https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html

Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ

Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ - РИА Новости, 05.04.2023

Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ

Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:22

2023-04-05T15:22

2023-04-05T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

владимир зеленский

киев

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Между Украиной и Польшей в будущем не будет границ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву.Зеленский добавил, что участие Варшавы в восстановлении Украины может принести выгоду."Мы очень хотим, чтобы польский бизнес был одним из лидеров на рынке среди иных партнеров", — сказал он.В среду Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Как сообщал замруководителя офиса президента Игорь Жовква, главной темой станет обсуждение военной помощи Киеву.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.В прошлом году глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава планируют повторить историческую "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и на включение этих территорий в состав польского государства. Варшава намерена разместить "миротворческий контингент" в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна, указал директор службы.В январе бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава действительно рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии российской спецоперации. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ответ призвал дипломата "отказаться от этих позорных утверждений".Польские власти активно поддерживают Киев. По официальным данным, республика занимает второе место по объему военной помощи Украине после США, поставляя танки, реактивную и ствольную артиллерию, дроны, другое оружие и боеприпасы. В начале апреля стало известно о передаче ВСУ нескольких истребителей МиГ-29.

https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html

https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html

польша

украина

киев

варшава

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, владимир зеленский, киев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), варшава, радослав сикорский, вооруженные силы украины, миг-29