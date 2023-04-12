https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место

Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место - РИА Новости, 12.04.2023

Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место

Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:00

2023-04-12T11:28

аналитика

украина

польша

россия

евросоюз

специальная военная операция на украине

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Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал интернет-мемов, но и стойкое ощущение, что все это неспроста. Как-то придется расплачиваться.И действительно, не прошло и недели после встречи, а польская пресса уже открыто пишет, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину. Нет, ну а чего такого? Руководителю б. УССР дали красивую цацку, а он решил одарить польского пана сотней тысяч квадратных километров и миллионами проживающих на них граждан. Все как в классическом средневековье.Ради хотелок своих англо-саксонских хозяев на Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию. Теперь вот речь зашла о раздаче своих территорий.Польша же ведь не одна такая умная. В очередь за украинским пирогом уже выстроились Румыния и Венгрия. Неудивительно, что миллионы людей, в свою очередь, рады сбежать — вместе со своей землей, разумеется, — с распадающейся Украины в Россию.Умилительно то объяснение, которое Зеленский предлагает в обоснование своей идеи "отмены границ" между Польшей и Украиной. Внезапно выяснилось, что за поставленное американцами оружие надо платить, а платить нечем — экономики уже практически нет. И вот Зеленский просит польский бизнес помочь ему заплатить американцам, а для этого предлагает им зайти на Украину и взять буквально все, что понравится.Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне. Выйдя из состава ЕС, Британия потеряла рычаги управления Старым Светом. Мечта о Междуморье под польским контролем — это мечта об английском протекторате на территории континентальной Европы. Кроме Западной Украины, Польши, Молдавии, балтийских лимитрофов, туда еще хотят включить Белоруссию — после непременного Майдана со сносом власти.Тогда под управлением англичан появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Жизнь на этих территориях будет бедная, опасная и короткая. Однако именно эта нищета породит миллионы отчаявшихся сипаев, которые с радостью пойдут воевать с Россией по первому приказу английского короля.Неудивительно, что вся британская пресса сегодня наперебой расхваливает поляков, разгуливает их амбиции и заранее объявляет Польшу главной победительницей в российско-украинском конфликте. Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне. Ассимиляция миллионов украинцев станет трудным, болезненным процессом и затянется на десятилетия. Поженить бандеровцев-западенцев с потомками их жертв — нетривиальная идея. Польско-украинский очаг криминала и нестабильности создаст всей Европе такую головную боль, что у Старого Света не останется сил, чтобы конкурировать с США.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864262360.html

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

https://ria.ru/20230408/polsha-1863957267.html

https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html

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аналитика, украина, польша, россия, евросоюз