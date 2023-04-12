https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место - РИА Новости, 12.04.2023
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:00
2023-04-12T08:00
2023-04-12T11:28
аналитика
украина
польша
россия
евросоюз
специальная военная операция на украине
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864522654_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_495740bcfd526c62fa99a4611f49ca31.jpg
Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал интернет-мемов, но и стойкое ощущение, что все это неспроста. Как-то придется расплачиваться.И действительно, не прошло и недели после встречи, а польская пресса уже открыто пишет, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину. Нет, ну а чего такого? Руководителю б. УССР дали красивую цацку, а он решил одарить польского пана сотней тысяч квадратных километров и миллионами проживающих на них граждан. Все как в классическом средневековье.Ради хотелок своих англо-саксонских хозяев на Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию. Теперь вот речь зашла о раздаче своих территорий.Польша же ведь не одна такая умная. В очередь за украинским пирогом уже выстроились Румыния и Венгрия. Неудивительно, что миллионы людей, в свою очередь, рады сбежать — вместе со своей землей, разумеется, — с распадающейся Украины в Россию.Умилительно то объяснение, которое Зеленский предлагает в обоснование своей идеи "отмены границ" между Польшей и Украиной. Внезапно выяснилось, что за поставленное американцами оружие надо платить, а платить нечем — экономики уже практически нет. И вот Зеленский просит польский бизнес помочь ему заплатить американцам, а для этого предлагает им зайти на Украину и взять буквально все, что понравится.Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне. Выйдя из состава ЕС, Британия потеряла рычаги управления Старым Светом. Мечта о Междуморье под польским контролем — это мечта об английском протекторате на территории континентальной Европы. Кроме Западной Украины, Польши, Молдавии, балтийских лимитрофов, туда еще хотят включить Белоруссию — после непременного Майдана со сносом власти.Тогда под управлением англичан появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Жизнь на этих территориях будет бедная, опасная и короткая. Однако именно эта нищета породит миллионы отчаявшихся сипаев, которые с радостью пойдут воевать с Россией по первому приказу английского короля.Неудивительно, что вся британская пресса сегодня наперебой расхваливает поляков, разгуливает их амбиции и заранее объявляет Польшу главной победительницей в российско-украинском конфликте. Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне. Ассимиляция миллионов украинцев станет трудным, болезненным процессом и затянется на десятилетия. Поженить бандеровцев-западенцев с потомками их жертв — нетривиальная идея. Польско-украинский очаг криминала и нестабильности создаст всей Европе такую головную боль, что у Старого Света не останется сил, чтобы конкурировать с США.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864262360.html
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html
https://ria.ru/20230408/polsha-1863957267.html
https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, украина, польша, россия, евросоюз
Аналитика, Украина, Польша, Россия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал интернет-мемов, но и стойкое ощущение, что все это неспроста. Как-то придется расплачиваться.
И действительно, не прошло и недели после встречи, а польская пресса уже открыто пишет
, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину.
СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России
Нет, ну а чего такого? Руководителю б. УССР дали красивую цацку, а он решил одарить польского пана сотней тысяч квадратных километров и миллионами проживающих на них граждан. Все как в классическом средневековье.
Ради хотелок своих англо-саксонских хозяев на Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию. Теперь вот речь зашла о раздаче своих территорий.
Польша же ведь не одна такая умная. В очередь за украинским пирогом уже выстроились Румыния
и Венгрия
. Неудивительно, что миллионы людей, в свою очередь, рады сбежать — вместе со своей землей, разумеется, — с распадающейся Украины в Россию
.
Сбывается худшее. Украину готовят к поглощению
Умилительно то объяснение, которое Зеленский предлагает в обоснование своей идеи "отмены границ" между Польшей и Украиной. Внезапно выяснилось, что за поставленное американцами оружие надо платить, а платить нечем — экономики уже практически нет. И вот Зеленский просит польский бизнес помочь ему заплатить американцам, а для этого предлагает им зайти на Украину и взять буквально все, что понравится.
Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне
. Выйдя из состава ЕС
, Британия потеряла рычаги управления Старым Светом. Мечта о Междуморье под польским контролем — это мечта об английском протекторате на территории континентальной Европы
. Кроме Западной Украины, Польши, Молдавии
, балтийских лимитрофов, туда еще хотят включить Белоруссию
— после непременного Майдана со сносом власти.
В Польше вывели Зеленского на чистую воду
Тогда под управлением англичан появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Жизнь на этих территориях будет бедная, опасная и короткая. Однако именно эта нищета породит миллионы отчаявшихся сипаев, которые с радостью пойдут воевать с Россией по первому приказу английского короля.
Неудивительно, что вся британская пресса
сегодня наперебой расхваливает поляков, разгуливает их амбиции и заранее объявляет Польшу главной победительницей в российско-украинском конфликте.
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу
Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне. Ассимиляция миллионов украинцев станет трудным, болезненным процессом и затянется на десятилетия. Поженить бандеровцев-западенцев с потомками их жертв — нетривиальная идея. Польско-украинский очаг криминала и нестабильности создаст всей Европе такую головную боль, что у Старого Света не останется сил, чтобы конкурировать с США
.