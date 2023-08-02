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В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере - РИА Новости, 02.08.2023
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13:37 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/priamure-1887772236.html
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере - РИА Новости, 02.08.2023
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере
Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель" в Благовещенском районе Приамурья, идёт доследственная проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:37
2023-08-02T13:37
происшествия
благовещенский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель" в Благовещенском районе Приамурья, идёт доследственная проверка, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Известно, что девочка отдыхала в летней смене и стала вести себя странно — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала, вздрагивала. Ребёнка доставили в областную больницу. Врачи не смогли помочь, она скончалась. "Это было 1 августа. Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, прокуратура Приамурья также разбирается в происшествии. "В настоящее время причина смерти устанавливается. По результатам установления которой, при наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20230802/proverka-1887723666.html
благовещенский район
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происшествия, благовещенский район, амурская область
Происшествия, Благовещенский район, Амурская область
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере

В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель" в Благовещенском районе Приамурья, идёт доследственная проверка, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Известно, что девочка отдыхала в летней смене и стала вести себя странно — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала, вздрагивала. Ребёнка доставили в областную больницу. Врачи не смогли помочь, она скончалась.
«
"Это было 1 августа. Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, прокуратура Приамурья также разбирается в происшествии. "В настоящее время причина смерти устанавливается. По результатам установления которой, при наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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