Рейтинг@Mail.ru
Запад разоблачает "черную магию" России - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 31.07.2023 (обновлено: 08:02 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html
Запад разоблачает "черную магию" России
Запад разоблачает "черную магию" России - РИА Новости, 31.07.2023
Запад разоблачает "черную магию" России
Саммит Россия — Африка завершился. Нет ничего удивительного в том, что столь масштабное мероприятие получило широкое освещение в нашей прессе и в африканских... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:02
аналитика
в мире
россия
санкт-петербург
сша
йовери мусевени
эммерсон мнангагва
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886810143_0:228:3009:1921_1920x0_80_0_0_207aa9ba8d3a95a0a1ff5ba6d5969494.jpg
Саммит Россия — Африка завершился. Нет ничего удивительного в том, что столь масштабное мероприятие получило широкое освещение в нашей прессе и в африканских медиа. Но больше всего удивляет тот вал публикаций, которыми сопровождали этот саммит западные СМИ. Складывается впечатление, что в последние несколько дней все проблемы стран самого Запада отошли на задний план на фоне форума в Петербурге.Нет, мы, конечно, ожидали, что тамошние медиа постараются очернить саммит. Но чтобы он не сходил с первых полос основных газет на протяжении нескольких дней подряд — это в какой-то степени стало неожиданным. Особенно забавно, что эти издания постоянно пытались занизить значение мероприятия и его представительство. На целые развороты публиковался подробный анализ состава участников. Лидеров африканских государств, приехавших в Петербург, пересчитывали по головам, пытаясь доказать, что их было недостаточно. Трудно вспомнить, чтобы кто-то занимался тем же во время освещения аналогичных мероприятий с участием США или Евросоюза.А забавно это потому, что редакторы западной прессы совершенно не задавались вполне логичным вопросом: если саммит Россия — Африка настолько незначим и непредставителен, то почему же вы уделяете ему гораздо больше внимания, чем, скажем, "судьбоносной" встрече президента США и премьера Италии, которая состоялась в те же дни? Почему-то на первые полосы вы выносили фотографии с петербургского мероприятия, а не из Белого дома.Британская The Times посвятила огромную статью тому, что африканские лидеры якобы "проигнорировали саммит", снабдив ее фотографиями встреч с этими лидерами на российской земле. Но, признав наличие этих людей в Петербурге, газета постаралась пройтись по каждому из них в отдельности. Например, ей не понравилось, что в Россию приехал "престарелый диктатор Уганды" Йовери Мусевени. Что-то не припоминается, чтобы эта же газета свои статьи о визитах Байдена сопровождала словом "престарелый", а ведь он старше угандийского лидера. Или когда тот же Мусевени встречался с президентами США, он почему-то не обозначался как "диктатор". Видимо, российская почва такая: как только какой-то африканец ступает на нее — он тут же превращается в "престарелого" и "диктатора".А уж к каким примитивным фейкам и манипуляциям прибегали западные СМИ с целью скомпрометировать саммит! Взять, к примеру, публикацию газеты Financial Times. Она как бы о российском мероприятии, и в ней отдельной врезкой (чтобы бросалось в глаза) приводятся слова президента Кении Уильяма Руто: "Нас всех заставляют ехать на встречу, которая не имеет никакого значимого результата из-за шантажа". Внутри самой статьи упоминается, что фраза эта произносилась в мае и скорее относилась к прошедшему саммиту США — Африка. Но визуально это преподносится читателям так, как будто бы речь идет о мероприятии в России.Еще более грязные манипуляции совершаются западными СМИ относительно позиции африканских лидеров по поводу войны на Украине и зерновой сделки. Сначала аудиторию убеждали, что в Петербург съехались исключительно "марионетки России", а затем кинулись доказывать, что Африка что-то там "диктовала России".Здесь можно долго перечислять примеры совсем уж низкопробных передергиваний. Но вот один из самых выдающихся образчиков. Началось все с сообщения агентства Reuters под заголовком "Президент Зимбабве говорит, что у его страны есть продовольствие, но благодарен Путину за предложение зерна". Приводится вполне корректная цитата президента Эммерсона Мнангагвы: "Мы благодарны. У нас сейчас нет дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин) просто добавляет к тому, что у нас уже есть".А дальше пошло "творчество" русофобских СМИ. Канал Euronews преподносит очевидный фейк: "Зимбабве отказалось от бесплатного зерна". Можете и так и сяк разобрать цитату Мнангагвы — вы там не найдете отказа. Но разве это смущает антироссийскую пропаганду? Особенно развили этот фейк украинские СМИ. Вот только несколько характерных заголовков оттуда: "И даром не надо", "Президент Зимбабве намекнул Путину, что помощь РФ не нужна", "Дефицита зерна нет: президент Зимбабве отверг предложение Путина". И все в таком же духе.И опять-таки о "логике" преподнесения этих фейков. Украинские пропагандисты даже не замечают, что подобная "новость" соседствует у них с постоянным воем своих же политиков (включая самого Зеленского) о том, что Африка просто вымрет от голода, если не разблокировать зерновую сделку! Но если Киев сам раскручивает фейк о том, что Африка не нуждается даже в бесплатном зерне, то как это сопоставляется с причитаниями о том, что только платное украинское зерно спасет африканцев? Сами понимаете, киевская пропаганда с логикой несовместимы.Теперь западные политики бросили все силы на "ликвидацию последствий" саммита Россия — Африка в информационном поле. С экранов не сходят различные американские эксперты и дипломаты, чья цель заключается в "разоблачении черной магии", продемонстрированной в Петербурге. В этой связи они обвиняют Россию в "дезинформации". Но для этого им приходится врать все больше и больше. А соответственно, явственно проступают логические нестыковки вроде тех, о которых говорилось выше. Конечно, это понимают и на Африканском континенте, о чем его лидеры говорили прямо и откровенно в Петербурге.Ну а дальше, видя бесполезность своей лжи, западные пропагандисты включают единственный действенный механизм — диктат и шантаж. Американцы уже запустили кампанию угроз в адрес тех стран, чьи лидеры проявили "непослушание" и отправились на российский саммит. Причем обратите внимание на это признание от CNN (цитируем дословно): "Присутствие (президента ЮАР) Рамафосы и других африканских лидеров на саммите в Санкт-Петербурге на этой неделе подчеркнуло важность России для континента и неспособность западных держав изолировать Путина". И отсюда делается вывод: значит, надо подвергнуть жестким санкциям саму ЮАР.Вот и все, к чему сводится давняя африканская политика Запада: к методу кнута. Даже без пряников. Колониалисты иначе никогда не умели и не хотят учиться иным методам у России.
https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html
россия
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886810143_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5b4308f5ccb52961663ece9295f44396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, россия, санкт-петербург, сша, йовери мусевени, эммерсон мнангагва, форум "россия — африка"
Аналитика, В мире, Россия, Санкт-Петербург, США, Йовери Мусевени, Эммерсон Мнангагва, Форум "Россия — Африка"

