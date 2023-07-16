https://ria.ru/20230716/eritreya-1884379112.html

Петрос Цеггай: Эритрея заинтересована в военном сотрудничестве с Россией

Петрос Цеггай: Эритрея заинтересована в военном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 16.07.2023

Петрос Цеггай: Эритрея заинтересована в военном сотрудничестве с Россией

Эритрея заинтересована в развитии военного и энергетического сотрудничества с Москвой, заявил РИА Новости посол Республики в России Петрос Цеггай. В интервью... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:00

2023-07-16T11:00

2023-07-16T11:02

интервью

эритрея

россия

москва

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

владимир путин

александр пушкин

оон

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Эритрея заинтересована в развитии военного и энергетического сотрудничества с Москвой, заявил РИА Новости посол Республики в России Петрос Цеггай. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал, планирует ли президент Исайяс Афеворки принять участие во втором саммите Россия-Африка, какие приоритетные проекты должны развивать Асмэра и Москва, и о давлении, которое его страна испытывает со стороны США.— Господин посол, какие новые стимулы намечены в российско-эритрейских отношениях по итогам майской встречи лидеров двух стран? В ходе переговоров Владимира Путина и Исайясы Афеворки было заявлено о намерении подписать несколько межправительственных соглашений, какие сферы они затрагивают?— В настоящий момент страны находятся в начале длинного пути долгого плодотворного сотрудничества. Во время встречи глав государств были достигнуты определенные соглашения во многих сферах. Например, в сфере культуры, международной безопасности, военного сотрудничества и многих других. Однако на текущий момент говорить о каких-то конкретных результатах еще рано. Результаты будут видны уже в ближайшем будущем.— Наше интервью приурочено к предстоящему саммиту Россия-Африка. Приедет ли эритрейский лидер в Санкт-Петербург? Какие приоритетные вопросы должны фигурировать в повестке дня форума?— Да, господин Афеворки принял приглашение (президента РФ Владимира Путина – ред.) и планирует прибыть на саммит. Среди предполагаемых вопросов повестки можно выделить вопросы международной безопасности и проблему гонки вооружений в космосе.— На каком уровне находятся бизнес-контакты двух стран? Глава МИД России Лавров говорил, что Россия и Эритрея договорились создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике. Как проходит работа над ним?— Можно сказать, что на данный момент уровень невысокий, наши страны работают над его повышением. После создания определенных механизмов межгосударственного взаимодействия можно будет ожидать увеличения активности в бизнес повестке. В ближайшее время между Россией и Эритреей планируется обмен делегациями, они и рассмотрят возможность бизнес-контактов.— Лавров в ходе своего визита в Эритрею заявил, что Россия готова удовлетворить потребности Эритреи в поддержании ее оборонных возможностей. Как спустя полгода после этого визита, развивается военно-техническое сотрудничество с Москвой? Планируются ли в скором времени поставки оружия и военной техники из РФ или заключение оборонного контракта?— Военное сотрудничество между Эритреей и Россией существует уже давно. На данный момент Эритрея заинтересована в изучении вопросов приоритетности в поставках продукции. Обе страны активно работают над развитием данного вектора взаимодействия, но говорить о заключении крупных контрактов пока еще рано.— Эритрея богата залежами нефти. Проявляют ли российские бизнесмены заинтересованность в разведке нефти в стране?— Это распространенное мнение об Эритрее, которое связано, прежде всего, с географическим расположением страны в районе активной добычи черного золота. Однако несмотря на популярность такой позиции, однозначно утверждать об объемах запасов нефти еще рано. Необходимо проводить углубленные научно-изыскательские работы.Мы надеемся, что российские компании будут рады оказать определенное содействие в проработке этого вопроса, особенно после визитов Лаврова в Асмэру и президента Эритреи в Москву. На текущий момент предметных дискуссий еще не ведется, но мы все же надеемся на старт работ по этому вектору двухсторонних отношений в ближайшее время.— Ранее вы говорили, что закупать зерно напрямую у России неудобно, поэтому поставщиками являются другие страны. Обсуждалась ли эта тема в ходе встречи двух лидеров? Планирует ли Эритрея возобновить импорт российского зерна, сельхозтехники?— Встреча двух лидеров имела обширную повестку, затрагивающую все основные вопросы, в число которых, в том числе, входит и вопрос прямых поставок зерна. В связи с этим могу лишь сказать, что с большой долей вероятности этот вопрос обсуждался во время встречи.— Ранее вы заявляли, что Асмэра не заинтересована в присутствии иностранных военных баз на территории своей страны. Поменялась ли эта позиция после визита президента Афеворки в РФ?— Насколько мне известно, в настоящий момент эта позиция остается неизменной. Время покажет, как будут развиваться отношения между нашими странами в этом направлении.— При поддержке СССР в Эритрее был построен нефтеперерабатывающий завод, однако сейчас он уже вышел из строя и восстановлению не подлежит. Ведутся ли дискуссии с российскими компаниями по строительству нового предприятия?— Нет, дискуссий никаких не ведется. На данный момент существуют более актуальные вопросы, требующие первостепенного решения. Но важно отметить, что мы, эритрейцы, рады видеть российские компании в качестве партнеров в данной области. В текущий момент каких-либо значимых результатов еще не достигнуто.Сейчас время развивать Эритрею в мирном русле, и Россия в этом может помочь.— Ранее вы говорили, что Асмэра обладает большим туристическим потенциалом и представляет интерес для россиян, поэтому в будущем не исключен запуск прямых авиарейсов. Ведутся ли сейчас дискуссии об этом?— Да, действительно туристический потенциал Эритреи достаточно велик. Кто из россиян не хотел бы оказаться на родине Арапа Петра Великого, на земле предков непревзойденного Александра Пушкина? Запуск прямых рейсов возможен, но не в ближайшее время. На текущий момент между странами существует множество более приоритетных аспектов взаимодействия. На данный момент в Эритрее отсутствует туристическая инфраструктура необходимого качества: не хватает отелей, мест отдыха, особенно на берегу моря – в самом желанном для туристов регионе. Имеются определенные проблемы в сфере обеспечения всех желающих туристов сервисом высочайшего уровня. Мы рады приветствовать предпринимателей из России, желающих участвовать в развитии туристической инфраструктуры в Эритрее. Если бы мы обладали развитой туристической инфраструктурой, то могли бы принимать более 200 тысяч человек в год только из России, не говоря уже о других странах.— Ваша страна стала соавтором проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках". Как вы считаете, почему спустя почти полгода расследования власти Дании и Германии хранят молчание о деталях диверсии на "Северных потоках?"— Трудно сказать. Я не имею желания спекулировать фактами. Только эти страны могут ответить на этот вопрос.— Глава МИД Эритреи господин Осман Салех Мохаммед заявил, что Асмэра находится под постоянным давлением со стороны США из-за поддержки позиции РФ. Усилилось ли это давление после визита президента Эритреи в Москву?— Давление на Эритрею оказывается уже более 80 лет! Сейчас, конечно, после этих событий, имеет место тенденция к усилению давления, расширению списка санкций и оказанию поддержки со стороны США любым организациям, которые выступают против интересов Эритреи. США стремятся очернить и демонизировать нашу страну, нашего президента, наш народ. Я не знаю, почему. Возможно, причина в том, что Эритрея хочет идти своим путем.

https://ria.ru/20230603/afevorki-1875927853.html

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https://ria.ru/20230629/afrika-1881309641.html

https://ria.ru/20230713/afrika-1883887716.html

https://ria.ru/20230108/sotrudnichestvo-1843459151.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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