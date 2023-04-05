Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ
Зеленский заявил на встрече с Дудой, что между Польшей и Украиной не будет никаких границ
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву.
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"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок", — сказал он на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
Зеленский добавил, что участие Варшавы в восстановлении Украины может принести выгоду.
"Мы очень хотим, чтобы польский бизнес был одним из лидеров на рынке среди иных партнеров", — сказал он.
В среду Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Как сообщал замруководителя офиса президента Игорь Жовква, главной темой станет обсуждение военной помощи Киеву.
В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. Варшава намерена разместить "миротворческий контингент" в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, указал директор службы.
В январе бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава действительно рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии российской спецоперации. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ответ призвал дипломата "отказаться от этих позорных утверждений".
Польские власти активно поддерживают Киев. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы. В начале апреля стало известно о передаче ВСУ нескольких истребителей МиГ-29.