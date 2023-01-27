https://ria.ru/20230127/rossiya-1847741975.html

Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров

Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров - РИА Новости, 27.01.2023

Россия и Эритрея создадут механизм консультаций по торговле, сообщил Лавров

Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:16

2023-01-27T02:16

2023-01-27T02:16

россия

эритрея

сергей лавров

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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике, обе страны будут работать над тем, чтобы обезопасить сотрудничество от западных санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что также обе страны будут стимулировать прямые контакты между бизнес сообществами, "среди которых есть интерес к разработке совместных проектов, в том числе, в горнодобывающем секторе, энергетике, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологий". "Конечно, параллельно будут рассматриваться конкретные шаги, чтобы обезопасить наше сотрудничество от нелегитимных западных санкций", - заключил министр.

https://ria.ru/20230108/afrika-1843442106.html

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эритрея

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2023

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россия, эритрея, сергей лавров