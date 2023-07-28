https://ria.ru/20230728/sammit-1886820926.html

Саммит Россия — Африка. День второй

Саммит Россия — Африка. День второй - РИА Новости, 28.07.2023

Саммит Россия — Африка. День второй

Саммит и форум Россия — Африка в самом разгаре. Второй день мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:00

2023-07-28T13:00

2023-07-28T19:13

фото

россия

африка

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

экономика

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Саммит и форум Россия — Африка в самом разгаре. Второй день мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

россия

африка

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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