Глава ПНС Ливии хочет обсудить в Сочи сотрудничество в сельском хозяйстве

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж намерен обсудить на саммите Россия – Африка вопрос сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, закупку российской пшеницы, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Саррадж приехал (на саммит - ред.) с огромным интересом продемонстрировать свою заинтересованность в работе и в кооперации в экономическим аспекте между Россией и Ливией. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, это закупка российской пшеницы", - сказал Деньгов.