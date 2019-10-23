Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T08:25Z
https://ria.ru/20191023/1560094760.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156008/27/1560082756_0:0:2805:1578_1036x0_80_0_0_7cd710fe8452c59d23f1efdf8ee3c003.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава ПНС Ливии хочет обсудить в Сочи сотрудничество в сельском хозяйстве

08:22 23.10.2019 (обновлено: 08:25 23.10.2019)
130
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж намерен обсудить на саммите Россия – Африка вопрос сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, закупку российской пшеницы, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Саррадж приехал (на саммит - ред.) с огромным интересом продемонстрировать свою заинтересованность в работе и в кооперации в экономическим аспекте между Россией и Ливией. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, это закупка российской пшеницы", - сказал Деньгов.
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов во время интервью
08:18РИА Новости
Глава контактной группы рассказал о российско-ливийских энергопроектах
В Сочи 23-24 октября пройдут первый саммит Россия – Африка и экономический форум. На него приглашены руководители всех государств континента. Председательствовать на саммите будут президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году также временно возглавляет Африканский союз.
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Вчера, 20:29Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава ПНС Ливии прибыл в Сочи на саммит "Россия – Африка"
510011
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЛивияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов во время интервью
Глава контактной группы рассказал о российско-ливийских энергопроектах
РИА
Новости
Истребитель Су-30СМ
Россия завершила поставки истребителей Су-30К Анголе
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов
Деньгов: Ливия надеется на российскую помощь в строительстве электростанции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Россия поставила Эфиопии ЗРПК "Панцирь-С1", заявили в "Рособоронэкспорте"
Лента
новостей
Израильские военнослужащие
В Ливане упал израильский военный беспилотник
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Эксперт оценила создаваемую в Китае систему ракетного предупреждения
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
ВВС армии Хафтара нанесли удары по складам оружия в аэропорту Триполи
Новые вагоны Екатеринбургского метро
"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Синдзо Абэ потребовал от властей Китая освободить японского профессора
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла
Глава МИД ПНС Ливии исключил встречу с Хафтаром в Сочи
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Минобороны США прибыл в Багдад с необъявленным визитом
Президент РФ Владимир Путин
Путин: ОАЭ заинтересовались проектами России и Египта в промышленности
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Президент Египта пригласил Путина на начало строительства АЭС в эд-Дабаа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
Лента новостейМолния