https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html

Запад разоблачает "черную магию" России

Запад разоблачает "черную магию" России - РИА Новости, 31.07.2023

Запад разоблачает "черную магию" России

Саммит Россия — Африка завершился. Нет ничего удивительного в том, что столь масштабное мероприятие получило широкое освещение в нашей прессе и в африканских... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:02

аналитика

в мире

россия

санкт-петербург

сша

йовери мусевени

эммерсон мнангагва

форум "россия — африка"

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Саммит Россия — Африка завершился. Нет ничего удивительного в том, что столь масштабное мероприятие получило широкое освещение в нашей прессе и в африканских медиа. Но больше всего удивляет тот вал публикаций, которыми сопровождали этот саммит западные СМИ. Складывается впечатление, что в последние несколько дней все проблемы стран самого Запада отошли на задний план на фоне форума в Петербурге.Нет, мы, конечно, ожидали, что тамошние медиа постараются очернить саммит. Но чтобы он не сходил с первых полос основных газет на протяжении нескольких дней подряд — это в какой-то степени стало неожиданным. Особенно забавно, что эти издания постоянно пытались занизить значение мероприятия и его представительство. На целые развороты публиковался подробный анализ состава участников. Лидеров африканских государств, приехавших в Петербург, пересчитывали по головам, пытаясь доказать, что их было недостаточно. Трудно вспомнить, чтобы кто-то занимался тем же во время освещения аналогичных мероприятий с участием США или Евросоюза.А забавно это потому, что редакторы западной прессы совершенно не задавались вполне логичным вопросом: если саммит Россия — Африка настолько незначим и непредставителен, то почему же вы уделяете ему гораздо больше внимания, чем, скажем, "судьбоносной" встрече президента США и премьера Италии, которая состоялась в те же дни? Почему-то на первые полосы вы выносили фотографии с петербургского мероприятия, а не из Белого дома.Британская The Times посвятила огромную статью тому, что африканские лидеры якобы "проигнорировали саммит", снабдив ее фотографиями встреч с этими лидерами на российской земле. Но, признав наличие этих людей в Петербурге, газета постаралась пройтись по каждому из них в отдельности. Например, ей не понравилось, что в Россию приехал "престарелый диктатор Уганды" Йовери Мусевени. Что-то не припоминается, чтобы эта же газета свои статьи о визитах Байдена сопровождала словом "престарелый", а ведь он старше угандийского лидера. Или когда тот же Мусевени встречался с президентами США, он почему-то не обозначался как "диктатор". Видимо, российская почва такая: как только какой-то африканец ступает на нее — он тут же превращается в "престарелого" и "диктатора".А уж к каким примитивным фейкам и манипуляциям прибегали западные СМИ с целью скомпрометировать саммит! Взять, к примеру, публикацию газеты Financial Times. Она как бы о российском мероприятии, и в ней отдельной врезкой (чтобы бросалось в глаза) приводятся слова президента Кении Уильяма Руто: "Нас всех заставляют ехать на встречу, которая не имеет никакого значимого результата из-за шантажа". Внутри самой статьи упоминается, что фраза эта произносилась в мае и скорее относилась к прошедшему саммиту США — Африка. Но визуально это преподносится читателям так, как будто бы речь идет о мероприятии в России.Еще более грязные манипуляции совершаются западными СМИ относительно позиции африканских лидеров по поводу войны на Украине и зерновой сделки. Сначала аудиторию убеждали, что в Петербург съехались исключительно "марионетки России", а затем кинулись доказывать, что Африка что-то там "диктовала России".Здесь можно долго перечислять примеры совсем уж низкопробных передергиваний. Но вот один из самых выдающихся образчиков. Началось все с сообщения агентства Reuters под заголовком "Президент Зимбабве говорит, что у его страны есть продовольствие, но благодарен Путину за предложение зерна". Приводится вполне корректная цитата президента Эммерсона Мнангагвы: "Мы благодарны. У нас сейчас нет дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин) просто добавляет к тому, что у нас уже есть".А дальше пошло "творчество" русофобских СМИ. Канал Euronews преподносит очевидный фейк: "Зимбабве отказалось от бесплатного зерна". Можете и так и сяк разобрать цитату Мнангагвы — вы там не найдете отказа. Но разве это смущает антироссийскую пропаганду? Особенно развили этот фейк украинские СМИ. Вот только несколько характерных заголовков оттуда: "И даром не надо", "Президент Зимбабве намекнул Путину, что помощь РФ не нужна", "Дефицита зерна нет: президент Зимбабве отверг предложение Путина". И все в таком же духе.И опять-таки о "логике" преподнесения этих фейков. Украинские пропагандисты даже не замечают, что подобная "новость" соседствует у них с постоянным воем своих же политиков (включая самого Зеленского) о том, что Африка просто вымрет от голода, если не разблокировать зерновую сделку! Но если Киев сам раскручивает фейк о том, что Африка не нуждается даже в бесплатном зерне, то как это сопоставляется с причитаниями о том, что только платное украинское зерно спасет африканцев? Сами понимаете, киевская пропаганда с логикой несовместимы.Теперь западные политики бросили все силы на "ликвидацию последствий" саммита Россия — Африка в информационном поле. С экранов не сходят различные американские эксперты и дипломаты, чья цель заключается в "разоблачении черной магии", продемонстрированной в Петербурге. В этой связи они обвиняют Россию в "дезинформации". Но для этого им приходится врать все больше и больше. А соответственно, явственно проступают логические нестыковки вроде тех, о которых говорилось выше. Конечно, это понимают и на Африканском континенте, о чем его лидеры говорили прямо и откровенно в Петербурге.Ну а дальше, видя бесполезность своей лжи, западные пропагандисты включают единственный действенный механизм — диктат и шантаж. Американцы уже запустили кампанию угроз в адрес тех стран, чьи лидеры проявили "непослушание" и отправились на российский саммит. Причем обратите внимание на это признание от CNN (цитируем дословно): "Присутствие (президента ЮАР) Рамафосы и других африканских лидеров на саммите в Санкт-Петербурге на этой неделе подчеркнуло важность России для континента и неспособность западных держав изолировать Путина". И отсюда делается вывод: значит, надо подвергнуть жестким санкциям саму ЮАР.Вот и все, к чему сводится давняя африканская политика Запада: к методу кнута. Даже без пряников. Колониалисты иначе никогда не умели и не хотят учиться иным методам у России.

https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

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аналитика, в мире, россия, санкт-петербург, сша, йовери мусевени, эммерсон мнангагва, форум "россия — африка"