Запад разоблачает "черную магию" России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка
Владимир Путин во время фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Саммит Россия — Африка завершился. Нет ничего удивительного в том, что столь масштабное мероприятие получило широкое освещение в нашей прессе и в африканских медиа. Но больше всего удивляет тот вал публикаций, которыми сопровождали этот саммит западные СМИ. Складывается впечатление, что в последние несколько дней все проблемы стран самого Запада отошли на задний план на фоне форума в Петербурге.
Нет, мы, конечно, ожидали, что тамошние медиа постараются очернить саммит. Но чтобы он не сходил с первых полос основных газет на протяжении нескольких дней подряд — это в какой-то степени стало неожиданным. Особенно забавно, что эти издания постоянно пытались занизить значение мероприятия и его представительство. На целые развороты публиковался подробный анализ состава участников. Лидеров африканских государств, приехавших в Петербург, пересчитывали по головам, пытаясь доказать, что их было недостаточно. Трудно вспомнить, чтобы кто-то занимался тем же во время освещения аналогичных мероприятий с участием США или Евросоюза.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия–Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия — Африка
29 июля, 23:38
А забавно это потому, что редакторы западной прессы совершенно не задавались вполне логичным вопросом: если саммит Россия — Африка настолько незначим и непредставителен, то почему же вы уделяете ему гораздо больше внимания, чем, скажем, "судьбоносной" встрече президента США и премьера Италии, которая состоялась в те же дни? Почему-то на первые полосы вы выносили фотографии с петербургского мероприятия, а не из Белого дома.
Британская The Times посвятила огромную статью тому, что африканские лидеры якобы "проигнорировали саммит", снабдив ее фотографиями встреч с этими лидерами на российской земле. Но, признав наличие этих людей в Петербурге, газета постаралась пройтись по каждому из них в отдельности. Например, ей не понравилось, что в Россию приехал "престарелый диктатор Уганды" Йовери Мусевени. Что-то не припоминается, чтобы эта же газета свои статьи о визитах Байдена сопровождала словом "престарелый", а ведь он старше угандийского лидера. Или когда тот же Мусевени встречался с президентами США, он почему-то не обозначался как "диктатор". Видимо, российская почва такая: как только какой-то африканец ступает на нее — он тут же превращается в "престарелого" и "диктатора".
А уж к каким примитивным фейкам и манипуляциям прибегали западные СМИ с целью скомпрометировать саммит! Взять, к примеру, публикацию газеты Financial Times. Она как бы о российском мероприятии, и в ней отдельной врезкой (чтобы бросалось в глаза) приводятся слова президента Кении Уильяма Руто: "Нас всех заставляют ехать на встречу, которая не имеет никакого значимого результата из-за шантажа". Внутри самой статьи упоминается, что фраза эта произносилась в мае и скорее относилась к прошедшему саммиту США — Африка. Но визуально это преподносится читателям так, как будто бы речь идет о мероприятии в России.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка
29 июля, 08:00
Еще более грязные манипуляции совершаются западными СМИ относительно позиции африканских лидеров по поводу войны на Украине и зерновой сделки. Сначала аудиторию убеждали, что в Петербург съехались исключительно "марионетки России", а затем кинулись доказывать, что Африка что-то там "диктовала России".
Здесь можно долго перечислять примеры совсем уж низкопробных передергиваний. Но вот один из самых выдающихся образчиков. Началось все с сообщения агентства Reuters под заголовком "Президент Зимбабве говорит, что у его страны есть продовольствие, но благодарен Путину за предложение зерна". Приводится вполне корректная цитата президента Эммерсона Мнангагвы: "Мы благодарны. У нас сейчас нет дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин) просто добавляет к тому, что у нас уже есть".
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
26 июля, 08:00
А дальше пошло "творчество" русофобских СМИ. Канал Euronews преподносит очевидный фейк: "Зимбабве отказалось от бесплатного зерна". Можете и так и сяк разобрать цитату Мнангагвы — вы там не найдете отказа. Но разве это смущает антироссийскую пропаганду? Особенно развили этот фейк украинские СМИ. Вот только несколько характерных заголовков оттуда: "И даром не надо", "Президент Зимбабве намекнул Путину, что помощь РФ не нужна", "Дефицита зерна нет: президент Зимбабве отверг предложение Путина". И все в таком же духе.
И опять-таки о "логике" преподнесения этих фейков. Украинские пропагандисты даже не замечают, что подобная "новость" соседствует у них с постоянным воем своих же политиков (включая самого Зеленского) о том, что Африка просто вымрет от голода, если не разблокировать зерновую сделку! Но если Киев сам раскручивает фейк о том, что Африка не нуждается даже в бесплатном зерне, то как это сопоставляется с причитаниями о том, что только платное украинское зерно спасет африканцев? Сами понимаете, киевская пропаганда с логикой несовместимы.
Саммит Россия — Африка. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

