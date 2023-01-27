Рейтинг@Mail.ru
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/rossiya-1847741975.html
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров - РИА Новости, 27.01.2023
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров
Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:16
2023-01-27T02:16
россия
эритрея
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg
МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить сотрудничество от западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что также обе страны будут стимулировать прямые контакты между бизнес сообществами, "среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологий". "Конечно, параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций", - заключил министр.
https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html
россия
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_25e8fa4d480d69609a3e1e052260ec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эритрея, сергей лавров
Россия, Эритрея, Сергей Лавров
02:16 27.01.2023
 
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров

Лавров: Россия и Эритрея договорились создать механизм консультаций по торговле

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить сотрудничество от западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общая заинтересованность в том, чтобы наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли, инвестиций", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что также обе страны будут стимулировать прямые контакты между бизнес сообществами, "среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологий".
"Конечно, параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций", - заключил министр.
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 06:16
Страны Запада теряют влияние на Африку, заявил посол Эритреи в России
 
РоссияЭритреяСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала