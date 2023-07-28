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Межгосударственные отношения России и Ливии

Межгосударственные отношения России и Ливии - РИА Новости, 28.07.2023

Межгосударственные отношения России и Ливии

Официально дипломатические отношения между СССР и Ливией были установлены 4 сентября 1955 года. Однако новый виток развития двусторонних отношений наступил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:16

2023-07-28T01:16

2023-07-28T01:17

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Официально дипломатические отношения между СССР и Ливией были установлены 4 сентября 1955 года. Однако новый виток развития двусторонних отношений наступил после революции "Аль-Фатех" 1 сентября 1969 года, в результате которой марионеточный режим короля Идриса ас-Сенуси был свергнут группой молодых военных, назвавших себя "Свободные офицеры юнионисты-социалисты" во главе с Муаммаром Каддафи, и было объявлено, что Ливия становится на новый, социалистический путь развития.Важным фактором в сближении Советского Союза с Ливией играло военно-стратегическое положение страны, поскольку Ливия, будучи расположенной вблизи важных морских коммуникаций, занимает важное стратегическое положение и связывает страны Западной Европы с Ближним Востоком. Также развитию советско-ливийских отношений способствовал антиамериканский вектор политики Джамахирии.В 1970-е годы Ливия стала стратегическим партнером СССР среди африканских государств. 4 марта 1972 года был дан старт военному сотрудничеству – было подписано советско-ливийское соглашение, одним из пунктов которого было сотрудничество в военной области. Как результат, к концу этого года Ливия получила первую партию танков Т-54.Вторая половина 1970-х – 1980-е годы стали временем тесного сотрудничества Ливии с СССР, которое развивалось, в первую очередь, в военно-технической сфере (поставка военной техники, откомандирование на работу военных специалистов и др.). Кроме того, из СССР в Ливию поставлялись машины, транспортные средства, энергетическое оборудование, стройматериалы, прокат и др., а из Ливии в Советский Союз – в счет оплаты и в качестве импорта – нефть.В Средиземном море постоянно находилась эскадра военных кораблей СССР. Военные корабли могли в любое время зайти в любой порт Ливии. Для советских ВМС это имело огромное значение. В начале 1980-х годов представители обеих стран регулярно поддерживали контакт. Муаммар Каддафи трижды посещал Москву с официальными визитами: в 1976, 1981 и в 1985 годах. В первые два визита лидера ливийской революции принимал Леонид Брежнев, в 1985 году – Михаил Горбачев.Достигнув пика к середине 1980-х годов, двусторонние отношения СССР и Ливии пошли на убыль после начала перестройки.После распада Советского Союза и окончания "холодной войны" экономическое сотрудничество России с Ливией было практически полностью свернуто. Причиной этому, по мнению ряда экспертов, стало сближение США и России и, как следствие, нежелание Москвы вступать в американо-ливийскую конфронтацию.В марте 1992 года Российская Федерация проголосовала в Совете Безопасности ООН за принятие резолюции о введении экономических санкций и блокаде авиаперевозок по отношению к Ливии (Ливию обвинили в причастности ее граждан к взрывам самолета США над Шотландией в 1988 году и авиалайнера французской авиакомпании UTA в 1989 году).Присоединение России к санкциям приостановило выполнение уже достигнутых договоренностей между странами. Москве пришлось отказаться от воплощения в жизнь совместных проектов в нефтегазовой сфере, электроэнергетике и в области транспортной инфраструктуры.Объемы российско-ливийского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества сократились практически до нуля. Урон был нанесен сотрудничеству и в военной области. Отныне Россия не могла поставлять в Ливию авиационную технику (причем как военную, так и гражданскую), запасные части к поставленной ранее военной технике. Была прекращена подготовка ливийских военных и гражданских специалистов в РФ, последовал вывод из Ливии российских военно-технических специалистов и консультантов, численность которых к 1992 году составляла около 2,8 тысячи человек. Ливия оказалась не в состоянии выплачивать свой долг перед СССР, который по разным источникам составлял от 3,5 до 4,6 миллиарда долларов. До введения эмбарго Ливия исправно платила СССР около одного миллиарда долларов ежегодно за поставки оборудования и вооружения и работу военных специалистов. В целом, общие потери для СССР и ее преемницы России от применения санкций составили, по оценкам экспертов, примерно 40 миллиардов долларов. Со времени принятия санкций, когда представитель РФ в СБ ООН ни разу не воздержался от голосования, отношения между странами носили ограниченный характер.