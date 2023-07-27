https://ria.ru/20230727/eritreya-1886369040.html

Межгосударственные отношения России и Эритреи

Межгосударственные отношения России и Эритреи - РИА Новости, 27.07.2023

Межгосударственные отношения России и Эритреи

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Государством Эритрея были установлены 24 мая 1993 года. Посольство России в Асмэре было открыто в 1994... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:12

2023-07-27T01:12

2023-07-27T01:12

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россия

эритрея

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Государством Эритрея были установлены 24 мая 1993 года. Посольство России в Асмэре было открыто в 1994 году, Эритреи в Москве – в 1996 году.Позиции России и Эритреи по большинству ключевых международных вопросов совпадают или близки. Эритрея неоднократно выступала на многосторонних площадках в качестве последовательного союзника России. В марте 2022 года Эритрея стала одной из пяти стран (также Россия, Белоруссия, Сирия и КНДР), выступивших против резолюции Генассамблеи ООН с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине. Эритрея была соавтором проекта резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока".Регулярно поддерживается политический диалог.31 мая 2023 года состоялся первый официальный визит президента Эритреи Исайяса Афеворки в Россию. В Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры с эритрейским коллегой, в ходе которых было принято решение подписать ряд межправительственным соглашений, в том числе по развитию торгово-экономических связей. Президент Эритреи Исайяс Афеворки встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 сентября 2011 года в Нью-Йорке (США). 26 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Эритрею, где был принят президентом страны Исайясом Афеворки.Лавров также встретился с министром иностранных дел Османом Салехом. Это визит стал первым такого уровня с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.Главы МИД Эритреи неоднократно посещали Россию, а также имели контакты с российским министром иностранных дел "на полях" международных форумов. 14 апреля 2005 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Эритреи Али Саидом Абделлой, находившимся в Москве с рабочим визитом. 17 февраля 2014 года Лавров провел переговоры с главой МИД Эритреи Османом Салехом, прибывшим в Москву с рабочим визитом. По его итогам был подписан Протокол о консультациях между министерствами иностранных дел двух стран. Очередные переговоры министров состоялись 30 января 2017 года в Москве, 31 августа 2018 года в Сочи, 27 апреля 2022 года в Москве, 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 22 марта 2023 года в Сочи. 23-24 октября 2019 года в Сочи министр иностранных дел Эритреи Осман Салех принимал участие в первом саммите и экономическом форуме "Россия – Африка".Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в 2013, 2018 и 2022 годах был принят президентом Эритреи Исайясом Афеворки и главой внешнеполитического ведомства страны Османом Салехом. В июне 2014 года Богданов и Салех провели переговоры в ходе визита Салеха в Россию. 23 сентября 2014 года в Нью-Йорке "на полях" 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла их очередная встреча.27-28 апреля 2018 года в Эритрее находилась делегация Свердловской области во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В рамках визита он встретился с президентом Эритреи Иаяйясом Афеворки, министром иностранных дел Османом Салехом и другими официальными лицами. В феврале-марте 2019 года в Эритрее с визитом находилась делегация Свердловской области во главе с заместителем губернатора Свердловской области Сергеем Бидонько. Он провел переговоры с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом. Эритрея развивает связи с Крымом. В июне 2014 года министр иностранных дел Осман Салех первым из высокопоставленных зарубежных представителей посетил Крым после воссоединения полуострова с Россией. В 2018 году делегация Эритреи участвовала в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и "Форуме друзей Крыма". Растет двусторонняя торговля. Товарооборот между двумя странами в 2020 году составил 0,4 миллиона долларов. В 2021 году он достиг 9,3 миллиона долларов. Экспорт составил 9,2 миллиона долларов, в его основе – злаки. Импорт составил 130,8 тысяч долларов. В его основе – предметы одежды и принадлежности к одежде. В 2022 году товарооборот между Россией и Эритреей составил 13,5 миллионов долларов (экспорт: 12,7 миллионов долларов, из них 11,5 миллионов долларов – пшеница (27,5 тысячи тонн); импорт: 0,776 миллиона долларов). В январе 2023 года Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике. В июне 2018 года Эритрею посетила делегация Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Целью визита было обсуждении возможностей для сотрудничества между российской и эритрейскими компаниями по поставкам продукции ЧТПЗ в Асмэру, по разработке месторождений поташа, золота, меди, цинка, нефти и газа и приобретению металлолома. Эритрея выражает заинтересованность в развитии связей с автомобильными заводами "Урал" и "Камаз". В 2018 году "Камаз" поставил в Эритрею 56 автомобилей и пять автобусов на сумму около пяти миллионов долларов. Сообщалось, что в Эритрее работает группа "ГПБ (Газпромбанк) Глобал Ресорсиз", которая налаживает сотрудничество в банковской сфере. Ведется переговорный процесс о создании логистического центра в одном из портов Эритреи. В 1997 году между двумя странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписан договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя. Поддерживаются культурные связи. Асмэра и Екатеринбург, а также Массауа и Севастополь являются городами-побратимами. В ноябре 2009 года на одной из главных площадей Асмэры был открыт памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Эритрею с гастролями посещали ансамбль народных инструментов "Изумруд" и солисты Свердловского государственного академического Театра Музыкальной Комедии и Уральского народного хора, государственный академический русский народный ансамбль "Россия" им. Людмилы Зыкиной. Развиваются контакты в сфере образования. С 2015 года Россия и Эритрея восстановили подготовку высококвалифицированных эритрейских кадров в российских вузах. В настоящее время в России в различных вузах обучается более 100 студентов. На будущие учебные группы Россия выделяет 22 стипендии. Россия оказывает гуманитарную помощь Асмэре. В 2000 и 2003 годах по линии МЧС в Эритрею были направлены палатки, одеяла и продукты питания; в 2011 году содействие было оказано через российский взнос в ЮНИСЕФ на обеспечение водоснабжения и санитарно-гигиенических норм на Африканском Роге.В марте 2021 года министр спорта РФ принял решение оказать помощь эритрейским спортсменам в виде направления в Асмэру партии вакцины "Спутник V". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, эритрея, севастополь, сергей лавров, михаил богданов, владимир путин, газпромбанк, юнисеф, северный поток, форум "россия — африка"