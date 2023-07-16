https://ria.ru/20230716/liviya-1884417678.html

Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях

Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях - РИА Новости, 16.07.2023

Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях

Министерство нефти и газа Ливии объявило о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях страны - Эль-Филь и Эш-Шарара после их разблокировки со... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T00:28

2023-07-16T00:28

2023-07-16T00:28

ливия

триполи

женева (город)

муаммар каддафи

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ТУНИС, 16 июл - РИА Новости. Министерство нефти и газа Ливии объявило о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях страны - Эль-Филь и Эш-Шарара после их разблокировки со стороны протестующих, говорится в заявлении ведомства. Ранее глава Высшего совета племен Аль-Азвия шейх Аль-Сенусси Аль-Халик рассказал РИА Новости, что протестующие в Ливии заблокировавшие ранее работу на двух крупнейших месторождения страны - Эль-Филь и Эш-Шарара намерены покинуть нефтеполя поскольку бывший министра финансов кабмина в Триполи был освобожден. "Возобновлены работы и добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, которым управляет Akakus Oil Operations Company, и месторождение Эль-Филь, которым управляет нефтегазовая компания Mellitah, добыча на которых была приостановлена со вчерашнего дня", - сообщило ведомство. В четверг протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны - Эль-Филь и Эш-Шарара. По словам протестующих, являющихся в основном выходцами из племени Аль-Азвия, поводом для такой акции протеста стало задержание в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари. В субботу стало известно, что экс-глава министерства финансов ПНС был освобожден после вмешательства генерального прокурора страны. Ранее министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) страны Мухаммед Аун заявил, что Ливия теряет около 340 тысяч баррелей в сутки из-за закрытия племенами двух нефтяных месторождений. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.

https://ria.ru/20230715/neft-1884402010.html

https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

ливия

триполи

женева (город)

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ливия, триполи, женева (город), муаммар каддафи, оон, халифа хафтар, фатхи башага , в мире