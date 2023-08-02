https://ria.ru/20230802/priamure-1887772236.html
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере - РИА Новости, 02.08.2023
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере
Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель" в Благовещенском районе Приамурья, идёт доследственная проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:37
2023-08-02T13:37
2023-08-02T13:37
происшествия
благовещенский район
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель" в Благовещенском районе Приамурья, идёт доследственная проверка, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Известно, что девочка отдыхала в летней смене и стала вести себя странно — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала, вздрагивала. Ребёнка доставили в областную больницу. Врачи не смогли помочь, она скончалась. "Это было 1 августа. Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, прокуратура Приамурья также разбирается в происшествии. "В настоящее время причина смерти устанавливается. По результатам установления которой, при наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20230802/proverka-1887723666.html
благовещенский район
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенский район, амурская область
Происшествия, Благовещенский район, Амурская область
В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере
В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере "Строитель" в Благовещенском районе Приамурья, идёт доследственная проверка, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Известно, что девочка отдыхала в летней смене и стала вести себя странно — не давала к себе прикоснуться и периодически подпрыгивала, вздрагивала. Ребёнка доставили в областную больницу. Врачи не смогли помочь, она скончалась.
«
"Это было 1 августа. Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, прокуратура Приамурья также разбирается в происшествии. "В настоящее время причина смерти устанавливается. По результатам установления которой, при наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
СК проверяет данные об издевательствах над ребенком в лагере на Камчатке