паны определяли свое отношение к местному населению захваченных восточнославянских территорий.Вот и сейчас понимание поляками "безграничной" дружбы сводится к предложению сделать их страну "финансовым хабом Украины". Не моргнув глазом польский замминистра финансов Артур Собонь заявил о том, что Варшава должна стать координатором распределения ресурсов на "восстановление" Украины после войны. Попросту говоря, поляки не прочь нажиться на финансовых потоках.При этом, как мы видим из акций, нацеленных на блокирование украинской сельхозпродукции, Польша ни в коем случае не допускает любой вид сотрудничества, который не приносит выгоды самим полякам. Какое-то однобокое понимание "безграничной дружбы": снятие границ предусматривается только в одну сторону. Впрочем, стоит опять вспомнить происхождение слова "быдло" — и все сразу встает на свои места.
https://ria.ru/20230411/zerno-1864625680.html
https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html
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Владимир Корнилов
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аналитика, еврокомиссия, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, зерновая сделка
Аналитика, Еврокомиссия, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Зерновая сделка

Дружба дружбой, а хлебушек врозь. Польша требует заблокировать Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Всего неделя прошла после горячих объятий президентов Польши и Украины в Варшаве и нашумевших слов Владимира Зеленского о том, что между этими странами не будет никаких границ — "ни политических, ни экономических, ни (что очень важно) исторических".
Польские комментаторы после этих слов до сих пор грезят проектом возрождения новой Речи Посполитой, обсуждая ее возможные границы. Но на деле, как видим, происходит совершенно обратный процесс: границы не только не исчезают — на них появляются новые кордоны из тракторов, полицейских заслонов и разъяренных фермеров.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Польша предложила распределять украинское зерно по всему Евросоюзу
11 апреля, 22:11
Очень символично, что предыдущий министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик ушел в отставку в тот самый день, когда в Варшаве лобызались Зеленский и Дуда. Свой пост он покинул в знак протеста против решения Еврокомиссии об отказе возобновить пошлины на сельхозпродукцию с Украины, которые были временно убраны в прошлом году после начала специальной военной операции.
Подчеркнем: польское правительство в ультимативной форме требует от Брюсселя введения барьеров для украинской агропродукции (причем речь идет не только о зерне, но и о кукурузе, подсолнечнике и даже мясе птицы) в то самое время, когда президенты двух стран рассказывают о ликвидации всяческих границ между ними! Ну не показательно ли?
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном
Вчера, 15:17
В этом, собственно говоря, и заключается понимание Польшей "дружеских отношений" с Украиной. Не только сейчас — так было во все времена. Любая уния с Украиной, любое ее поглощение или появление какой бы то ни было украинской территории в составе Польши моментально оборачивались нещадной эксплуатацией этих территорий и холопов, их населяющих. Собственно, так и пришло в украинский и русский языки слово "быдло", что в буквальном переводе с польского означает "скот", — именно этим словом польские паны определяли свое отношение к местному населению захваченных восточнославянских территорий.
Вот и сейчас понимание поляками "безграничной" дружбы сводится к предложению сделать их страну "финансовым хабом Украины". Не моргнув глазом польский замминистра финансов Артур Собонь заявил о том, что Варшава должна стать координатором распределения ресурсов на "восстановление" Украины после войны. Попросту говоря, поляки не прочь нажиться на финансовых потоках.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины
7 апреля, 19:17
При этом, как мы видим из акций, нацеленных на блокирование украинской сельхозпродукции, Польша ни в коем случае не допускает любой вид сотрудничества, который не приносит выгоды самим полякам. Какое-то однобокое понимание "безграничной дружбы": снятие границ предусматривается только в одну сторону. Впрочем, стоит опять вспомнить происхождение слова "быдло" — и все сразу встает на свои места.
 
АналитикаЕврокомиссияПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаЗерновая сделка
 
 
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