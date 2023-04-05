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Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 05.04.2023 (обновлено: 18:00 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ
Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:22
2023-04-05T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
владимир зеленский
киев
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву.Зеленский добавил, что участие Варшавы в восстановлении Украины может принести выгоду."Мы очень хотим, чтобы польский бизнес был одним из лидеров на рынке среди иных партнеров", — сказал он.В среду Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Как сообщал замруководителя офиса президента Игорь Жовква, главной темой станет обсуждение военной помощи Киеву.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. Варшава намерена разместить "миротворческий контингент" в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, указал директор службы.В январе бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава действительно рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии российской спецоперации. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ответ призвал дипломата "отказаться от этих позорных утверждений".Польские власти активно поддерживают Киев. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы. В начале апреля стало известно о передаче ВСУ нескольких истребителей МиГ-29.
https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html
https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, киев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), варшава, радослав сикорский, вооруженные силы украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Варшава, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ

Зеленский заявил на встрече с Дудой, что между Польшей и Украиной не будет никаких границ

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву.
«

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок", — сказал он на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.

Зеленский добавил, что участие Варшавы в восстановлении Украины может принести выгоду.
"Мы очень хотим, чтобы польский бизнес был одним из лидеров на рынке среди иных партнеров", — сказал он.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине
4 апреля, 12:44
В среду Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Как сообщал замруководителя офиса президента Игорь Жовква, главной темой станет обсуждение военной помощи Киеву.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.
В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. Варшава намерена разместить "миротворческий контингент" в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, указал директор службы.
В январе бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава действительно рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии российской спецоперации. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ответ призвал дипломата "отказаться от этих позорных утверждений".
Польские власти активно поддерживают Киев. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы. В начале апреля стало известно о передаче ВСУ нескольких истребителей МиГ-29.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийКиевСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ВаршаваРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныМиГ-29
 
 
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