С приходом в 1996 году на пост министра иностранных дел РФ Евгения Примакова Россия предприняла определенные шаги к возобновлению двусторонних отношений. В марте 1996 года состоялся визит заместителя председателя правительства Олега Давыдова в Триполи. По итогам его переговоров с ливийским руководством было достигнуто соглашение о возобновлении двустороннего экономического сотрудничества. Была достигнута договоренность о реализации совместных проектов на сумму около 10-11 миллиардов долларов. Речь шла об участии российских компаний в строительстве на территории Ливии железных дорог, электростанций, линий электропередачи и реконструкции ранее построенных при помощи России промышленных объектов. Действие международных санкций против Ливии было приостановлено в апреле 1999 года. Россия вышла из режима международных санкций в мае 1999 года, когда президент РФ Борис Ельцин, сославшись на резолюцию СБ ООН № 1192, подписал указ, предписывающий всем юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, "исходить в своей деятельности из того, что с 5 апреля 1999 года и до особого распоряжения приостанавливается действие мер" в отношении Ливии. Это дало новый толчок в развитии политического диалога между Ливией и Россией, активизировались встречи на различных уровнях, началась реализация многих контрактов, заключенных ранее.16-17 апреля 2008 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Ливию с официальным визитом. Это был первый визит такого уровня за всю историю двусторонних отношений. Торжественная церемония встречи президента России состоялась в резиденции ливийского лидера Муамара Каддафи "Азизия". Затем лидеры двух стран осмотрели мемориал: небольшое двухэтажное здание со следами американской бомбардировки 1986 года. После церемонии встречи состоялась беседа Владимира Путина и Муамара Каддафи.Стороны обсудили перспективы российско-ливийского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и проблематику нераспространения ядерного оружия. Затрагивались вопросы безопасности в районе Персидского залива, ближневосточного урегулирования. Лидеры двух стран также высказались в пользу укрепления роли ООН.17 апреля 2008 года Муамар Каддафи пригласил Владимира Путина на завтрак к себе домой. За рабочим завтраком стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и ряд международных проблем. Завтрак проходил в формате "один на один".Позже в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд документов, в том числе несколько межправительственных и коммерческих соглашений. В частности, были подписаны Политическая декларация об укреплении дружбы и развития сотрудничества между двумя странами и Декларация о намерениях по развитию многоотраслевого сотрудничества между странами, а также несколько межправительственных соглашений: о поощрении и взаимной защите капиталовложений, о торгово-экономических и финансовых отношениях, речь в котором, в частности, шла об урегулировании ливийского долга, оставшегося со времен СССР. Вопрос урегулирования долга Ливии перед бывшим СССР был одним из ключевых вопросов подготовки российско-ливийского саммита.Как сообщал вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин, Москва списала долг в обмен на многомиллиардные контракты для российских компаний. Основной из них – с ОАО "РЖД" на строительство 500-километрового участка дороги Сирт-Бенгази. Сумма контракта составила 2 миллиарда 200 миллионов евро."Газпром" и "Национальная нефтегазовая компания Ливии" договорились о создании совместного предприятия, которое, как планировалось, будет работать абсолютно по всем направлениям сотрудничества в газовой и нефтяной отрасли: от геологоразведки, добычи, транспорта до сбыта – как в области газа, так и в области нефти. Сумма военных контрактов была довольно существенной и оценивалась примерно в 1,3 миллиарда долларов, но данные контракты фактически лишь намечались. Ливия проявляла интерес ко многим российским вооружениям: системам ПВО С-300ПМУ-2, ТОР-М2Э, Бук-М2Э, интересовалась самолетами Су-30 и Су-35, думала о модернизации танков Т-72 и покупке новых Т-90С. 31 октября – 2 ноября 2008 года Россию с официальным визитом посетил руководитель ливийской революции Муамар Каддафи. Это был первый визит ливийского лидера в Россию за последние 23 года. Во время визита в Москву Муамар Каддафи жил в бедуинском шатре в Тайницком парке Кремля.31 октября президент России Дмитрий Медведев принял ливийского гостя в загородной резиденции – замке "Майендорф". Беседа проходила в формате "один на один" 1 ноября Медведев и Каддафи провели переговоры в Кремле. В ходе встречи обсуждалось наращивание экономического сотрудничества, в частности в нефтегазовой сфере, вопросы координации в области внешней политики. В этот же день состоялась встреча премьер-министра РФ Владимира Путина и лидера ливийской революции Муамара Каддафи, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.Премьер-министр Владимир Путин и лидер ливийской революции Муамар Каддафи также посетили концерт французской певицы Мирей Матье, который проходил в Государственном Кремлевском дворце. После концерта лидер революции пригласил российского премьера и легендарную француженку к себе в гости в шатер. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. Российская сторона находится в тесном контакте со всеми ливийскими политическими силами. При этом Россия занимает твердую позицию в поддержку политического процесса, основанного на императиве обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности Ливии.В рамках этого курса 26-29 июня и 28 ноября – 3 декабря 2016 года, 13-15 августа 2017 года, а также 30-31 мая и 21 августа 2019 года в Москве состоялись переговоры с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром.23 октября 2019 года глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж по приглашению президента РФ Владимира Путина принял участие в форуме "Россия – Африка" в Сочи в качестве законного главы международно признанного ливийского руководства. В 2020 году политические контакты продолжали развиваться. Председатель палаты депутатов Ливии Акила Салех посетил Москву в июле и в ноябре, министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла – в июне и в декабре. Заместитель председателя президентского совета, заместитель председателя правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтиг находился в России в июне 2020 года и в январе 2021 года. Россия приветствовала избрание Мухаммеда Менфи председателем Президентского совета и Абдельхамида Дбейбы главой Правительства национального единства (ПНЕ) на переходный период в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве 5 февраля 2021 года. 14-16 апреля 2021 года в России с визитом побывал председатель ПНЕ Абдельхамид Дбейба. Он провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, имел рабочие встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным, секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу и развернутые консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В августе 2021 года Москву с рабочим визитом посетила министр иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Наджла Манкуш.24 сентября 2021 года "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошли переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и председателя Президентского совета Ливии Мухаммеда Менфи.В течение 2022 года регулярно проводились встречи специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с послом Ливии в Москве Мухаммедом Маграви.26 мая 2023 года в Москве состоялась встреча Михаила Богданова с советником по национальной безопасности Ливии Ибрагимом Бушенафом. Возможности вывода двусторонних торгово-экономических связей на более высокий уровень на сегодняшний день остаются ограниченными по причине сохраняющейся нестабильности в Ливии.В то же время ПАО "Газпром" продолжает совместную работу с немецкой компанией Wintershall AG по периодической добыче нефти на двух концессиях, находящихся в 600 километрах к югу от Бенгази. Сотрудники компании "Татнефть" разрабатывают нефтяной участок в районе Гадамеса."Татнефть" работала в Ливии с 2005 до 2014 год по концессионному соглашению, когда в стране началась новая гражданская война. В 2017 году глава компании говорил, что "Татнефть" не планирует возобновлять добычу в Ливии до полной стабилизации обстановки в стране. Однако в октябре 2021 года компания возобновила геологоразведочные проекты в Ливии. В частности, было продолжено бурение скважины в районе Аль-Хамада в бассейне Гадамес, который находится недалеко от границы Ливии и Туниса, приостановленное в феврале 2011 года на глубине 1,9 километров. В 2021 году товарооборот России с Ливией составил почти 332 миллиона долларов, увеличившись на 173,79% по сравнению с 2020 годом (121,2 миллиона долларов). Двусторонняя торговля была представлена российским экспортом, основу которого составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – более 80% от всего объема экспорта России в Ливию (в 2020 году – 80,17%).В ходе обсуждения вопросов налаживания делового партнерства российская сторона постоянно акцентирует, что полноценное возобновление деятельности в Ливии российских экономоператоров, в том числе в рамках реализации приостановленных с 2011 года проектов (строительство железной дороги Сирт-Бенгази, геологоразведка и добыча нефти и газа), станет возможным только после полной нормализации ситуации в сфере безопасности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ливия, россия