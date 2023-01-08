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Петрос Цеггай: Эритрея будет работать с Россией в ВТС без оглядки на Запад

Петрос Цеггай: Эритрея будет работать с Россией в ВТС без оглядки на Запад - РИА Новости, 08.01.2023

Петрос Цеггай: Эритрея будет работать с Россией в ВТС без оглядки на Запад

Посол Эритреи в России Петрос Цеггай рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, в каких областях Асмэра намерена наращивать... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:00

2023-01-08T10:00

2023-01-08T10:07

интервью

эритрея

россия

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

генеральная ассамблея оон

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Посол Эритреи в России Петрос Цеггай рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, в каких областях Асмэра намерена наращивать сотрудничество с Москвой, почему Эритрея представляет интерес для российских туристов и как могли бы взаимодействовать порты Эритреи и Крыма.– Господин посол, мы проводим интервью на русском языке. Где вы так хорошо научились на нем говорить?– Я учился в Одессе, когда Украина еще была частью Советского Союза. Город интересный, погода тоже неплохая, зима короткая.– Как в Эритрее? Она же расположена на берегу Красного моря.– Да, но у нас все нетронутое. Потенциал есть, есть планы развивать курорты. Пока был конфликт с Эфиопией, а потом в Тыграе (штат в Эфиопии на границе с Эритреей – ред), мы жили в состоянии между миром и войной, было не до этого.– Сейчас конфликт в Тыграе заморожен, правительственные силы Эфиопии и повстанцы заключили перемирие. Вы считаете, он может возобновиться?– Повстанцы сейчас слабые, ничего не могут, но все равно политическая поддержка у них остается. Все эти годы они были "руками" некоторых стран Запада во главе с США. Все делали то, что им говорили. Хотели добиться независимости Тыграя, но чтобы этого добиться, нужны географические изменения, чтобы у них был выход к морю. Значит, Эритрея им мешала.– В конфликте с повстанцами в Тыграе Эритрея выступает на стороне Эфиопии?– Да, потому что они в Тыграе переписывают историю. Так что победа Эфиопии – это и наша победа. Мы освободили нашу территорию, которую захватили тыграйцы.– Как обстоит ситуация в Эритрее с зерном? Закупают ли его у России или Украины?– У нас проблем нет. Возможно, мы бедно живем, но голода нет. Мы покупаем зерно не в России, а на свободном рынке – там, где есть. Напрямую у России закупать неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом.– Но это все равно будет зерно из России, только поставщиком является другая страна?– Да, только не напрямую. Прямо сейчас мы у России не закупаем, я не знаю, как будет в следующем году. Кроме того, мы не потребляем много зерна, как, например, в Египте. У нас теф (местный злак – ред.), сорго, а уже на третьем месте пшеница, зерно.– В Эфиопии сейчас активно развивается сельское хозяйство, может, скоро будете закупать у них?– Они стараются быть самостоятельными и даже думают об экспорте. У них такая большая страна. В Эфиопии люди не должны голодать.– А удобрения Эритрея закупает?– Удобрения мы не импортируем, нам это не очень нужно. У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия – ред.), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно. Уже была австралийская компания, сейчас, наверное, китайцы будут. Так что у нас нет проблем с удобрениями. Но то, что сейчас Россия предлагает африканским странам бесплатно поставлять удобрения, – это добрый жест, очень хорошо по отношению к африканским странам, это очень хороший жест.– В Асэбе в советские годы был построен нефтеперерабатывающий завод, в каком он сейчас состоянии? Можно ли возобновить его работу?– Этому заводу уже 60 лет, он уже не новый, поэтому восстанавливать его не имеет смысла. А новый построить – я думаю, Россия будет нам помогать искать нефть, мы уверены, что у нас должна быть нефть, у всех соседей есть нефть. В Эфиопии, в Судане есть. Почему Бог бы не дал Эритрее? Но сейчас главное – развивать сельское хозяйство развивать, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых.– А золото какая страна помогает добывать?– Сначала была канадская компания, а сейчас продала китайцам. У них есть три-четыре рудника. Сейчас никто не может с ними конкурировать. Сейчас в этих рудниках обнаружили цинк, хватит еще на 10 лет, наверное. Еще медь нашли в трех-четырех местах. Российская компания начинала разведку золота, но потом бросила: сказали, неприбыльно. Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас.– Италия продолжает вести деловую активность в Эритрее?– Они для нас бывшие колонизаторы. Отношения с ними сейчас нормальные. Но в истории они сыграли плохую роль. Мы бы хотели, чтобы наши отношения стали еще лучше. Вообще, плохого народа нет. Все народы хорошие, если бы ими не манипулировали.– Мы видим, что многие африканские страны поддерживают Россию в ООН. Например, Эритрея часто выступает против антироссийских инициатив.– Немногие страны в Африке обладают такой свободой, как Эритрея. Эритрея не теряет ничего, ничего и не получает, но хочет идти своим путем. Мы знаем, что такое западные НКО, потому что они вмешиваются во внутренние дела страны, многие из них – это скрытые агенты, они нам не нужны.– То есть сейчас влияния Запада в Эритрее нет?– Нет, посольство США есть, но большинство НКО прекратили работу.– Российские специалисты еще приезжают в Эритрею?– Раньше, в годы войны с Эфиопией, к нам приезжали технические специалисты, которые могли настраивать вертолеты, обучать наших военных летчиков, танкистов. Когда мы закупали военную технику, вместе с ней также присылали специалистов. Но когда против нас ввели санкции, мы ни одной пули не могли купить. Россия тоже не могла нарушать это эмбарго. Нас все бойкотировали, но как-то выжили.Сейчас с нас сняли санкции ООН, и мы можем покупать все, на что есть деньги. Политические отношения с Россией все эти годы были неплохие, на международной арене тоже поддерживали друг друга. Но сейчас особенно будет возрастать и укрепляться наше сотрудничество, не только в военной сфере, но и в политической, экономической, в гуманитарной области, в торговле и в культуре.В Африке несколько стран имеют такую точку зрения, как Эритрея. Раньше, когда США и Франция господствовали на континенте, африканцам было трудно выступать против. А сейчас другой мир строится, поэтому сейчас они могут дышать свободно. Это дает многим странам надежду, что все идет в хорошем направлении.Труднее всего странам, зависимым от Франции. Это не неоколониальное, а прямо колониальное отношение. Сейчас они по-другому рассуждают, молодежь требует иного отношения, а во главе многих стран хоть и стояли африканские политики, в голове у них "маленькая колониальная Европа". Надеюсь, все больше стран начнут это понимать. Сейчас французы не будут иметь такого влияния, как раньше. Для многих африканцев это будет хорошо. Сейчас все вклады они держат в банках во Франции, африканские страны заставили так сделать во время получения независимости. Следующее поколение не будет с этим соглашаться.– Военно-техническое сотрудничество России и Эритреи продолжается? Планирует ли страна обращаться за поддержкой в этом плане? Возможно ли реанимировать советскую военно-морскую базу на Красном море?– Наше сотрудничество будет продолжаться, также в области подготовки специалистов. У нас все оружие – советское и российское, так что это очевидно. Во время войны (с Эфиопией – ред.) мы здесь покупали, и везде, где было советское оружие – на Украине, в Болгарии, даже в Восточной Германии, в основном запчасти.По поводу военной базы – она была построена в Эфиопии, когда Эритрея являлась ее частью, оттуда против нас воевали. Мы против того, чтобы иметь иностранные базы на своей территории. Раньше в Асмэре также была американская база, это Эфиопия им разрешила, без нашего согласия. Она тогда была полностью закрытой, никого туда не пускали. Только раз в год, в день независимости США 4 июля. Кстати, там в ходу был американский доллар.– США еще могут использовать эту базу?– Нет, она им не нужна сейчас. Она была нужна для разведки, поскольку она расположена высоко в горах – им дал ее Хайле Селассие (император Эфиопии – ред.), чтобы американцы помогли сохранить Эритрею в составе Эфиопии. Сейчас для разведки есть спутники.Мы будем продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, не оглядываясь на Запад, потому что они уже 80 лет против нас, и мы не думаем пока, что они с нами будут работать. Пока мы им говорим, что мы хотим идти своим путем, они этого не будут делать. Но и мы не будем жить под их диктатом. Шестьдесят лет уже Африка живет под диктатом Запада, и где она сейчас?Но иногда санкции идут только на пользу развитию. Вот Россия раньше многое импортировала из Европы, а сейчас будет сама делать – благодаря санкциям. Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия – страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?