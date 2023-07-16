https://ria.ru/20230716/liviya-1884417678.html
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях - РИА Новости, 16.07.2023
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях
Министерство нефти и газа Ливии объявило о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях страны - Эль-Филь и Эш-Шарара после их разблокировки со... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T00:28
2023-07-16T00:28
2023-07-16T00:28
ливия
триполи
женева (город)
муаммар каддафи
оон
халифа хафтар
фатхи башага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34003/52/340035214_0:143:3051:1859_1920x0_80_0_0_dc67048cffd95506fe70f75f8ca277ff.jpg
ТУНИС, 16 июл - РИА Новости. Министерство нефти и газа Ливии объявило о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях страны - Эль-Филь и Эш-Шарара после их разблокировки со стороны протестующих, говорится в заявлении ведомства. Ранее глава Высшего совета племен Аль-Азвия шейх Аль-Сенусси Аль-Халик рассказал РИА Новости, что протестующие в Ливии заблокировавшие ранее работу на двух крупнейших месторождения страны - Эль-Филь и Эш-Шарара намерены покинуть нефтеполя поскольку бывший министра финансов кабмина в Триполи был освобожден. "Возобновлены работы и добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, которым управляет Akakus Oil Operations Company, и месторождение Эль-Филь, которым управляет нефтегазовая компания Mellitah, добыча на которых была приостановлена со вчерашнего дня", - сообщило ведомство. В четверг протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны - Эль-Филь и Эш-Шарара. По словам протестующих, являющихся в основном выходцами из племени Аль-Азвия, поводом для такой акции протеста стало задержание в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари. В субботу стало известно, что экс-глава министерства финансов ПНС был освобожден после вмешательства генерального прокурора страны. Ранее министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) страны Мухаммед Аун заявил, что Ливия теряет около 340 тысяч баррелей в сутки из-за закрытия племенами двух нефтяных месторождений. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.
https://ria.ru/20230715/neft-1884402010.html
https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
ливия
триполи
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34003/52/340035214_192:0:2859:2000_1920x0_80_0_0_8115ec0ba77ff9fb10c07253a2da0a6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, триполи, женева (город), муаммар каддафи, оон, халифа хафтар, фатхи башага , в мире
Ливия, Триполи, Женева (город), Муаммар Каддафи, ООН, Халифа Хафтар, Фатхи Башага , В мире
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейших месторождениях
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших в стране месторождениях
ТУНИС, 16 июл - РИА Новости. Министерство нефти и газа Ливии объявило о возобновлении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях страны - Эль-Филь и Эш-Шарара после их разблокировки со стороны протестующих, говорится в заявлении ведомства.
Ранее глава Высшего совета племен Аль-Азвия шейх Аль-Сенусси Аль-Халик рассказал РИА Новости, что протестующие в Ливии заблокировавшие ранее работу на двух крупнейших месторождения страны - Эль-Филь и Эш-Шарара намерены покинуть нефтеполя поскольку бывший министра финансов кабмина в Триполи
был освобожден.
СМИ: американские военные вывезли из Сирии еще 35 автоцистерн с нефтью
"Возобновлены работы и добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, которым управляет Akakus Oil Operations Company, и месторождение Эль-Филь, которым управляет нефтегазовая компания Mellitah, добыча на которых была приостановлена со вчерашнего дня", - сообщило ведомство.
В четверг протестующие в Ливии заблокировали два крупнейших месторождения страны - Эль-Филь и Эш-Шарара. По словам протестующих, являющихся в основном выходцами из племени Аль-Азвия, поводом для такой акции протеста стало задержание в столице страны Триполи их соплеменника, бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари.
В субботу стало известно, что экс-глава министерства финансов ПНС был освобожден после вмешательства генерального прокурора страны.
Ранее министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) страны Мухаммед Аун заявил, что Ливия теряет около 340 тысяч баррелей в сутки из-за закрытия племенами двух нефтяных месторождений.
Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара
. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве
под эгидой ООН
избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги
временно руководит Усама Хамад.
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть