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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/rezolyutsiya-1776128858.html
ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине
ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:02
2022-03-02T20:19
россия
украина
оон
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 2 мар - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска, передает корреспондент РИА Новости.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер - прерогатива СБ ООН.За резолюцию проголосовало 141 государств, против - пять, воздержались - 35. Против были РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались - Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие.Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.Согласно резолюции, ГА ООН также требует, чтобы РФ немедленно полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.Авторы требуют от Москвы немедленного и безоговорочного отказа от признания ДНР и ЛНР и призывают все стороны соблюдать минские соглашения. В тексте также говорится, что Генассамблея сожалеет в связи с "вовлечением Белоруссии в… применение силы против Украины", призывает Минск соблюдать свои международные обязательства. Документ призывает к "немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров".В пятницу Россия наложила в Совбезе ООН вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить специальную операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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россия, украина, оон, в мире, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
20:02 02.03.2022 (обновлено: 20:19 02.03.2022)
 
ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине

ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине и вывести войска

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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ООН, 2 мар - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска, передает корреспондент РИА Новости.
В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер - прерогатива СБ ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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За резолюцию проголосовало 141 государств, против - пять, воздержались - 35. Против были РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались - Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие.
Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.
Согласно резолюции, ГА ООН также требует, чтобы РФ немедленно полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ.
Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.
Авторы требуют от Москвы немедленного и безоговорочного отказа от признания ДНР и ЛНР и призывают все стороны соблюдать минские соглашения. В тексте также говорится, что Генассамблея сожалеет в связи с "вовлечением Белоруссии в… применение силы против Украины", призывает Минск соблюдать свои международные обязательства. Документ призывает к "немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров".
В пятницу Россия наложила в Совбезе ООН вето на резолюцию США и Албании, призывающую РФ немедленно прекратить специальную операцию на Украине. Постпред США Линда Томас-Гринфилд пообещала перенести этот вопрос на площадку ГА ООН.
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Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаООНВ миреСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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