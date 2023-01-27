https://ria.ru/20230127/rossiya-1847741975.html
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров - РИА Новости, 27.01.2023
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров
Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:16
2023-01-27T02:16
2023-01-27T02:16
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сергей лавров
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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить сотрудничество от западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что также обе страны будут стимулировать прямые контакты между бизнес сообществами, "среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологий". "Конечно, параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций", - заключил министр.
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россия, эритрея, сергей лавров
Россия, Эритрея, Сергей Лавров
Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров
Лавров: Россия и Эритрея договорились создать механизм консультаций по торговле
МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить сотрудничество от западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общая заинтересованность в том, чтобы наращивать торгово-экономическое сотрудничество. Мы договорились создать по межправительственной линии механизм консультаций соответствующих ведомств, где будут рассматриваться вопросы экономики, торговли, инвестиций", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что также обе страны будут стимулировать прямые контакты между бизнес сообществами, "среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологий".
"Конечно, параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций", - заключил министр.