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Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место - РИА Новости, 12.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.04.2023 (обновлено: 11:28 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место - РИА Новости, 12.04.2023
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:00
2023-04-12T11:28
аналитика
украина
польша
россия
евросоюз
специальная военная операция на украине
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Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал интернет-мемов, но и стойкое ощущение, что все это неспроста. Как-то придется расплачиваться.И действительно, не прошло и недели после встречи, а польская пресса уже открыто пишет, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину. Нет, ну а чего такого? Руководителю б. УССР дали красивую цацку, а он решил одарить польского пана сотней тысяч квадратных километров и миллионами проживающих на них граждан. Все как в классическом средневековье.Ради хотелок своих англо-саксонских хозяев на Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию. Теперь вот речь зашла о раздаче своих территорий.Польша же ведь не одна такая умная. В очередь за украинским пирогом уже выстроились Румыния и Венгрия. Неудивительно, что миллионы людей, в свою очередь, рады сбежать — вместе со своей землей, разумеется, — с распадающейся Украины в Россию.Умилительно то объяснение, которое Зеленский предлагает в обоснование своей идеи "отмены границ" между Польшей и Украиной. Внезапно выяснилось, что за поставленное американцами оружие надо платить, а платить нечем — экономики уже практически нет. И вот Зеленский просит польский бизнес помочь ему заплатить американцам, а для этого предлагает им зайти на Украину и взять буквально все, что понравится.Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне. Выйдя из состава ЕС, Британия потеряла рычаги управления Старым Светом. Мечта о Междуморье под польским контролем — это мечта об английском протекторате на территории континентальной Европы. Кроме Западной Украины, Польши, Молдавии, балтийских лимитрофов, туда еще хотят включить Белоруссию — после непременного Майдана со сносом власти.Тогда под управлением англичан появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Жизнь на этих территориях будет бедная, опасная и короткая. Однако именно эта нищета породит миллионы отчаявшихся сипаев, которые с радостью пойдут воевать с Россией по первому приказу английского короля.Неудивительно, что вся британская пресса сегодня наперебой расхваливает поляков, разгуливает их амбиции и заранее объявляет Польшу главной победительницей в российско-украинском конфликте. Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне. Ассимиляция миллионов украинцев станет трудным, болезненным процессом и затянется на десятилетия. Поженить бандеровцев-западенцев с потомками их жертв — нетривиальная идея. Польско-украинский очаг криминала и нестабильности создаст всей Европе такую головную боль, что у Старого Света не останется сил, чтобы конкурировать с США.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864262360.html
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html
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аналитика, украина, польша, россия, евросоюз
Аналитика, Украина, Польша, Россия, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине

Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Встреча Зеленского с Дудой, их объятия, слезы и вручение польским премьером украинскому вождю ордена Белого орла (высшей награды Польши) породили не только вал интернет-мемов, но и стойкое ощущение, что все это неспроста. Как-то придется расплачиваться.
И действительно, не прошло и недели после встречи, а польская пресса уже открыто пишет, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
СМИ: Зеленский пошел на сделку с Польшей ради противостояния России
10 апреля, 14:55
Нет, ну а чего такого? Руководителю б. УССР дали красивую цацку, а он решил одарить польского пана сотней тысяч квадратных километров и миллионами проживающих на них граждан. Все как в классическом средневековье.
Ради хотелок своих англо-саксонских хозяев на Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию. Теперь вот речь зашла о раздаче своих территорий.
Польша же ведь не одна такая умная. В очередь за украинским пирогом уже выстроились Румыния и Венгрия. Неудивительно, что миллионы людей, в свою очередь, рады сбежать — вместе со своей землей, разумеется, — с распадающейся Украины в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Сбывается худшее. Украину готовят к поглощению
Вчера, 08:00
Умилительно то объяснение, которое Зеленский предлагает в обоснование своей идеи "отмены границ" между Польшей и Украиной. Внезапно выяснилось, что за поставленное американцами оружие надо платить, а платить нечем — экономики уже практически нет. И вот Зеленский просит польский бизнес помочь ему заплатить американцам, а для этого предлагает им зайти на Украину и взять буквально все, что понравится.
Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне. Выйдя из состава ЕС, Британия потеряла рычаги управления Старым Светом. Мечта о Междуморье под польским контролем — это мечта об английском протекторате на территории континентальной Европы. Кроме Западной Украины, Польши, Молдавии, балтийских лимитрофов, туда еще хотят включить Белоруссию — после непременного Майдана со сносом власти.
Визит президента Украины в Республику Польша - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В Польше вывели Зеленского на чистую воду
8 апреля, 13:20
Тогда под управлением англичан появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Жизнь на этих территориях будет бедная, опасная и короткая. Однако именно эта нищета породит миллионы отчаявшихся сипаев, которые с радостью пойдут воевать с Россией по первому приказу английского короля.
Неудивительно, что вся британская пресса сегодня наперебой расхваливает поляков, разгуливает их амбиции и заранее объявляет Польшу главной победительницей в российско-украинском конфликте.
Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве. 5 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу
6 апреля, 06:17
Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне. Ассимиляция миллионов украинцев станет трудным, болезненным процессом и затянется на десятилетия. Поженить бандеровцев-западенцев с потомками их жертв — нетривиальная идея. Польско-украинский очаг криминала и нестабильности создаст всей Европе такую головную боль, что у Старого Света не останется сил, чтобы конкурировать с США.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаПольшаРоссияЕвросоюз
 
 
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