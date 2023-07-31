https://ria.ru/20230731/sokolov-1887336449.html

Максим Соколов: Египет может стать центром экспансии Lada в Африке

Максим Соколов: Египет может стать центром экспансии Lada в Африке - РИА Новости, 31.07.2023

Максим Соколов: Египет может стать центром экспансии Lada в Африке

Бывший акционер "АвтоВАЗа" – французская Renault – не был заинтересован в поставках Lada в страны Африки, предпочитая продвигать на этом рынке автомобили своего РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:00

2023-07-31T16:00

2023-07-31T16:00

интервью

интервью - авторы

россия

авто

максим соколов ("автоваз")

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Бывший акционер "АвтоВАЗа" – французская Renault – не был заинтересован в поставках Lada в страны Африки, предпочитая продвигать на этом рынке автомобили своего бренда. Теперь же отечественный автогигант намерен наверстать упущенное и полностью реализовать свой экспортный потенциал. О том, с какими странами континента обсуждаются поставки Lada, когда будет возобновлено производство Granta на заводе в Египте, специальных модификациях для африканского рынка, а также увеличении выпуска самых дешевых комплектаций Lada и ценах на них, рассказал в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Максим Юрьевич, автомобили Lada сейчас поставляются в страны Африки?– В настоящий момент нет. Хотя в истории "АвтоВАЗа" на экспорт было поставлено в целом более восьми миллионов автомобилей, а непосредственно в страны Африки – около 150 тысяч. Наибольшая часть, в том числе машинокомплекты для нашего совместного предприятия с египетской компанией Al Amal, была поставлена именно в Республику Египет: около 95 тысяч. Пока мы видим, что логистические затраты достаточно велики и порой даже удваивают цены на нашу продукцию. Очень тяжело идут расчеты в национальных валютах, это тоже затрудняет наше взаимодействие. Особенно сейчас, когда у большинства наших банков нет системы SWIFT. Наша инициатива состоит в том, чтобы создать некий координационный расчетный центр с низколиквидными валютами на уровне государства или какого-либо государственного института. И на уровне Центрального банка активнее проводить политику в части установления прямых корреспондентских отношений в системе быстрых финансовых платежей – аналога SWIFT – для того, чтобы наши предприятия, в том числе, "АвтоВАЗ" могли быстрее, эффективнее и надежнее реализовывать свои партнерские проекты.– С какими странами континента вы обсуждаете возможный экспорт?– Во-первых, мы продолжаем переговорный процесс с нашим партнером – египетской компанией Al Amal, и именно Египет мы рассматриваем не только в качестве промышленного, но и логистического центра для дальнейших поставок и в хорошем смысле слова экспансии для других стран африканского континента. Аналогичный проект по партнерской сборке наших автомобилей мы также рассматриваем и с рядом других стран. Если говорить о Северной Африке, то в первую очередь с Алжиром. Надо отметить, что наши предыдущие акционеры, мягко говоря, не были заинтересованы в экспорте продукции "АвтоВАЗа", имея собственную продуктовую линейку Renault. Они, конечно, в первую очередь ориентировали именно свои автомобили на экспортные рынки Африки, а "АвтоВАЗ" традиционно экспортировался на рынки СНГ и ближнего зарубежья. Тем не менее, у нас есть опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 тысяч автомобилей Lada в год, то есть это сравнимо практически с объемами производства в 2022 году на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными африканскими странами, но и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко. Буквально накануне этого саммита у меня была большая повестка на встрече с послом Южно-Африканской Республики, где мы обсудили возможности и даже желание южноафриканского бизнеса импортировать наши автомобили. Он вспомнил, что его отец даже имел в свое время Niva. Но тем не менее эти Niva с правым рулем – в ЮАР и большинстве стран юга африканского континента левостороннее движение – уже давно не производятся.– Не рассматриваете возможность повторить подобные модификации? Или даже создать новые для африканского рынка?– Мы посмотрим, может быть, и этот продукт мы тоже возродим, если спрос будет достаточно стабильным, а бизнес-модель будет эффективной для "АвтоВАЗа". Но надо понимать, что нельзя взять то, что было: сейчас уже абсолютно другие требования по безопасности автомобилей. Это потребует серьезных усилий со стороны нашего инжиниринга и инжиниринга наших партнеров. Разработать новую модель – это вопрос не одного года.Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы как можно скорее восстановить, локализовать российскую компонентную базу и запустить новые продукты. Такие как Iskra, Lada Aura, кроссовер на платформе Vesta, поэтому это задача не первоочередная. Но если этот продукт окажется надежным, с точки зрения срока его поставки и маржинальности для нашей компании, конечно, мы будем заниматься разработкой таких продуктов.– Вы упомянули, что ведете переговоры о возобновлении выпуска Lada на египетской площадке Al Amal? Когда по вашим планам это произойдет?– Напомню, что первые поставки в Египет мы начали еще в далеком 1988 году, то есть 35 лет назад, а этот проект заработал в самом начале XXIвека – в 2001 году – и с тех пор мы поставили 95 тысяч машин и машинокомплектов. Сейчас из-за логистических проблем, трудностей с взаиморасчетами и до недавнего времени крепким курсом рубля – что хорошо только для расчетов внутри страны, но не для экспорта – поставлять нашу продукцию на египетский завод было не совсем эффективно с экономической точки зрения. Но мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года при решении этих вопросов нам удастся совместными усилиями возобновить это производство.– Какие модели встанут на конвейер?– Пока, наверное, это модель, которая до этого производилась, – модель Granta. В принципе египетский рынок тоже настроен на продажу самых бюджетных автомобилей – Lada Granta самая бюджетная в нашей линейке и, соответственно, мы дальше будем ориентироваться уже на развитие этого рынка.– Я верно понимаю, что вы планируете экспортировать машинокомплекты на Al Amal, и уже машины местной сборки поставлять в другие африканские страны? Речь же не идет о прямых поставках в страны этого континента?– Конечно, в первую очередь нас интересует именно такой формат, потому что мы сможем экономить на налогах, таможенных пошлинах, формально на утильсборе, который есть в нашей стране, и это будет гораздо дешевле для нашего конечного продукта.– Al Amal – это совместный проект с каирскими партнерами, не рассматривали ли вы возможность строительства собственного завода на территории Российской промышленной зоны в Египте?– Надо посмотреть на те условия, которые есть в текущем проекте: если они нас не будут удовлетворять, тогда, конечно, мы будем искать другие пути для развития нашего сотрудничества. Пока мы нацелены восстановить этот проект в том формате, в котором он работал с 2021 года.– Как вы считаете, в Африке на Lada будет большой спрос?– Мы видим потенциально очень высокий интерес. Особенно на наши традиционные модели, которые сейчас составляют основную массу производства. Это и Niva, которая является, наверное, самым удачным транспортным средством для передвижения по пересеченной местности с точки зрения цены-качества. Сегодняшняя Niva стоит ниже 10 тысяч долларов, а проходимость у нее выше, чем у кроссоверов других марок. Это в том числе самый бюджетный наш автомобиль Granta, его стоимость еще ниже: порядка 7-7,5 тысяч долларов. Я уверен, и наш флагман Vesta тоже заинтересует клиентов на африканском континенте. Дорожная инфраструктура там достаточно быстро развивается, вся наша сегодняшняя линейка может быть востребована для экспорта в страны африканского континента.– Какие у вас планы по экспорту в африканские страны в 2024 году?– В этом году мы в основном занимались обеспечением нашего российского рынка и рынков СНГ, а вот планы на 2024 год – в несколько раз увеличить объем экспортной продукции. В том числе, в страны африканского континента. Наша планка по общему экспорту на текущий год – до 10 тысяч автомобилей, могу сказать, что в следующем будет намного больше. Но эта цифра будет зависеть в основном от политики наших бизнес-партнеров в Узбекистане, Казахстане, где мы имеем сборочные проекты. Даже в большей степени от правительств этих стран, потому что необходимы решения по техническому регламенту и по другим условиям создания и развития бизнеса.– Кстати, когда начнется выпуск Lada на заводе вашего партнера в Узбекистане?– Со своей стороны, как производственники, мы полностью готовы к этому процессу, но опять же многое зависит от политики на уровне правительства.– Если говорить о ваших российских заводах, сейчас много слухов ходит об ижевской площадке. Вы действительно обсуждаете выпуск на ней машин совместно с китайским Dongfeng? В целом, со сколькими потенциальными партнерами ведутся переговоры?– Возможных партнеров несколько: я уже называл цифру три, а сейчас можно даже сказать и больше. Мы не раскрываем, с кем ведем переговоры, у нас есть договор о конфиденциальности. Планы по расконсервации площадки у нас действительно есть, но это не обязательно будет совместный продукт с новым партнером. Может быть, мы релоцируем туда ряд своих собственных проектов. В целом мы смотрим, как можно ускорить восстановление производства в Ижевске, в том числе, и с нашими восточными партнерами, но это скорее вопросы середины следующего года.