Я, когда был студентом, говорил тем, кто жаловался: вы не видели, как мы в Африке живем. Я им говорил: у вас здесь хотя бы есть будущее, у вас страна развивается, дома строятся – это было в 1970-е. Когда я приехал из Одессы в Москву спустя пять лет, я не мог узнать некоторые районы. Сейчас тоже все быстро меняется.– А сейчас в Россию приезжают студенты из Эритреи?– Да, уже приехали 17 человек. За эти годы, что я работаю, растет число. Начинали с пяти человек, сейчас примерно 20 в год. Россия может еще больше принимать, но это дорого нам стоит – за каждого студента мы платим семь тысяч долларов в год. Россия дает стипендии, но некоторые приезжают за свой счет. В Китай тоже едут учиться, в Южную Корею, ЮАР, Европу.США нашу молодежь зазывают, и многие едут туда, потому что думают, что там лучше, но в итоге не находят работу и не учатся. Есть организации, которые вербуют наших студентов в других странах после окончания вузов, чтобы они не ехали домой, а переезжали в США.– В Эритрее есть туристы из России?– Сейчас начали приезжать. Только инфраструктуры для массового туризма у нас нет. Но есть план построить ее – у нас нетронутые пляжи, очень красиво, особенно для дайвинга, кораллов много.Для страны было бы хорошо принимать иностранных туристов: они дают работу местным, инвестируют в рестораны, гостиницы. Но среди них тоже бывают всякие, поэтому надо быть осторожнее. Сейчас у нас мало туристов, почти нет. Хотя я выдал несколько виз россиянам недавно – это представители турагентств, они хотят посмотреть, исследовать нашу страну. И правильно делают – потенциал у нас отличный. Но пока тысячи туристов не можем принимать.– Может стоит отменить визы, чтобы привлечь больше туристов?– А зачем? Еще рано. В будущем возможно.– А как добираться? Через Эфиопию?– Через Эфиопию, Турцию, Египет, ОАЭ. Если будут туристы, можно будет и напрямую летать, возможно, появятся чартеры, Аэрофлот будет летать, и наши авиалинии тоже.– В прошлом году в Москву приезжал глава МИД Эритреи, он приглашал Лаврова посетить Асмэру. Когда бы мог приехать наш министр?– Может, приедет. Это зависит от уровня отношений. Наш министр несколько раз уже приезжал в Россию, четыре или пять раз. И на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург приедет наша делегация. Пока трудно сказать, на каком уровне она будет представлена. Я все сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко. Было бы хорошо, я очень хочу, чтобы он приехал. Если будут для этого условия, будет спокойно на границе с Тыграем, то приедет. Сейчас это не дает нам покоя и занимает много времени.– То есть достигнутые мирные договоренности ничего не гарантируют?– Мы же знаем их, они сейчас говорят: я подписал как председатель правительства Тыграя, а не председатель НФОТ (Народный фронт освобождения Тыграя). Они нам говорят, что эритрейцы должны уйти из Тыграя, амхарцы чтобы ушли – но это их территория. И если мы там, не американцы и не Тыграй должны нам говорить, а Эфиопия. Мы имеем отношения с федеральным правительством Эфиопии, а не с провинциями. Так что американцы еще нас не забудут.Сейчас мы и кто голосовал против антироссийской резолюции на Генассамблее ООН, расплачиваемся за это. Они (Запад – ред.) не хотели, чтобы Эритрея родилась, хотели аборт сделать. Но она родилась и сейчас растет и будет расти.– Крым тоже не признают уже восемь лет. Вы были там в советские годы?– Конечно, был как студент в Алуште. Сейчас он стал лучше. Раньше, в советские годы, было тоже неплохо. В Севастополе был, говорят, он был совсем уничтожен во время Великой Отечественной войны. И Черчилль, и другие говорили, что за 70 лет даже невозможно будет восстановить.– Во время приема по случаю Дня Африки Лавров приглашал африканских послов посетить Крым. Эта идея так и не была реализована?– Я не знаю, мы можем поехать в Крым, я уже там был. Но многим это трудно, даже если они хотят.– Вы были в Крыму как турист?– Мы подписали договор о сотрудничестве между портами Массауа и Севастополя, я хочу, чтобы что-то вышло из этого сотрудничества. У нас в стране пока не понимают все перспективы такого сотрудничества. Сейчас у нас будет обмен делегациями, и это будет развиваться.– А в Одессе вы бывали в последние годы?– Нет, не был, но я бы хотел. Это очень красивый город.– Вы знаете, что памятник Екатерине II в Одессе снесли?– Да, и Пушкину. Но это нетрудно восстановить.

https://ria.ru/20221228/afrika-1841791903.html

https://ria.ru/20221103/razoruzhenie-1828983277.html

https://ria.ru/20220606/maketuka-1792988465.html

https://ria.ru/20221018/kizige-1824724012.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, эритрея, россия, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), генеральная ассамблея оон