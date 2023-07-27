https://ria.ru/20230727/burundi-1886201401.html

Межгосударственные отношения России и Бурунди

Межгосударственные отношения России и Бурунди - РИА Новости, 27.07.2023

Межгосударственные отношения России и Бурунди

Дипломатические отношения между СССР и Бурунди были установлены 1 октября 1962 года. Советский Союз заключил с Бурунди ряд различных соглашений, в частности, об РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:55

2023-07-27T00:55

2023-07-27T00:55

справки

бурунди

россия

михаил богданов

сергей лавров

пьер нкурунзиза

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886220391_0:345:3026:2047_1920x0_80_0_0_50e0ed8d1b51f5fedf34b9a63cc87707.jpg

Дипломатические отношения между СССР и Бурунди были установлены 1 октября 1962 года. Советский Союз заключил с Бурунди ряд различных соглашений, в частности, об эквивалентности дипломов и ученых степеней, соглашение о воздушном сообщении, торговое соглашение и др.В январе 1992 власти Бурунди признали Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР. Российско-бурундийские связи традиционно носят дружественный характер. Республика Бурунди, активно участвующая в африканских делах, в том числе в миротворческих операциях, является одним из перспективных партнеров России в Восточной Африке. В последние годы в российско-бурундийских связях отмечена положительная динамика. Бурунди традиционно выступает соавтором ключевых инициатив Российской Федерации на Генеральной Ассамблее ООН, включая такие, как недопустимость героизации нацизма, неразмещение первыми оружия в космосе, продвижение мер транспарентности и доверия в космическом пространстве, международная информационная безопасность. В мае 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров впервые посетил Бурунди. В рамках визита прошли переговоры с президентом страны Эванистом Ндайишимие и главой МИД Альбером Шингиро. Главы МИД Бурунди неоднократно посещали Россию. В январе 2015 года глава МИД Бурунди Лоран Кавакуре посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого встретился с Сергеем Лавровым. В октябре 2017 года состоялся визит в РФ министра внешних сношений и международного сотрудничества Республики Бурунди Алана Эме Ньямитве. В ноябре 2019 года в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова и министра иностранных дел Бурунди Эзекиэля Нибигиры. В марте 2023 года глава МИД Бурунди Альбер Шингиро посетил РФ с рабочим визитом и провел переговоры с Сергеем Лавровым в Сочи.Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов регулярно посещает Бурунди с рабочими визитами.30 января 2016 года "на полях" 26-й сессии Ассамблеи Африканского союза, проходившей в Аддис-Абебе (Эфиопия), Михаил Богданов провел встречу со вторым вице-президентом Республики Бурунди Жозефом Буторе.В мае 2016 года состоялась рабочая поездка Михаила Богданова в Бужумбуру, в ходе которой он встретился с президентом Бурунди Пьером Нкурунзизой. 21 октября 2016 года состоялась встреча Михаила Богданова с министром общественной безопасности Бурунди Аленом Гийомом Буниони, посетившим Москву для участия в XX Международной выставке средств обеспечения безопасности государств INTERPOLITEX-2016. Делегация Бурунди во главе с вторым вице-президентом Жозефом Буторе дважды принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. В июне 2016 года Жозеф Буторе "на полях" ХХ Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с Михаилом Богдановым, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и заместителем председателя правительства Республики Мордовия Александром Седовым.В июне 2017 году Жозеф Буторе, кроме участия в ХХI ПМЭФ в Санкт-Петербурге, посетил также Мордовию и Татарстан. В Татарстане прошли переговоры с руководством Министерства промышленности и торговли Республики и ПАО "КАМАЗ". В Мордовии было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок электрооборудования между ООО "Сарансккабель" и компанией-оператором энергосетей "Режидезо".В 2019 году Жозеф Буторе принял участие в работе экономического форума и саммита "Россия – Африка". В Бурунди работают несколько российских компаний, запущен ряд успешно функционирующих совместных проектов в сфере производства, горной добычи, сельского хозяйства. В частности, в 2018 году в Бужумбуре запущено российско-бурундийское предприятие "ТЛИННО" на технологической базе ООО "Лисма", которое специализируется на выпуске светотехнической продукции. В свою очередь, в России был открыт офис по продаже бурундийского чая и кофе. Бурунди и Россия планируют сотрудничество в области атомной энергетики. Бурунди в 2022 году подписала соглашение с российской госкорпорацией "Росатом". По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Бурунди составил 10,5 миллиона долларов. Объем российского экспорта составил 9 миллионов долларов, объем импорта – 1,5 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют злаки и продукция мукомольной промышленности. Основа российского импорта – кофе, чай, пряности.Развиваются отношения между странами и в военной сфере. Специализированные вузы России оказывают содействие в подготовке кадров для армии, полиции и сотрудников спецслужб Бурунди. В 2004-2006 годах несколько десятков военнослужащих РФ участвовали в операции ООН по поддержанию мира в Бурунди на заключительном этапе гражданской войны (1993-2005). В 2018 году министр обороны и по делам ветеранов Республики Бурунди Эммануэль Нтахомвукье принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в РФ, "на полях" которого Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве.Гуманитарные и образовательные связи также являются приоритетными направлениями. "На полях" Московского международного салона образования в 2018 году между РФ и Бурунди был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Всего с 1964 года в России подготовлено более 4,5 тысяч бурундийских специалистов. Действует Ассоциация выпускников советских/российских вузов, которая объединяет более трех тысяч бурундийцев.В 2020 году Россия выделила средства в фонд Всемирной продовольственной программы для гуманитарной помощи странам Африки, среди которых была указана и Республика Бурунди. В феврале 2023 года делегация Роспотребнадзора посетила Республику Бурунди. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзеймана открыли новую лаборатории на базе Национального центра общественного здоровья республики, созданную при поддержке России. Лаборатория станет базой для развития совместных научных исследований. Она оснащена оборудованием российского производства и станет самой современной и высокотехнологичной в Бурунди. На базе лаборатории будут проводиться индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, в том числе особо опасных, с использованием современных методов молекулярно-генетических исследований. Мощность позволяет проводить около двух тысяч исследований ПЦР в сутки для определения 12 патогенов, а также более одной тысячи исследований на антитела.Помимо этого, бурундийской стороне передано 200 тысяч тестов для диагностики COVID-19, изготовленных ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

бурунди

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бурунди, россия, михаил богданов, сергей лавров, пьер нкурунзиза, форум "россия — африка"