– Под возможной релокацией собственных проектов вы имеете в виду перенос производства модели Largus из Тольятти?– Мы рассматриваем это вариант и готовим предложение для совета директоров. Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить. Этот вопрос встал перед нами не то, чтобы оперативно, но с учетом всех факторов по возможной недопоставке комплектующих со стороны наших поставщиков по проекту Largus – первые 600 комплектов мы подготовили, мы запустимся, покажем свою готовность – дальше в таком темпе они могу не успеть за нами опять из-за того, что их подставляют глобальные поставщики. Поэтому мы смотрим уже на среднесрочную, может даже долгосрочную перспективу: когда запустим проекты Iskra, кроссовер Vesta, Lada Aura, может другие новые продукты, то им всем вместе на площадке в Тольятти будет очень тесно.– В целом, какие у "АвтоВАЗа" требования к потенциальным новым партнерам?– Высокие. Во-первых, это современный модельный ряд. Во-вторых, это маржинальный бизнес-кейс: положительная финансовая модель, желательно на первоначальных стадиях крупноузловой сборки. В перспективе это переход к мелкоузловой сборке с возможностью дальнейшей локализации отдельных элементов, чтобы выполнять требования 719 постановления и новых СПИК, которые будут заключены по данному продукту.– Есть ли у вас планы также по расконсервации вашего завода "Лада Запад Тольятти" (бывшее СП с General Motors)?– С учетом того, что часть производственных мощностей была перенесена отсюда на основную площадку в Тольятти, где сейчас производятся обе Niva – Legend и Travel – говорить о том, что мы держим этот завод в горячем резерве не совсем справедливо. Да, мы имеем его в виду, это наш потенциальный дополнительный актив, но до этого мы должны набрать полную мощность всех пяти конвейерных ниток "АвтоВАЗа". Имею в виду и Ижевск, и Санкт-Петербург.– Вечно актуальна тема цен на автомобили Lada – что будет с ними в июле-августе?– Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние инфляции и курсовых изменений. Наша политика направлена на то, чтобы обеспечивать рынок нашей страны качественной продукцией с доступными ценами, и мы стараемся все для этого сделать. Мы подтверждаем наши планы произвести 400 тысяч автомобилей в этом году, как бы сложно это ни было с учетом того, что усиливается санкционное давление на нашу страну. Многие глобальные поставщики отказываются от поставок самых простейших компонентов, которые не находятся сегодня ни в каких санкционных списках. Идет масштабный отказ от поставок не только напрямую на "АвтоВАЗ", но и поставщикам различных субкомпонентов первого, второго и даже третьего уровня. Из-за этого они проваливаются в поставках непосредственно на наш конвейер, не обеспечивая их в полном объеме. Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения, и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоко-локализованными и, самое главное, бюджетными автомобилями. По ценовой планке на самые бюджетные модификации наших автомобилей мы остаемся на уровне ниже 700 тысяч рублей. Но это, конечно, не просто в сегодняшней ситуации. Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих машин, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить.– В июле дилеры пожаловались на поставку некомплектых Lada Vesta. У вас действительно есть дефицит устройств "ЭРА-ГЛОНАСС"?– Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Наши клиенты получают полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля. Многие наши поставщики – в том числе из-за того, что их подводят глобальные поставщики из-за рубежа – не выдерживают скорости поставок на конвейер "АвтоВАЗа" в связи с нашей увеличивающейся производительностью. Мы вышли фактически на пиковый, самый эффективный, но при этом самый напряженный режим работы по выпуску Vesta – 40 автомобилей в час. Чтобы не останавливать конвейер, мы принимаем специальные и часто непростые управленческие решения, производя автомобили с неполной комплектацией, но потом на наших заводских складах или на площадках дилеров дооборудуем их. Речь идет о самых простейших комплектующих. Например, пластиковыми крышками от тех же самых кнопок "ГЛОНАСС": не самих устройств, а именно крышками, которые закрывают кнопку включения "ГЛОНАСС". Установить такую деталь может даже школьник. Это также могут быть элементы декора салона, например, облицовка магнитолы на клипсах, что занимает максимум три-пять минут. Вот об этом может быть речь. Но говорить, о том, что это поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь.

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https://ria.ru/20230617/lada-1878672174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/oshibka-1821950509.html

https://ria.ru/20230726/lada-1886381036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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