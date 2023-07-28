https://ria.ru/20230728/stalino-1886863334.html

Сталино. Часть 1. Шахтеры Донбасса против итальянской кавалерии

Сталино. Часть 1. Шахтеры Донбасса против итальянской кавалерии - РИА Новости, 28.07.2023

Сталино. Часть 1. Шахтеры Донбасса против итальянской кавалерии

Готовиться к войне жители Донбасса начали уже летом 1941 года. Немецкое командование стремилось заполучить промышленность и ресурсы региона. На пути элитных частей Вермахта встали подразделения шахтеров Донбасса. Они приняли на себя основной удар в боях за Сталино.

2023-07-28T14:00

2023-07-28T14:00

2023-07-28T15:57

освобождение

донбасс

великая отечественная война (1941-1945)

донецк

красная армия

ссср

днр

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Сталино. Часть 1. Шахтеры Донбасса против итальянской кавалерии Готовиться к войне жители Донбасса начали уже летом 1941 года. Немецкое командование стремилось заполучить промышленность и ресурсы региона. На пути элитных частей Вермахта встали подразделения шахтеров Донбасса. Они приняли на себя основной удар в боях за Сталино. Кем были защитники столицы Донбасса? Почему итальянские части понесли огромные потери в битвах за город? И как началась оккупация Сталино? audio/mpeg

Сталино. Часть 1. Шахтеры Донбасса против итальянской кавалерии Готовиться к войне жители Донбасса начали уже летом 1941 года. Немецкое командование стремилось заполучить промышленность и ресурсы региона. На пути элитных частей Вермахта встали подразделения шахтеров Донбасса. Они приняли на себя основной удар в боях за Сталино. Кем были защитники столицы Донбасса? Почему итальянские части понесли огромные потери в битвах за город? И как началась оккупация Сталино? audio/mpeg

Кем были защитники столицы Донбасса? Почему итальянские части понесли огромные потери в битвах за город? И как началась оккупация Сталино?Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода заведующую Музеем Великой Отечественной Войны города Донецк Декурно Людмилу Ливерьевну.Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Ярослав ЯценкоРедактор: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Руслан Жигалов

донбасс

донецк

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, великая отечественная война (1941-1945), донецк, аудио, красная армия, ссср, днр, освобождение 1943