Абдельазиз Мессауди, Международная ассоциация Друзья Крыма и Ноур Нада Салем, Международная ассоциация Друзья Крыма на стенде радио Sputnik

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

28 июля 2023. Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Состоялось пленарное заседание.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сегодня в Северной столице идет дождь.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Подписано множество соглашений и меморандумов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Мавританским информационным агентством и информационным агентством и радио Sputnik

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

Сессия: Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

Участники сессии: Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Ожидается принятие итоговой декларации.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Стенд РИА Новости на II Cаммите и форуме Россия - Африка

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 18

На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 18

По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 18

Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 18

Состоялось пленарное заседание.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Сегодня в Северной столице идет дождь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 18

Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Подписано множество соглашений и меморандумов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 18

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 18

Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 18

В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 18

Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 18

Ожидается принятие итоговой декларации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
16 из 18

В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18
Теперь западные политики бросили все силы на "ликвидацию последствий" саммита Россия — Африка в информационном поле. С экранов не сходят различные американские эксперты и дипломаты, чья цель заключается в "разоблачении черной магии", продемонстрированной в Петербурге. В этой связи они обвиняют Россию в "дезинформации". Но для этого им приходится врать все больше и больше. А соответственно, явственно проступают логические нестыковки вроде тех, о которых говорилось выше. Конечно, это понимают и на Африканском континенте, о чем его лидеры говорили прямо и откровенно в Петербурге.
Ну а дальше, видя бесполезность своей лжи, западные пропагандисты включают единственный действенный механизм — диктат и шантаж. Американцы уже запустили кампанию угроз в адрес тех стран, чьи лидеры проявили "непослушание" и отправились на российский саммит. Причем обратите внимание на это признание от CNN (цитируем дословно): "Присутствие (президента ЮАР) Рамафосы и других африканских лидеров на саммите в Санкт-Петербурге на этой неделе подчеркнуло важность России для континента и неспособность западных держав изолировать Путина". И отсюда делается вывод: значит, надо подвергнуть жестким санкциям саму ЮАР.
Вот и все, к чему сводится давняя африканская политика Запада: к методу кнута. Даже без пряников. Колониалисты иначе никогда не умели и не хотят учиться иным методам у России.
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией
28 июля, 18:23
 
АналитикаВ миреРоссияСанкт-ПетербургСШАЙовери МусевениЭммерсон МнангагваФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала